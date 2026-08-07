Afsonaviy Quake oʻyini uchun yangi bepul qoʻshimcha chiqdi
Quake o'yinining 30 yillik yubileyi munosabati bilan barcha amaldagi egalari uchun kompyuter va konsollarda mutlaqo bepul rasmiy DLC taqdim etildi. Dawn of the Machine deb nomlangan qo'shimcha id Software studiyasi bilan hamkorlikda MachineGames jamoasi tomonidan yaratilgan. U 19 ta yangi daraja, yangi dushmanlar va qurollar, shuningdek, Deathmatch rejimi uchun maxsus xaritani o'z ichiga oladi.
Afsonaviy Quake videooʻyini oʻzining 30 yillik yubileyi sharafiga keng koʻlamli rasmiy va mutlaqo bepul qoʻshimchaga ega boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu muxlislar loyihasi emas, balki id Software studiyasi bilan hamkorlikda MachineGames jamoasi tomonidan yaratilgan rasmiy DLC hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dawn of the Machine deb nomlangan ushbu qoʻshimcha oʻyinchilarga 19 ta yangi darajani taqdim etadi. Shuningdek, kengaytma doirasida foydalanuvchilar yangi dushmanlar, qurollar va Deathmatch rejimi uchun maxsus xaritaga ega boʻlishadi.
Oʻyin jarayoni va yangi mexanikalarYangi DLC oʻzining oʻziga xos darajalar tuzilishi bilan ajralib turadi. Xususan, qoʻshimchada tsiklik darajalar strukturasi qoʻllanilgan boʻlib, unda hozirgi vaqtda bajarilgan harakatlar kelgusida tashrif buyuriladigan hududlarni oʻzgartirib yuborishi mumkin.
Shu bilan birga, oʻyinchilar ilgari mavjud boʻlmagan yoʻnalishlar, uchrashuvlar va maxfiy sirlarni ochib beruvchi maxsus runalarni yigʻib borish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu esa oʻyin jarayonini yanada qiziqarli va takroriy oʻynash uchun jozibali qiladi.
…