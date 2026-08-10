Chelsi uchun ogʻir yoʻqotish: mavsumoldi oʻyindagi jarohatlar va mojarolar
Chelsi Iohor Darul Ta'zimga qarshi 3:3 hisobidagi o'yinda ikki markaziy himoyachisidan ayrilib, mavsumoldi tayyorgarligida jiddiy muammoga duch keldi. 21 yoshli Mamadou Sarr uchrashuv oldidan mashg'ulotda jarohat olib maydonga tushmagan bo'lsa, 21 yoshli Aaron Anselmino 29-daqiqada son mushaklaridan jarohat olib, maydonni ko'zyoshlar bilan tark etdi.
Londonning Chelsi klubining yangi mavsumoldi tayyorgarliklari jiddiy muammolarga duch keldi. Goal.com xabar berishicha, jamoaning Iohor Darul Taʼzim jamoasiga qarshi kechgan va 3:3 hisobidagi j jozibali durang bilan yakunlangan oʻyini “aristokratlar” uchun haqiqiy kabusga aylandi. Uchrashuv davomida ikkita markaziy himoyachining safdan chiqishi bosh murabbiy Xabi Alonso bosh ogʻrigʻini keskin oshirdi va jamoaning kelgusi Angliya Premer-ligasidagi rejalarini xavf ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalariiyoq Chelsi uchun kulfatlar boshlandi. Asl boshlangʻich tarkibga kiritilgan 21 yoshli senegallik markaziy himoyachi Mamadou Sarr uchrashuv oldidan qizgʻin mashgʻulot chogʻida jarohat olib, maydonga tusha olmadi. Himoya chizigʻidagi kadrlar taqchilligidan aziyat chekayotgan murabbiylar shtabi uchun bu ilk yoʻqotish boʻldi. Shundan soʻng maydonda boshlangan oʻyin ham jamoaga xotirjamlik olib kelmadi.
Aaron Anselminoning koʻzyoshlariStadion Sultan Ibrohim arenasida oʻtgan bahsning atigi 29-minutida Chelsi himoyasining yorqin vakillaridan biri Aaron Anselmino jiddiy jarohat tufayli maydonni koʻzyoshlar bilan tark etdi. 2024-yilda jamoaga kelib qoʻshilgan 21 yoshli futbolchi son qismidagi mushaklaridan jiddiy jarohat olgani sezilib turdi. Maydonda yotgan holda tibbiy yordam olgan futbolchining oʻta tushkun ahvolda koʻzyosh toʻkishi muxlislar va murabbiylar shtabini xavotirga soldi.
Borussiya Dortmund va Strasbur klublarida ijara asosida toʻp surgan himoyachi Stamford Bridgega kelganidan buyon doimiy ravishda jarohatlar bilan kurashib kelmoqda. Ushbu yangi koʻngilsizlik uning Xabi Alonso boshchiligidagi asosiy tarkibda oʻz oʻrniga ega boʻlish imkoniyatini keskin ravishda pasaytirib yubordi. Yozgi transferlar davrida boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga katta mablagʻ sarflagan klub rahbariyati endi markaziy himoya chizigʻidagi chuqurlik yoʻqligi sababli kadrlar siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.
Maydondagi tartibsizliklar va murabbiylar janjaliOʻyindagi dramalar faqatgina jarohatlar bilan cheklanib qolmadi. Ikki jamoa oʻrtasidagi bahs maydon chetida yuzaga kelgan qizgʻin tortishuv va janjallar bilan ham yodda qoldi. Liyam Delapga nisbatan ishlatilgan xavfli qoʻpollikdan soʻng Chelsi yangi murabbiylar shtabi vakili, standart vaziyatlar boʻyicha mutaxassis Ostin MakPhee raqib zaxira oʻrindigʻi bilan janjallashib ketdi. Mojaroning oldini olish uchun bosh murabbiy Xabi Alonso oʻz yordamchisini jismonan toʻxtatib qolishiga toʻgʻri keldi.
Oʻyinning oʻzi esa taktik kamchiliklar koʻp ekanini koʻrsatib berdi. Liyam Delapning penaltidan urgan gollari jamoa hujumiga jon bagʻishlagan boʻlsa-da, himoyadagi qoʻpol xatolar va ikkita himoyachining safdan chiqqani natijani soyada qoldirdi. Xabi Alonso oldida Premyer-liga startiga qadar hal qilinishi lozim boʻlgan ulkan muammolar koʻndalang boʻlib turibdi.
…