Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi

·50·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi
Qisqacha

O‘zbekistonda joriy yil 28 iyundan boshlab hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lganlik uchun jarimalar ikki baravarga oshirildi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, bunday huquqbuzarlik uchun 15 sutkagacha ma’muriy qamoq belgilanib, qoidabuzarlik takroran sodir etilsa jinoiy javobgarlik va ozodlikdan mahrum etish choralari qo‘llanilishi mumkin.

O‘zbekistonda hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik uchun jazo ikki baravarga oshirildi. Joriy yil 28 iyundan boshlab, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun ma’muriy jazo va qamoq choralari kuchaytirildi. Bu qanday qadriyatlarni namoyon etadi va jamiyatga qanday ta’sir qiladi?

Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bu haqda ochiq munosabat bildirdi. "Barchamiz zo‘ravonlikka murosasiz munosabatda bo‘lsakkina, jamiyatimizda xavfsizlik hukm surishi mumkin. Alloh yaratgan har bir mavjudotning qadri bor”, — dedi Saida Mirziyoyeva.

Yangi qonun va choralar

  • 28 iyundan hayvonlarga shafqatsiz munosabat uchun jarimalar ikki baravarga oshirildi.

  • Bunday huquqbuzarlik uchun 15 sutkagacha ma’muriy qamoq belgilandi.

  • Takroran sodir etganlar jinoiy javobgarlik va ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.

Saida Mirziyoyevaning munosabati

  • “Bunday qonunlar faqat jazo uchun emas, jamiyat qadriyatlarini namoyon etish uchun ham qabul qilinadi.”

  • Bolalarda hayvonlarga mehr shakllantirishda ota-onalarning o‘rni katta.

  • Kuchni shafqatsizlik sifatida emas, mehr-oqibat sifatida ko‘rsatish zarur.

Saida Mirziyoyeva: “Alloh yaratgan har bir mavjudotning qadri bor.”

Yangi qonun haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga, do‘stlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Saida MirziyoyevaUzbekistanTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiAdliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiBugun, 10:25Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bugun, 10:16Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)Qamchiqda bir lahzada yong‘in: Epica va Isuzu yonib ketdi (video)Bugun, 07:56«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandi«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandiBugun, 07:52Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiToshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 01:26O‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiBugun, 01:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda