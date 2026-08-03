SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadi

·35·Texno
SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadi
Qisqacha

Rossiyaning yangi avlodga mansub SJ-100 yo'lovchi samolyotining yerusti va parvoz sinovlarini o'z ichiga olgan to'liq sikli joriy yil oxirigacha Xabarovsk o'lkasida muvaffaqiyatli yakunlanishi rejalashtirilgan. PAO «Yakovlev» kompaniyasining Komsomolsk-na-Amure shahridagi filiali direktori Yegor Popovning ma'lum qilishicha, birinchi seriyali havo kemasi allaqachon ishlab chiqarilib, sertifikatlashtirish sinovlariga jalb qilingan.

Rossiyaning yangi avlodga mansub toʻliq import qilingan butlovchi qismlarga ega SJ-100 (Superjet-100) yoʻlovchi samolyotining sinov jarayonlari jadal davom etmoqda. PАО «Yakovlev» kompaniyasining Komsomolsk-na-Amure shahridagi filiali direktori Yegor Popovning maʼlum qilishicha, joriy yilda Xabarovsk oʻlkasida ushbu havo kemasining ham yerusti, ham parvoz sinovlarini oʻz ichiga olgan toʻliq sikli muvaffaqiyatli yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, birinchi seriyali SJ-100 allaqachon ishlab chiqarilib, u sertifikatlashtirish sinovlariga jalb qilingan. Hozirgi vaqtda Komsomolsk-na-Amuredagi zavodga navbatdagi seriyali dvigatellar toʻplami kelib tushmoqda va ular yaqin orada ikkinchi sinovdan oʻtuvchi samolyotga oʻrnatiladi.

Import oʻrnini bosish va yangi dvigatellar

Eslatib oʻtamiz, modernizatsiya qilingan SJ-100 loyihasi toʻliq importni almashtirish dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi avialayner toʻgʻridan-toʻgʻri Rossiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, bu texnologik mustaqillikni taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi.

Xabarovsk oʻlkasi gubernatori Dmitriy Demeshinning maʼlumotlariga koʻra, mamlakatning yetakchi aviakompaniyalari allaqachon 42 ta ana shunday SJ-100 samolyotini xarid qilish uchun shartnomalar tuzgan. Shuningdek, «Yakovlev» kompaniyasining mazkur havo kemalarini yigʻuvchi filialida har xil tayyorgarlik bosqichida boʻlgan yana 27 ta mashina mavjud.

Texnik xususiyatlari va kelajakdagi rejalar

SJ-100 — bu 100 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan yaqin magistralli tor fyuzelyajli samolyot sinfiga kiradi. U mamlakat ichidagi hududiy aviaqatnovlarni barqaror taʼminlash va eskirib borayotgan aviaparkni yangilashda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.

Mutaxassislar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, toʻliq sinov bosqichlari yakunlangach, barcha mezonlarga javob beradigan import qilingan SJ-100 samolyoti uchun rasmiy sertifikatni 2027 yilning birinchi choragida qoʻlga kiritish rejalashtirilgan.

SJ-100YakovlevAviasozlikPD-8Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi