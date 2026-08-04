Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmi
Uels terma jamoasining sobiq futbolchisi Jonni Uilyams Garet Beylni barcha davrlarning eng buyuk britaniyalik futbolchisi deb atadi. Beyl Real Madrid safida 16 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan va Uels terma jamoasi uchun 111 ta o'yinda 40 ta gol urib, jamoaning barcha vaqtlardagi eng yaxshi to'purariga aylangan.
Professional faoliyatini yakunlaganiga qaramay, Garet Beylning futbol tarixidagi oʻrni va qoldirgan merosi hamon qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Uning Real Madrid safida Yevropada qoʻlga kiritgan ulkan muvaffaqiyatlari va Ueyn Runi kabi boshqa Britaniya afsonalari bilan solishtiruvlar muxlislar hamda mutaxassislarni doimo oʻylantirib keladi. Uels terma jamoasining sobiq futbolchisi Jonni Uilyams Beylni barcha davrlarning eng buyuk britaniyalik futbolchisi deb atab, sport jamoatchiligida keskin bahs-munozaralarga sabab boʻladigan dadil bayonot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Wales Online nashriga bergan intervyusida Jonni Uilyams Beylning yirik turnirlardagi va eng masʼuliyatli uchrashuvlardagi natijalari uni tengdoshlaridan yaqqol ustun qoʻyishini taʼkidladi. Kardiffda tugʻilgan qanot hujumchisi Sautgemptonda istiqbolli chap qanot himoyachisi sifatida boshlangan faoliyatini Real Madrid klubida jahon rekordini oʻrnatgan transfer va 16 ta yirik sovrin egasiga aylanish bilan davom ettirdi. Shuningdek, u 111 ta oʻyinda 40 ta gol urib, Uels terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
Uilyamsning fikricha, hujumchining millati uning keng jamoatchilik tomonidan munosib baholanishiga toʻsqinlik qilgan asosiy omil boʻlishi mumkin. Sobiq jamoadoshining aytishicha, agar Garet ingliz millatiga mansub boʻlganida, unga koʻrsatiladigan ehtirom va yuqori baholar yanada kattaroq boʻlar edi, chunki u chinakamiga takrorlanmas futbolchi edi.
Buyuklar qiyosi va Beylning oʻrniUilyamsdan Garet Beyl va Manchester Yunayted hamda Angliya afsonasi Ueyn Runi oʻrtasidagi farq haqida toʻgʻridan-toʻgʻri soʻralganda, u uelslik futbolchini shubhasiz birinchi oʻringa qoʻydi. Runi Angliya Premyer-ligasida va Manchester Yunayted safida mukammal va yorqin faoliyat oʻtkazgan boʻlsa-da, britaniyalik futbolchilar orasida Beyl mutlaq yetakchi ekanligi taʼkidlandi.
Jahon miqyosidagi umumiy iqtidorlar iyerarxiyasida Uilyams Beylni Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu kabi davrni belgilab bergan ikki afsonadan bir pogʻona pastda, ammo Neymar va braziliyalik Ronaldu kabi zamonaviy yulduzlar qatoriga qoʻshdi. Shuningdek, Andres Inesta ham ushbu darajadagi eng mahoratli oʻyinchilardan biri sifatida tilga olindi.
Maydondagi gollar va qoʻlga kiritilgan sovrinlardan tashqari, Uilyams Beylning maydondan tashqaridagi insoniy fazilatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Santyago Bernabeu stadionida toʻp surgan davrida u sayyoradagi eng mashhur sportchilardan biri boʻlishiga qaramay, oʻta kamtarona feʼl-atvorini saqlab qolgani va xalqaro jamoadoshlari oʻrtasida hurmat qozongani eʼtirof etildi.
…