Afsonaviy Quake oʻyini uchun yangi bepul qoʻshimcha chiqdi

·43·Texno
Afsonaviy Quake oʻyini uchun yangi bepul qoʻshimcha chiqdi
Qisqacha

Quake o'yinining 30 yillik yubileyi munosabati bilan barcha amaldagi egalari uchun kompyuter va konsollarda mutlaqo bepul rasmiy DLC taqdim etildi. Dawn of the Machine deb nomlangan qo'shimcha id Software studiyasi bilan hamkorlikda MachineGames jamoasi tomonidan yaratilgan. U 19 ta yangi daraja, yangi dushmanlar va qurollar, shuningdek, Deathmatch rejimi uchun maxsus xaritani o'z ichiga oladi.

Afsonaviy Quake videooʻyini oʻzining 30 yillik yubileyi sharafiga keng koʻlamli rasmiy va mutlaqo bepul qoʻshimchaga ega boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bu muxlislar loyihasi emas, balki id Software studiyasi bilan hamkorlikda MachineGames jamoasi tomonidan yaratilgan rasmiy DLC hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dawn of the Machine deb nomlangan ushbu qoʻshimcha oʻyinchilarga 19 ta yangi darajani taqdim etadi. Shuningdek, kengaytma doirasida foydalanuvchilar yangi dushmanlar, qurollar va Deathmatch rejimi uchun maxsus xaritaga ega boʻlishadi.

Oʻyin jarayoni va yangi mexanikalar

Yangi DLC oʻzining oʻziga xos darajalar tuzilishi bilan ajralib turadi. Xususan, qoʻshimchada tsiklik darajalar strukturasi qoʻllanilgan boʻlib, unda hozirgi vaqtda bajarilgan harakatlar kelgusida tashrif buyuriladigan hududlarni oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Shu bilan birga, oʻyinchilar ilgari mavjud boʻlmagan yoʻnalishlar, uchrashuvlar va maxfiy sirlarni ochib beruvchi maxsus runalarni yigʻib borish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Bu esa oʻyin jarayonini yanada qiziqarli va takroriy oʻynash uchun jozibali qiladi.

Mavjudligi va tarqatilish shartlari

Mazkur qoʻshimcha oʻyinning barcha amaldagi egalari uchun kompyuterlar va konsollarda mutlaqo bepul taqdim etiladi. Ushbu yubiley yangilanishi afsonaviy shooter muxlislariga yana bir bor eski klassik muhitni yangicha mexanikalar bilan sinab koʻrish imkonini beradi.

QuakeMachineGamesId SoftwareKompyuter oʻyinlariBepul DLC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi