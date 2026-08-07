Angliya futbol assotsiatsiyasi maydonlar atrofidagi qattiq devorlarni taqiqladi

·55·Sport
Angliya futbol assotsiatsiyasi maydonlar atrofidagi qattiq devorlarni taqiqladi
Qisqacha

Angliya futbol assotsiatsiyasi keng qamrovli xavfsizlik tahlilidan so'ng futbol maydonlari atrofida g'isht, blok yoki betondan yasalgan qattiq to'siqlardan foydalanishni taqiqladi. Qaror 21 yoshli Billi Vigar 2025-yil sentabr oyida 'Chichester City' safida 'Wingate and Finchley'ga qarshi o'yinda maydon chetidagi to'siqqa urilib, og'ir bosh miya jarohatini olganidan keyin qabul qilindi.

Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) oʻtkazilgan keng qamrovli xavfsizlik tahlilidan soʻng futbol maydonlari atrofida qattiq toʻsiq devorlardan foydalanishni rasman taqiqladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur muhim qaror sobiq 'Arsenal' tarbiyalanuvchisi Billi Vigar bilan yuz bergan fojiali voqeadan keyin qabul qilingan va futbolchilar hayotini asrashga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 21 yoshli futbolchi 2025-yil sentabr oyida 'Chichester City' safida 'Wingate and Finchley' jamoasiga qarshi quyi ligadagi bahsda ishtirok etayotib, maydon chetidagi toʻsiqqa urilishi oqibatida ogʻir bosh miya jarohatini olgan edi. Ushbu mudhish voqeadan soʻng mustaqil sogʻliqni saqlash va xavfsizlik ekspertlari 2026/27-yilgi mavsum oldidan maxsus tekshiruv oʻtkazdi.

Yangi xavfsizlik talablari va infratuzilma oʻzgarishlari

Mutaxassislar xulosasiga koʻra, Milliy liga tizimidagi erkaklar musobaqalari (1–6-bosqichlar) hamda Ayollar milliy ligasi (3–4-bosqichlar) uchrashuvlari oʻtkaziladigan maydonlar atrofida gʻisht, blok yoki betondan yasalgan qattiq toʻsiqlarga bundan buyon yoʻl qoʻyilmaydi. Ushbu qaror tufayli mamlakatdagi koʻplab klublar yangi xavfsizlik mezonlariga moslashish uchun oʻz infratuzilmasini tubdan oʻzgartirishiga toʻgʻri keladi.

FA rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, mavjud barcha gʻishtli, beton yoki blokli toʻsiqlar imkon qadar tezroq olib tashlanishi shart. Agar ularni konstruktiv sabablarga koʻra buzib tashlash imkoni boʻlmasa, u holda toʻsiqlar maxsus himoya vositalari bilan qoplanishi talab etiladi. Mazkur talablarni bajarish muddatlari klublar zimmasiga maʼlum bir masʼuliyat yuklaydi.

Jamoatchilik bosimi va oldini olish choralari

Shunga qaramay, FA talablar bajarilishiga qadar xavfsizlikni doimiy baholab borish va maʼlum muddat ichida zarur oʻzgarishlarni amalga oshirish rejasiga ega boʻlgan klublarga hozircha oʻz oʻyinlarini davom ettirishga ruxsat berdi. Bu qaror futbol jamoatchiligi hamda muxlislarning uzoq yillik talab va eʼtirozlaridan soʻng qabul qilindi.

Billi Vigarning fojiali oʻlimidan keyin muxlislar va futbolchilar tomonidan maydon atrofidagi gʻisht devorlarni butunlay taqiqlashni talab qiluvchi maxsus petitsiya eʼlon qilingan boʻlib, u 4 mingdan ortiq imzo toʻplagan edi. Shuningdek, 2023-yil iyun oyida hukumat va Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) mamlakatdagi boshqaruv organlariga murojaat yoʻllab, oʻyinchilar xavfsizligiga masʼuliyat bilan yondashishni talab qilgan edi.

Angliya futbol assotsiatsiyasiBilli VigarFutbol xavfsizligiArsenalTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)