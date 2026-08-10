Arsenal Bradley Barcola transferi uchun kurashda Liverpulni ortda qoldirishi mumkin

·55·Sport
Arsenal Bradley Barcola transferi uchun kurashda Liverpulni ortda qoldirishi mumkin
Qisqacha

Arsenal PSJ hujumchisi Bredli Barkolani transfer qilish uchun asosiy da'vogarga aylandi va Liverpulni ortda qoldirishi mumkin. Liverpul futbolchi uchun 100 million funt sterling taklif qilayotgan bo'lsa, PSJ undan 150 million funt sterling atrofida mablag' talab qilmoqda. Mutaxassislar Arsenalning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda, chunki Bredli Barkola London shahrida yashashni istashi mumkin.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida Parijning PSJ klubi hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarga aylandi. Mazkur transfer uchun Liverpul klubi ham 100 million funt sterling miqdoridagi taklif bilan daʼvogarlik qilayotgan boʻlsa-da, Londonliklar qulay imkoniyatga ega ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

talkSPORT nashri maʼlumotiga koʻra, Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Gimaraes 75 million funt sterling evaziga rasman transfer qilingach, Arsenal oʻz safiga yana bir yulduz futbolchini qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu yozda jamoa allaqachon uchta transferni amalga oshirdi. Xristos Tsolis va Illan Meslierdan tashqari, Leandro Trossardning Besiktasga sotib yuborilishi hamda Vinisius Juniorning Real Madrid bilan shartnomani uzaytirishi Arsenallarni hujum chizigʻini yangi darajaga olib chiqishga undadi.

Transfer bozori va raqobat

PSJ klubi oʻzining ikki karra Chempionlar ligasi gʻolibi uchun 150 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilayotganiga qaramamay, transfer bozoridagi raqobat qizgʻin tus olmoqda. Liverpul ham futbolchini oʻzining asosiy nishoniga aylantirgan. Shunga qaramay, mutaxassislar va klubning sobiq oʻyinchilari London jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.

Arsenalning sobiq hujumchisi Per Grouvz Liverpul hozirda oʻtish davrini boshdan kechirayotganini va bosh murabbiy Andoni Iraola oʻz falsafasini singdirishga harakat qilayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, agar futbolchi Angliya Premyer-ligasi yoki Chempionlar ligasida gʻalaba qozonish haqida oʻylasa, ayni paytda eng maqbul variant aynan Arsenal hisoblanadi.

London shahri va futbolchining tanlovi

Grouvz efir vaqtida oʻz manbalariga tayanib, Bredli Barkola aynan London shahrida yashashni istashini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining shahar tanlovi ham transferga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuningdek, Arsenalning yana bir sobiq futbolchisi Emmanuel Frimpong ham klub oʻtgan mavsumdagi chempionlik mavqeini saqlab qolish uchun tarkibga sifatli oʻyinchilarni qoʻshishda davom etishi shartligini qoʻshimcha qildi.

Klub rahbariyati Vinisius Junior transferi boy berilganidan keyin xudojoʻy va yuqori saviyadagi futbolchilar uchun kurashda boʻshashmasligi lozimligi taʼkidlanmoqda. Hozirgi kunda Arsenal darajasi aynan shunday yulduzlarni oʻz safiga jalb etishga qodir ekanligi muxlislar va ekspertlar tomonidan eʼtirof etilmoqda.

ArsenalBradley BarcolaLiverpoolBruno GuimaraesPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)