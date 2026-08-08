Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»
Anvar Sobirov davlat tizimida ikki yil rahbarlik lavozimida ishlab, ijoddan uzoqlashgani sababli vazifasidan o‘z xohishi bilan ozod etishni so‘raganini aytdi. U san’atkorning vazifasi odamlarga shaxsiy dardini emas, quvonch va yaxshi kayfiyat ulashish ekanini ta’kidladi.
Xonanda va aktyor Anvar Sobirov “Chotki TV” YouTube kanaliga bergan intervyusida ijodiy tanaffuslari, davlat xizmatidagi faoliyati, oilaviy hayoti va farzand tarbiyasida yo‘l qo‘ygan xatolari haqida ochiqchasiga so‘z yuritdi.
San’atkorning ta’kidlashicha, ijoddagi tanaffuslar ma’lum sabablarga bog‘liq bo‘lgan, ammo muxlislar uchun san’atkorning shaxsiy muammolari emas, balki yangi ijodi muhim. Shu bois u san’atkorning vazifasi odamlarga o‘z dardini emas, quvonch va yaxshi kayfiyat ulashish ekanini aytdi.
Anvar Sobirov ikki yil davomida davlat tizimida rahbarlik lavozimida ishlaganini eslab, bu davrda ijoddan uzoqlashib qolgani uchun rahbariyatdan o‘zi xohishi bilan vazifasidan ozod etishni so‘raganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, haqiqiy san’atkorni pul emas, balki san’atga bo‘lgan muhabbat sahnaga qaytaradi.
Xonanda, shuningdek, boylikning faqat Alloh baraka bergan qismi insonga nasib qilishini, qilingan ehsonni esa oshkor qilishni ma’qul ko‘rmasligini ta’kidladi.
Oilasi haqida gapirgan Anvar Sobirov turmush o‘rtog‘i bilan hayotining dastlabki yillarida rashk sababli ayrim qiyinchiliklar bo‘lganini, keyinchalik diniy bilim va o‘zaro tushunish orqali bu muammolar hal bo‘lganini aytdi.
— «Avval meni raqqosalardan rashk qilgan ayolim, hozir meni o‘zi uylantirib qo‘yishga qodir darajada iymonli bo‘lib qoldi», — dedi xonanda.
Suhbat davomida u farzand tarbiyasidagi eng katta xatosini ham tan oldi. Anvar Sobirovning aytishicha, yagona o‘g‘lini ortiqcha erkalatib yuborgani sababli unda mehnatga bo‘lgan intilish susaygan.
— «Ronaldo o‘g‘liga hamma narsani tayyor bermaganini bilganimda, o‘zim qayerda xato qilganimni tushundim», — dedi u.
Xonanda qiz farzand haqida ham alohida to‘xtalib, qizlarini «jannatlarim» deb chaqirishini, to‘ng‘ich qizini uzatish paytida esa turmush o‘rtog‘idan ham ko‘proq ko‘z yoshi to‘kkanini so‘zlab berdi.
…