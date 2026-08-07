Mashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdi

·269·Madaniyat
Mashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdi
Qisqacha

Taniqli kinoaktyor, rejissyor va pedagog Abdumannon Ubaydullayev 7 avgust kuni 86 yoshida vafot etdi. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi, san’atshunoslik fanlari nomzodi va professor «Vatan» filmidagi roli, shuningdek, «Omad», «So‘nggi lahza», «Hijron», «Nazar», «Yigit yig‘lamasin», «Aldangan ko‘ngil» va «Mehr» kabi filmlardagi obrazlari bilan tanilgan.

Bugun, 7 avgust kuni O‘zbekiston madaniyati va kino san’ati og‘ir judolikka uchradi. O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi, san’atshunoslik fanlari nomzodi, professor, taniqli kinoaktyor, rejissyor va pedagog Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdi. Bu haqda Kinematografiya agentligi ma’lum qildi.

Ma’lumot o‘rnida, Abdumannon Ubaydullayev kinorejissyor Zulfiqor Musoqovning «Vatan» filmidagi yorqin roli orqali keng jamoatchilikka tanilgan. Shuningdek, u «Omad», «So‘nggi lahza», «Hijron», «Nazar», «Yigit yig‘lamasin», «Aldangan ko‘ngil», «Mehr» kabi qator badiiy filmlar hamda bir nechta milliy teleseriallarda muvaffaqiyatli obrazlarni gavdalantirgan.

Ijodkor nafaqat aktyor va rejissyor, balki ko‘p yillar davomida pedagog sifatida ham samarali faoliyat yuritib keldi. U bugunga qadar O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining «Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati» kafedrasida talaba-yoshlarga bilim va tajribasini ulashib, yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashga munosib hissa qo‘shib kelayotgan edi.

Abdumannon Ubaydullayevning milliy kino va teatr san’ati rivojiga qo‘shgan xizmatlari, ekranda yaratgan yorqin obrazlari hamda tarbiyalagan shogirdlari uning nomi va merosini uzoq yillar davomida saqlab qoladi. Uning vafoti o‘zbek san’ati uchun katta yo‘qotish bo‘ldi.

Abdumannon UbaydullayevO‘zbekistonZulfiqor MusoqovVatan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Bugun, 09:55Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Bugun, 09:37Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Bugun, 08:57O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarO‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarBugun, 06:10Yangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaYangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaBugun, 05:55Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»Bugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)