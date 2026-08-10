Xitoyning yangi AST6200 litografiya mashinasi seriyali ishlab chiqarishga kirdi

·57·Texno
Xitoyning yangi AST6200 litografiya mashinasi seriyali ishlab chiqarishga kirdi
Qisqacha

Shanghai Xinshang Microassembly kompaniyasi AST6200 litografik uskunasini tijorat bozoriga chiqardi va ilk seriyali yetkazib berish bo'yicha buyurtmalarni oldi. Qurilma yetakchi Xitoy yarimo'tkazgich ishlab chiqaruvchisi korxonasida texnologik tekshiruv va sinovlardan o'tib, to'laqonli seriyali ishlab chiqarish bosqichiga o'tdi, ilk namunalari esa 2025-yil noyabr oyida zavod sinovlarini yakunlagan edi.

Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozori texnologik mustaqillik sari yana bir muhim qadamni tashladi. ixbt.com xabar berishicha, Shanghai Xinshang Microassembly kompaniyasi oʻzining yangi AST6200 litografik uskunasini tijorat bozoriga muvaffaqiyatli chiqarib, birinchi seriyali yetkazib berish boʻrticha buyurtmalarni qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qurilma yetakchi Xitoy yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi korxonasida toʻliq texnologik tekshiruv va sinov jarayonlaridan muvaffaqiyatli oʻtdi. Qayd etilishicha, AST6200 uskunasining ilk namunalari zavod sinovlarini 2025-yil noyabr oyidayoq yakunlagan edi. Mutaxassislarning amaliy validatsiyasidan soʻng, tizim toʻlaqonli seriyali ishlab chiqarish bosqichiga oʻtdi.

Texnologik xususiyatlar va qoʻllanish doirasi

Yangi litografik mashina anʼanaviy kremniy protsessorlarini ishlab chiqarishga moʻljallanmagan. Uning asosiy vazifasi – kremniy karbidi, galliy nitridi, galliy arsenidi, indiy fosfidi va boshqa birikmali yarimoʻtkazgichlar asosida komponentlar chiqarishdan iborat.

Bunday ilgʻor texnologiyalar bugungi kunda texnologiya bozorida oʻta talabgir boʻlib, ulardan quyidagi sohalarda keng foydalaniladi:

  • Zamonaviy elektromobillar ishlab chiqarish
  • 5G aloqa tarmoqlari infratuzilmasi
  • Optoelektronika tizimlari
Uskunaning texnik imkoniyatlari ham sanoat talablariga toʻla javob beradi. AST6200 diametri 2 dan 8 dyuymgacha boʻlgan plastinalar bilan ishlay oladi. Shuningdek, u kremniy, kremniy karbidi, safir va galliy arsenidi kabi turli xil turdagi substratlarni qoʻllab-quvvatlaydi.

Dasturiy taʼminot va optik tizimlar

Qurilma oʻzining xususiy proyeksion optikasi, yuqori aniqlikdagi qatlamlarni birlashtirish tizimi, sozlanadigan yoritish va avtomatik fokuslash funksiyalari bilan jihozlangan. Qoʻshimcha modullar murakkab substratlar bilan ishlash, shuningdek, frontal va teskari birlashtirish amaliyotlarini bajarish imkonini beradi.

Ishlab chiqaruvchi mazkur uskunaning dasturiy taʼminot boshqaruv tizimini ham toʻliq mustaqil ravishda ishlab chiqqan. Tizim uskunalar drayverlaridan tortib, murakkab texnologik jarayonlarni boshqarishgacha boʻlgan barcha funksiyalarni oʻz ichiga oladi va bu Xitoy sanoatining oʻziga tayanib ish koʻrayotganini koʻrsatadi.

LitografiyaYarimoʻtkazgichlarXitoyTexnologiyaAST6200
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi