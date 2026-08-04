Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmi

·23·Sport
Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmi
Qisqacha

Uels terma jamoasining sobiq futbolchisi Jonni Uilyams Garet Beylni barcha davrlarning eng buyuk britaniyalik futbolchisi deb atadi. Beyl Real Madrid safida 16 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan va Uels terma jamoasi uchun 111 ta o'yinda 40 ta gol urib, jamoaning barcha vaqtlardagi eng yaxshi to'purariga aylangan.

Professional faoliyatini yakunlaganiga qaramay, Garet Beylning futbol tarixidagi oʻrni va qoldirgan merosi hamon qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Uning Real Madrid safida Yevropada qoʻlga kiritgan ulkan muvaffaqiyatlari va Ueyn Runi kabi boshqa Britaniya afsonalari bilan solishtiruvlar muxlislar hamda mutaxassislarni doimo oʻylantirib keladi. Uels terma jamoasining sobiq futbolchisi Jonni Uilyams Beylni barcha davrlarning eng buyuk britaniyalik futbolchisi deb atab, sport jamoatchiligida keskin bahs-munozaralarga sabab boʻladigan dadil bayonot berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Wales Online nashriga bergan intervyusida Jonni Uilyams Beylning yirik turnirlardagi va eng masʼuliyatli uchrashuvlardagi natijalari uni tengdoshlaridan yaqqol ustun qoʻyishini taʼkidladi. Kardiffda tugʻilgan qanot hujumchisi Sautgemptonda istiqbolli chap qanot himoyachisi sifatida boshlangan faoliyatini Real Madrid klubida jahon rekordini oʻrnatgan transfer va 16 ta yirik sovrin egasiga aylanish bilan davom ettirdi. Shuningdek, u 111 ta oʻyinda 40 ta gol urib, Uels terma jamoasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

Uilyamsning fikricha, hujumchining millati uning keng jamoatchilik tomonidan munosib baholanishiga toʻsqinlik qilgan asosiy omil boʻlishi mumkin. Sobiq jamoadoshining aytishicha, agar Garet ingliz millatiga mansub boʻlganida, unga koʻrsatiladigan ehtirom va yuqori baholar yanada kattaroq boʻlar edi, chunki u chinakamiga takrorlanmas futbolchi edi.

Buyuklar qiyosi va Beylning oʻrni

Uilyamsdan Garet Beyl va Manchester Yunayted hamda Angliya afsonasi Ueyn Runi oʻrtasidagi farq haqida toʻgʻridan-toʻgʻri soʻralganda, u uelslik futbolchini shubhasiz birinchi oʻringa qoʻydi. Runi Angliya Premyer-ligasida va Manchester Yunayted safida mukammal va yorqin faoliyat oʻtkazgan boʻlsa-da, britaniyalik futbolchilar orasida Beyl mutlaq yetakchi ekanligi taʼkidlandi.

Jahon miqyosidagi umumiy iqtidorlar iyerarxiyasida Uilyams Beylni Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu kabi davrni belgilab bergan ikki afsonadan bir pogʻona pastda, ammo Neymar va braziliyalik Ronaldu kabi zamonaviy yulduzlar qatoriga qoʻshdi. Shuningdek, Andres Inesta ham ushbu darajadagi eng mahoratli oʻyinchilardan biri sifatida tilga olindi.

Maydondagi gollar va qoʻlga kiritilgan sovrinlardan tashqari, Uilyams Beylning maydondan tashqaridagi insoniy fazilatlariga ham alohida toʻxtalib oʻtdi. Santyago Bernabeu stadionida toʻp surgan davrida u sayyoradagi eng mashhur sportchilardan biri boʻlishiga qaramay, oʻta kamtarona feʼl-atvorini saqlab qolgani va xalqaro jamoadoshlari oʻrtasida hurmat qozongani eʼtirof etildi.

Garet BeylUeyn RuniReal MadridUelsFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiKecha, 22:02Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBarselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiKecha, 21:58Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinMixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinKecha, 21:56«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Kecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda