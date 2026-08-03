SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadi
Rossiyaning yangi avlodga mansub SJ-100 yo'lovchi samolyotining yerusti va parvoz sinovlarini o'z ichiga olgan to'liq sikli joriy yil oxirigacha Xabarovsk o'lkasida muvaffaqiyatli yakunlanishi rejalashtirilgan. PAO «Yakovlev» kompaniyasining Komsomolsk-na-Amure shahridagi filiali direktori Yegor Popovning ma'lum qilishicha, birinchi seriyali havo kemasi allaqachon ishlab chiqarilib, sertifikatlashtirish sinovlariga jalb qilingan.
Rossiyaning yangi avlodga mansub toʻliq import qilingan butlovchi qismlarga ega SJ-100 (Superjet-100) yoʻlovchi samolyotining sinov jarayonlari jadal davom etmoqda. PАО «Yakovlev» kompaniyasining Komsomolsk-na-Amure shahridagi filiali direktori Yegor Popovning maʼlum qilishicha, joriy yilda Xabarovsk oʻlkasida ushbu havo kemasining ham yerusti, ham parvoz sinovlarini oʻz ichiga olgan toʻliq sikli muvaffaqiyatli yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, birinchi seriyali SJ-100 allaqachon ishlab chiqarilib, u sertifikatlashtirish sinovlariga jalb qilingan. Hozirgi vaqtda Komsomolsk-na-Amuredagi zavodga navbatdagi seriyali dvigatellar toʻplami kelib tushmoqda va ular yaqin orada ikkinchi sinovdan oʻtuvchi samolyotga oʻrnatiladi.
Import oʻrnini bosish va yangi dvigatellarEslatib oʻtamiz, modernizatsiya qilingan SJ-100 loyihasi toʻliq importni almashtirish dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Yangi avialayner toʻgʻridan-toʻgʻri Rossiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy PD-8 dvigatellari bilan jihozlangan boʻlib, bu texnologik mustaqillikni taʼminlashda muhim qadam hisoblanadi.
Xabarovsk oʻlkasi gubernatori Dmitriy Demeshinning maʼlumotlariga koʻra, mamlakatning yetakchi aviakompaniyalari allaqachon 42 ta ana shunday SJ-100 samolyotini xarid qilish uchun shartnomalar tuzgan. Shuningdek, «Yakovlev» kompaniyasining mazkur havo kemalarini yigʻuvchi filialida har xil tayyorgarlik bosqichida boʻlgan yana 27 ta mashina mavjud.
Texnik xususiyatlari va kelajakdagi rejalarSJ-100 — bu 100 nafar yoʻlovchiga moʻljallangan yaqin magistralli tor fyuzelyajli samolyot sinfiga kiradi. U mamlakat ichidagi hududiy aviaqatnovlarni barqaror taʼminlash va eskirib borayotgan aviaparkni yangilashda muhim oʻrin tutishi kutilmoqda.
Mutaxassislar va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, toʻliq sinov bosqichlari yakunlangach, barcha mezonlarga javob beradigan import qilingan SJ-100 samolyoti uchun rasmiy sertifikatni 2027 yilning birinchi choragida qoʻlga kiritish rejalashtirilgan.
…