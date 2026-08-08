Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»

·2.7K·Madaniyat
Anvar Sobirov: «Ronaldo qilmagan xatoni men qildim»
Qisqacha

Anvar Sobirov davlat tizimida ikki yil rahbarlik lavozimida ishlab, ijoddan uzoqlashgani sababli vazifasidan o‘z xohishi bilan ozod etishni so‘raganini aytdi. U san’atkorning vazifasi odamlarga shaxsiy dardini emas, quvonch va yaxshi kayfiyat ulashish ekanini ta’kidladi.

Xonanda va aktyor Anvar SobirovChotki TVYouTube kanaliga bergan intervyusida ijodiy tanaffuslari, davlat xizmatidagi faoliyati, oilaviy hayoti va farzand tarbiyasida yo‘l qo‘ygan xatolari haqida ochiqchasiga so‘z yuritdi.

San’atkorning ta’kidlashicha, ijoddagi tanaffuslar ma’lum sabablarga bog‘liq bo‘lgan, ammo muxlislar uchun san’atkorning shaxsiy muammolari emas, balki yangi ijodi muhim. Shu bois u san’atkorning vazifasi odamlarga o‘z dardini emas, quvonch va yaxshi kayfiyat ulashish ekanini aytdi.

Anvar Sobirov ikki yil davomida davlat tizimida rahbarlik lavozimida ishlaganini eslab, bu davrda ijoddan uzoqlashib qolgani uchun rahbariyatdan o‘zi xohishi bilan vazifasidan ozod etishni so‘raganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, haqiqiy san’atkorni pul emas, balki san’atga bo‘lgan muhabbat sahnaga qaytaradi.

Qora sochli yosh yigit telefonda o‘ychan holda gaplashmoqda.

Xonanda, shuningdek, boylikning faqat Alloh baraka bergan qismi insonga nasib qilishini, qilingan ehsonni esa oshkor qilishni ma’qul ko‘rmasligini ta’kidladi.

Oilasi haqida gapirgan Anvar Sobirov turmush o‘rtog‘i bilan hayotining dastlabki yillarida rashk sababli ayrim qiyinchiliklar bo‘lganini, keyinchalik diniy bilim va o‘zaro tushunish orqali bu muammolar hal bo‘lganini aytdi.

«Avval meni raqqosalardan rashk qilgan ayolim, hozir meni o‘zi uylantirib qo‘yishga qodir darajada iymonli bo‘lib qoldi», — dedi xonanda.

Suhbat davomida u farzand tarbiyasidagi eng katta xatosini ham tan oldi. Anvar Sobirovning aytishicha, yagona o‘g‘lini ortiqcha erkalatib yuborgani sababli unda mehnatga bo‘lgan intilish susaygan.

Oq futbolkada jilmayib turgan erkak va uning yonidagi qizil kiyimdagi yosh bola.

«Ronaldo o‘g‘liga hamma narsani tayyor bermaganini bilganimda, o‘zim qayerda xato qilganimni tushundim», — dedi u.

Xonanda qiz farzand haqida ham alohida to‘xtalib, qizlarini «jannatlarim» deb chaqirishini, to‘ng‘ich qizini uzatish paytida esa turmush o‘rtog‘idan ham ko‘proq ko‘z yoshi to‘kkanini so‘zlab berdi.

Anvar SobirovRonaldoYouTubeChotki TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)Bugun, 09:55Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Bugun, 09:37Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida kelin-kuyovning raqsi e’tibor markazida bo‘ldi (video)Bugun, 08:57O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarO‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlarBugun, 06:10Yangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaYangi film suratga olish jarayonida Jeki Chan qo‘lidan jarohatlangani aytilmoqdaBugun, 05:55Mashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiMashhur aktyor Abdumannon Ubaydullayev 86 yoshida vafot etdiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)