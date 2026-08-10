Xitoyning yangi AST6200 litografiya mashinasi seriyali ishlab chiqarishga kirdi
Shanghai Xinshang Microassembly kompaniyasi AST6200 litografik uskunasini tijorat bozoriga chiqardi va ilk seriyali yetkazib berish bo'yicha buyurtmalarni oldi. Qurilma yetakchi Xitoy yarimo'tkazgich ishlab chiqaruvchisi korxonasida texnologik tekshiruv va sinovlardan o'tib, to'laqonli seriyali ishlab chiqarish bosqichiga o'tdi, ilk namunalari esa 2025-yil noyabr oyida zavod sinovlarini yakunlagan edi.
Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozori texnologik mustaqillik sari yana bir muhim qadamni tashladi. ixbt.com xabar berishicha, Shanghai Xinshang Microassembly kompaniyasi oʻzining yangi AST6200 litografik uskunasini tijorat bozoriga muvaffaqiyatli chiqarib, birinchi seriyali yetkazib berish boʻrticha buyurtmalarni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qurilma yetakchi Xitoy yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi korxonasida toʻliq texnologik tekshiruv va sinov jarayonlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Qayd etilishicha, AST6200 uskunasining ilk namunalari zavod sinovlarini 2025-yil noyabr oyidayoq yakunlagan edi. Mutaxassislarning amaliy validatsiyasidan soʻng, tizim toʻlaqonli seriyali ishlab chiqarish bosqichiga oʻtdi.
Texnologik xususiyatlar va qoʻllanish doirasiYangi litografik mashina anʼanaviy kremniy protsessorlarini ishlab chiqarishga moʻljallanmagan. Uning asosiy vazifasi – kremniy karbidi, galliy nitridi, galliy arsenidi, indiy fosfidi va boshqa birikmali yarimoʻtkazgichlar asosida komponentlar chiqarishdan iborat.
Bunday ilgʻor texnologiyalar bugungi kunda texnologiya bozorida oʻta talabgir boʻlib, ulardan quyidagi sohalarda keng foydalaniladi:
- Zamonaviy elektromobillar ishlab chiqarish
- 5G aloqa tarmoqlari infratuzilmasi
- Optoelektronika tizimlari
Dasturiy taʼminot va optik tizimlarQurilma oʻzining xususiy proyeksion optikasi, yuqori aniqlikdagi qatlamlarni birlashtirish tizimi, sozlanadigan yoritish va avtomatik fokuslash funksiyalari bilan jihozlangan. Qoʻshimcha modullar murakkab substratlar bilan ishlash, shuningdek, frontal va teskari birlashtirish amaliyotlarini bajarish imkonini beradi.
Ishlab chiqaruvchi mazkur uskunaning dasturiy taʼminot boshqaruv tizimini ham toʻliq mustaqil ravishda ishlab chiqqan. Tizim uskunalar drayverlaridan tortib, murakkab texnologik jarayonlarni boshqarishgacha boʻlgan barcha funksiyalarni oʻz ichiga oladi va bu Xitoy sanoatining oʻziga tayanib ish koʻrayotganini koʻrsatadi.
…