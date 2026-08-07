Google Chrome brauzeri mahalliy sunʼiy intellekt uchun yangi shartlarni eʼlon qildi

·45·Texno
Google Chrome brauzeri mahalliy sunʼiy intellekt uchun yangi shartlarni eʼlon qildi
Qisqacha

Google kompaniyasi Chrome brauzeridagi mahalliy sun'iy intellekt modellarini yuklash uchun qurilmada kamida 20 gigabayt bo'sh joy bo'lishi kerakligini ma'lum qildi. Chrome brauzerida Gemini Nano kabi lokal neyrotarmoqlar generativ funksiyalarni bajaradi, biroq uning ishlashi uchun taxminan 4 gigabayt yetarli bo'lsa-da, Google modellarni o'rnatish va yangilash uchun qo'shimcha joy talab qilmoqda.

Google kompaniyasi oʻzining Chrome brauzeri uchun moʻljallangan mahalliy sunʼiy intellekt modellarini yuklab olish boʻyicha qatʼiy tizim talablarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda brauzer generativ funksiyalarni bajarish uchun kompyuterga neyrotarmoqlarni avtomatik oʻrnatishi mumkin, bi Buning uchun qurilma xotirasida kamida 20 gigabayt boʻsh joy boʻlishi talab etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Chrome brauzerida Gemini Nano kabi lokal neyrotarmoqlar turli generativ funksiyalarni bajarish uchun faol qoʻllanilmoqda. Aslida mazkur modelning ishlashi uchun taxminan 4 gigabayt hajm yetarli boʻlsa-da, Google zaxira sifatida naq 20 gigabayt boʻsh joy talab qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, qoʻshimcha gigabaytlar modellarni oʻrnatish, ularni muntazam yangilab turish hamda tizim komponentlarining barqaror ishlashini taʼminlash uchun zarur.

Sunʼiy intellekt modellarini avtomatik yuklab olish jarayoni kompyuterning apparat imkoniyatlari va unumdorligini tekshirgandan soʻnggina amalga oshiriladi. Shuningdek, foydalanuvchidan cheklovlarsiz barqaror internet aloqasi talab etiladi. Agar qurilma koʻrsatilgan mezonlarga javob bermasa, brauzer sunʼiy intellekt fayllarini yuklab olishni boshlamaydi.

Sunʼiy intellekt funksiyalarini qanday oʻchirish mumkin?

Foydalanuvchilar xohishiga koʻra mahalliy sunʼiy intellekt xizmatlaridan toʻliq voz kechish imkoniyati mavjud. Chrome sozlamalarida maxsus On-device AI (IIP qurilmada) deb nomlangan tugma taqdim etilgan boʻlib, uni oʻchirish orqali allaqachon yuklangan modellar butunlay oʻchirib tashlanadi va yangi fayllarni avtomatik yuklash jarayoni toʻxtatiladi.

Agar foydalanuvchi kelgusida bu funksiyani yana faollashtirmoqchi boʻlsa, brauzer qurilmani qayta tekshirib, zarur fayllarni oʻzi yuklab oladi. Shuningdek, Google mutaxassislari sunʼiy intellekt modellariga tegishli fayllarni qoʻlda oʻchirmaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar. Sababi, bunday usul avtomatik yuklash mexanizmini toʻxtata olmaydi va brauzer ularni qaytadan yuklab olishi mumkin.

Ushbu sozlamalar har bir foydalanuvchi va qurilma uchun alohida boshqariladi. Korporativ kompyuterlarda esa mahalliy modellardan foydalanish jarayoni qoʻshimcha ravishda Chrome Enterprise siyosatlari orqali nazorat qilinadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, kelgusida ushbu tizim talablari oʻzgarishi ham mumkin.

Google ChromeSunʼiy intellektGemini NanoTexnologiyalarBrauzer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi