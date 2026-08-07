Google Chrome brauzeri mahalliy sunʼiy intellekt uchun yangi shartlarni eʼlon qildi
Google kompaniyasi Chrome brauzeridagi mahalliy sun'iy intellekt modellarini yuklash uchun qurilmada kamida 20 gigabayt bo'sh joy bo'lishi kerakligini ma'lum qildi. Chrome brauzerida Gemini Nano kabi lokal neyrotarmoqlar generativ funksiyalarni bajaradi, biroq uning ishlashi uchun taxminan 4 gigabayt yetarli bo'lsa-da, Google modellarni o'rnatish va yangilash uchun qo'shimcha joy talab qilmoqda.
Google kompaniyasi oʻzining Chrome brauzeri uchun moʻljallangan mahalliy sunʼiy intellekt modellarini yuklab olish boʻyicha qatʼiy tizim talablarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda brauzer generativ funksiyalarni bajarish uchun kompyuterga neyrotarmoqlarni avtomatik oʻrnatishi mumkin, bi Buning uchun qurilma xotirasida kamida 20 gigabayt boʻsh joy boʻlishi talab etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Chrome brauzerida Gemini Nano kabi lokal neyrotarmoqlar turli generativ funksiyalarni bajarish uchun faol qoʻllanilmoqda. Aslida mazkur modelning ishlashi uchun taxminan 4 gigabayt hajm yetarli boʻlsa-da, Google zaxira sifatida naq 20 gigabayt boʻsh joy talab qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, qoʻshimcha gigabaytlar modellarni oʻrnatish, ularni muntazam yangilab turish hamda tizim komponentlarining barqaror ishlashini taʼminlash uchun zarur.
Sunʼiy intellekt modellarini avtomatik yuklab olish jarayoni kompyuterning apparat imkoniyatlari va unumdorligini tekshirgandan soʻnggina amalga oshiriladi. Shuningdek, foydalanuvchidan cheklovlarsiz barqaror internet aloqasi talab etiladi. Agar qurilma koʻrsatilgan mezonlarga javob bermasa, brauzer sunʼiy intellekt fayllarini yuklab olishni boshlamaydi.
Sunʼiy intellekt funksiyalarini qanday oʻchirish mumkin?Foydalanuvchilar xohishiga koʻra mahalliy sunʼiy intellekt xizmatlaridan toʻliq voz kechish imkoniyati mavjud. Chrome sozlamalarida maxsus On-device AI (IIP qurilmada) deb nomlangan tugma taqdim etilgan boʻlib, uni oʻchirish orqali allaqachon yuklangan modellar butunlay oʻchirib tashlanadi va yangi fayllarni avtomatik yuklash jarayoni toʻxtatiladi.
Agar foydalanuvchi kelgusida bu funksiyani yana faollashtirmoqchi boʻlsa, brauzer qurilmani qayta tekshirib, zarur fayllarni oʻzi yuklab oladi. Shuningdek, Google mutaxassislari sunʼiy intellekt modellariga tegishli fayllarni qoʻlda oʻchirmaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar. Sababi, bunday usul avtomatik yuklash mexanizmini toʻxtata olmaydi va brauzer ularni qaytadan yuklab olishi mumkin.
Ushbu sozlamalar har bir foydalanuvchi va qurilma uchun alohida boshqariladi. Korporativ kompyuterlarda esa mahalliy modellardan foydalanish jarayoni qoʻshimcha ravishda Chrome Enterprise siyosatlari orqali nazorat qilinadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida ushbu tizim talablari oʻzgarishi ham mumkin.
…