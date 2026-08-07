Angliya futbol assotsiatsiyasi maydonlar atrofidagi qattiq devorlarni taqiqladi
Angliya futbol assotsiatsiyasi keng qamrovli xavfsizlik tahlilidan so'ng futbol maydonlari atrofida g'isht, blok yoki betondan yasalgan qattiq to'siqlardan foydalanishni taqiqladi. Qaror 21 yoshli Billi Vigar 2025-yil sentabr oyida 'Chichester City' safida 'Wingate and Finchley'ga qarshi o'yinda maydon chetidagi to'siqqa urilib, og'ir bosh miya jarohatini olganidan keyin qabul qilindi.
Angliya futbol assotsiatsiyasi (FA) oʻtkazilgan keng qamrovli xavfsizlik tahlilidan soʻng futbol maydonlari atrofida qattiq toʻsiq devorlardan foydalanishni rasman taqiqladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur muhim qaror sobiq 'Arsenal' tarbiyalanuvchisi Billi Vigar bilan yuz bergan fojiali voqeadan keyin qabul qilingan va futbolchilar hayotini asrashga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, 21 yoshli futbolchi 2025-yil sentabr oyida 'Chichester City' safida 'Wingate and Finchley' jamoasiga qarshi quyi ligadagi bahsda ishtirok etayotib, maydon chetidagi toʻsiqqa urilishi oqibatida ogʻir bosh miya jarohatini olgan edi. Ushbu mudhish voqeadan soʻng mustaqil sogʻliqni saqlash va xavfsizlik ekspertlari 2026/27-yilgi mavsum oldidan maxsus tekshiruv oʻtkazdi.
Yangi xavfsizlik talablari va infratuzilma oʻzgarishlariMutaxassislar xulosasiga koʻra, Milliy liga tizimidagi erkaklar musobaqalari (1–6-bosqichlar) hamda Ayollar milliy ligasi (3–4-bosqichlar) uchrashuvlari oʻtkaziladigan maydonlar atrofida gʻisht, blok yoki betondan yasalgan qattiq toʻsiqlarga bundan buyon yoʻl qoʻyilmaydi. Ushbu qaror tufayli mamlakatdagi koʻplab klublar yangi xavfsizlik mezonlariga moslashish uchun oʻz infratuzilmasini tubdan oʻzgartirishiga toʻgʻri keladi.
FA rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, mavjud barcha gʻishtli, beton yoki blokli toʻsiqlar imkon qadar tezroq olib tashlanishi shart. Agar ularni konstruktiv sabablarga koʻra buzib tashlash imkoni boʻlmasa, u holda toʻsiqlar maxsus himoya vositalari bilan qoplanishi talab etiladi. Mazkur talablarni bajarish muddatlari klublar zimmasiga maʼlum bir masʼuliyat yuklaydi.
Jamoatchilik bosimi va oldini olish choralariShunga qaramay, FA talablar bajarilishiga qadar xavfsizlikni doimiy baholab borish va maʼlum muddat ichida zarur oʻzgarishlarni amalga oshirish rejasiga ega boʻlgan klublarga hozircha oʻz oʻyinlarini davom ettirishga ruxsat berdi. Bu qaror futbol jamoatchiligi hamda muxlislarning uzoq yillik talab va eʼtirozlaridan soʻng qabul qilindi.
Billi Vigarning fojiali oʻlimidan keyin muxlislar va futbolchilar tomonidan maydon atrofidagi gʻisht devorlarni butunlay taqiqlashni talab qiluvchi maxsus petitsiya eʼlon qilingan boʻlib, u 4 mingdan ortiq imzo toʻplagan edi. Shuningdek, 2023-yil iyun oyida hukumat va Professional futbolchilar assotsiatsiyasi (PFA) mamlakatdagi boshqaruv organlariga murojaat yoʻllab, oʻyinchilar xavfsizligiga masʼuliyat bilan yondashishni talab qilgan edi.
…