Arsenal Bradley Barcola transferi uchun kurashda Liverpulni ortda qoldirishi mumkin
Arsenal PSJ hujumchisi Bredli Barkolani transfer qilish uchun asosiy da'vogarga aylandi va Liverpulni ortda qoldirishi mumkin. Liverpul futbolchi uchun 100 million funt sterling taklif qilayotgan bo'lsa, PSJ undan 150 million funt sterling atrofida mablag' talab qilmoqda. Mutaxassislar Arsenalning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda, chunki Bredli Barkola London shahrida yashashni istashi mumkin.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa tarkibni yanada kuchaytirish maqsadida Parijning PSJ klubi hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogarga aylandi. Mazkur transfer uchun Liverpul klubi ham 100 million funt sterling miqdoridagi taklif bilan daʼvogarlik qilayotgan boʻlsa-da, Londonliklar qulay imkoniyatga ega ekanligi aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
talkSPORT nashri maʼlumotiga koʻra, Nyukasl yarim himoyachisi Bruno Gimaraes 75 million funt sterling evaziga rasman transfer qilingach, Arsenal oʻz safiga yana bir yulduz futbolchini qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu yozda jamoa allaqachon uchta transferni amalga oshirdi. Xristos Tsolis va Illan Meslierdan tashqari, Leandro Trossardning Besiktasga sotib yuborilishi hamda Vinisius Juniorning Real Madrid bilan shartnomani uzaytirishi Arsenallarni hujum chizigʻini yangi darajaga olib chiqishga undadi.
Transfer bozori va raqobatPSJ klubi oʻzining ikki karra Chempionlar ligasi gʻolibi uchun 150 million funt sterling atrofida mablagʻ talab qilayotganiga qaramamay, transfer bozoridagi raqobat qizgʻin tus olmoqda. Liverpul ham futbolchini oʻzining asosiy nishoniga aylantirgan. Shunga qaramay, mutaxassislar va klubning sobiq oʻyinchilari London jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.
Arsenalning sobiq hujumchisi Per Grouvz Liverpul hozirda oʻtish davrini boshdan kechirayotganini va bosh murabbiy Andoni Iraola oʻz falsafasini singdirishga harakat qilayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, agar futbolchi Angliya Premyer-ligasi yoki Chempionlar ligasida gʻalaba qozonish haqida oʻylasa, ayni paytda eng maqbul variant aynan Arsenal hisoblanadi.
London shahri va futbolchining tanloviGrouvz efir vaqtida oʻz manbalariga tayanib, Bredli Barkola aynan London shahrida yashashni istashini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining shahar tanlovi ham transferga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shuningdek, Arsenalning yana bir sobiq futbolchisi Emmanuel Frimpong ham klub oʻtgan mavsumdagi chempionlik mavqeini saqlab qolish uchun tarkibga sifatli oʻyinchilarni qoʻshishda davom etishi shartligini qoʻshimcha qildi.
Klub rahbariyati Vinisius Junior transferi boy berilganidan keyin xudojoʻy va yuqori saviyadagi futbolchilar uchun kurashda boʻshashmasligi lozimligi taʼkidlanmoqda. Hozirgi kunda Arsenal darajasi aynan shunday yulduzlarni oʻz safiga jalb etishga qodir ekanligi muxlislar va ekspertlar tomonidan eʼtirof etilmoqda.
…