Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldi

·162·Jamiyat
Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldi
Qisqacha

Rossiyaning Mordoviya Respublikasida sodir bo‘lgan YTH oqibatida ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi halok bo‘ldi, yana uch nafari jarohatlandi. Fojia 6 avgust kuni Lyambir tumanidagi Bloxino qishlog‘i yaqinida, M-5 «Ural» avtomagistralining 180-kilometrida Spark avtomobili «MAZ» yuk mashinasi bilan to‘qnashishi natijasida yuz bergan. 1996 yilda tug‘ilgan A.P. va 1997 yilda tug‘ilgan B.A. voqea joyida vafot etgan, 2002 yilda tug‘ilgan A.P., 1989 yilda tug‘ilgan B.A.

Rossiya hududida sodir bo‘lgan og‘ir yo‘l-transport hodisasi ikki nafar O‘zbekiston fuqarosining hayotiga zomin bo‘ldi. Yana uch nafar yurtdoshimiz turli darajada jarohat olib, shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda O‘zbekistonning Qozon shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, fojia 6 avgust kuni Rossiyaning Mordoviya Respublikasi, Lyambir tumaniga qarashli Bloxino qishlog‘i yaqinidagi M-5 «Ural» avtomagistralining 180-kilometrida yuz bergan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston davlat raqami bilan harakatlanayotgan Spark yengil avtomobili «MAZ» rusumli yuk mashinasi bilan to‘qnashgan.

Oqibatda 1996 yilda tug‘ilgan A.P. hamda 1997 yilda tug‘ilgan B.A. voqea joyida halok bo‘lgan. Shuningdek, avtomashinada bo‘lgan yana uch nafar O‘zbekiston fuqarosi — 2002 yilda tug‘ilgan A.P., 1989 yilda tug‘ilgan B.A. va 2006 yilda tug‘ilgan A.P. turli tan jarohatlari bilan Mordoviya Respublikasi Markaziy klinik shifoxonasiga olib borilgan.

Bosh konsulxona ma’lumotiga ko‘ra, mazkur holat diplomatik vakolatxona tomonidan nazoratga olingan. Konsullik mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va boshqa mas’ul tashkilotlar bilan doimiy aloqada bo‘lib turibdi.

Hozirda halok bo‘lgan fuqarolarning jasadlarini sud-tibbiy ekspertizasi yakunlanganidan so‘ng O‘zbekistonga olib kelish bo‘yicha zarur rasmiylashtirish ishlari amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, shifokorlar jarohatlanganlarga kerakli tibbiy yordam ko‘rsatgani va ularning shifoxonadan javob berilgani ma’lum qilindi. Yo‘l-transport hodisasining aniq sabablari bo‘yicha Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan tergov harakatlari davom etmoqda.

RossiyaO'zbekistonQozonMordoviyaSpark
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Urganchda «BYD Chazor» haydovchisi qasddan 3 ta mashinani pachoqladi (video)Kecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!