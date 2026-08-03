Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldi

·67·Madaniyat
Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldi
Qisqacha

Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov bugun 43 yoshga to'ldi va o'z tavallud ayyomini nishonlamoqda. San'atkor o'z ijodiy faoliyatini «Ayol zoti» filmi orqali boshlagan bo'lib, «Telba», «Fotima va Zuhra», «Majruh» kabi filmlardagi rollari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan. O'nlab muvaffaqiyatli rollari orqali o'zbek kinosining eng mashhur aktyorlaridan biriga aylangan ijodkor, so'nggi vaqtlarda xonandalik yo'nalishida ham o'zini sinab ko'rdi.

Bugun o‘zbek kinosining taniqli va sevimli aktyorlaridan biri Ulug‘bek Qodirov tavallud ayyomini nishonlamoqda. "Telba", "Fotima va Zuhra", "Majruh" kabi mashhur filmlardagi yorqin obrazlari bilan tomoshabinlar mehrini qozongan san’atkor bugun 43 yoshga to‘ldi.

Ulug‘bek Qodirov san’atdagi ijodiy faoliyatini «Ayol zoti» filmi orqali boshlagan. Keyinchalik u o‘nlab film va seriallardagi muvaffaqiyatli rollari bilan o‘zbek kinosining eng mashhur aktyorlaridan biriga aylandi.

So‘nggi vaqtlarda aktyor muxlislarini yana bir yangiligi bilan quvontirdi. U aktyorlikdan tashqari xonandalik yo‘nalishida ham o‘zini sinab ko‘rib, bir nechta taronalarini taqdim etdi.

Ulugbek KodirovTelbaFotima va ZuhraMajruhAyol Zoti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)Bugun, 14:27“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdiBugun, 12:18Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiZebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiBugun, 01:39Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Bugun, 01:30Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Kecha, 17:49Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Kecha, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida