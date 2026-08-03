Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi
O‘zbekistonda joriy yil 28 iyundan boshlab hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lganlik uchun jarimalar ikki baravarga oshirildi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, bunday huquqbuzarlik uchun 15 sutkagacha ma’muriy qamoq belgilanib, qoidabuzarlik takroran sodir etilsa jinoiy javobgarlik va ozodlikdan mahrum etish choralari qo‘llanilishi mumkin.
O‘zbekistonda hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik uchun jazo ikki baravarga oshirildi. Joriy yil 28 iyundan boshlab, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun ma’muriy jazo va qamoq choralari kuchaytirildi. Bu qanday qadriyatlarni namoyon etadi va jamiyatga qanday ta’sir qiladi?
Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bu haqda ochiq munosabat bildirdi. "Barchamiz zo‘ravonlikka murosasiz munosabatda bo‘lsakkina, jamiyatimizda xavfsizlik hukm surishi mumkin. Alloh yaratgan har bir mavjudotning qadri bor”, — dedi Saida Mirziyoyeva.
Yangi qonun va choralar
28 iyundan hayvonlarga shafqatsiz munosabat uchun jarimalar ikki baravarga oshirildi.
Bunday huquqbuzarlik uchun 15 sutkagacha ma’muriy qamoq belgilandi.
Takroran sodir etganlar jinoiy javobgarlik va ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Saida Mirziyoyevaning munosabati
“Bunday qonunlar faqat jazo uchun emas, jamiyat qadriyatlarini namoyon etish uchun ham qabul qilinadi.”
Bolalarda hayvonlarga mehr shakllantirishda ota-onalarning o‘rni katta.
Kuchni shafqatsizlik sifatida emas, mehr-oqibat sifatida ko‘rsatish zarur.
Saida Mirziyoyeva: “Alloh yaratgan har bir mavjudotning qadri bor.”
Yangi qonun haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga, do‘stlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…