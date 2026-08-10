Chelsi uchun ogʻir yoʻqotish: mavsumoldi oʻyindagi jarohatlar va mojarolar

·62·Sport
Chelsi uchun ogʻir yoʻqotish: mavsumoldi oʻyindagi jarohatlar va mojarolar
Qisqacha

Chelsi Iohor Darul Ta'zimga qarshi 3:3 hisobidagi o'yinda ikki markaziy himoyachisidan ayrilib, mavsumoldi tayyorgarligida jiddiy muammoga duch keldi. 21 yoshli Mamadou Sarr uchrashuv oldidan mashg'ulotda jarohat olib maydonga tushmagan bo'lsa, 21 yoshli Aaron Anselmino 29-daqiqada son mushaklaridan jarohat olib, maydonni ko'zyoshlar bilan tark etdi.

Londonning Chelsi klubining yangi mavsumoldi tayyorgarliklari jiddiy muammolarga duch keldi. Goal.com xabar berishicha, jamoaning Iohor Darul Taʼzim jamoasiga qarshi kechgan va 3:3 hisobidagi j jozibali durang bilan yakunlangan oʻyini “aristokratlar” uchun haqiqiy kabusga aylandi. Uchrashuv davomida ikkita markaziy himoyachining safdan chiqishi bosh murabbiy Xabi Alonso bosh ogʻrigʻini keskin oshirdi va jamoaning kelgusi Angliya Premer-ligasidagi rejalarini xavf ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalariiyoq Chelsi uchun kulfatlar boshlandi. Asl boshlangʻich tarkibga kiritilgan 21 yoshli senegallik markaziy himoyachi Mamadou Sarr uchrashuv oldidan qizgʻin mashgʻulot chogʻida jarohat olib, maydonga tusha olmadi. Himoya chizigʻidagi kadrlar taqchilligidan aziyat chekayotgan murabbiylar shtabi uchun bu ilk yoʻqotish boʻldi. Shundan soʻng maydonda boshlangan oʻyin ham jamoaga xotirjamlik olib kelmadi.

Aaron Anselminoning koʻzyoshlari

Stadion Sultan Ibrohim arenasida oʻtgan bahsning atigi 29-minutida Chelsi himoyasining yorqin vakillaridan biri Aaron Anselmino jiddiy jarohat tufayli maydonni koʻzyoshlar bilan tark etdi. 2024-yilda jamoaga kelib qoʻshilgan 21 yoshli futbolchi son qismidagi mushaklaridan jiddiy jarohat olgani sezilib turdi. Maydonda yotgan holda tibbiy yordam olgan futbolchining oʻta tushkun ahvolda koʻzyosh toʻkishi muxlislar va murabbiylar shtabini xavotirga soldi.

Borussiya Dortmund va Strasbur klublarida ijara asosida toʻp surgan himoyachi Stamford Bridgega kelganidan buyon doimiy ravishda jarohatlar bilan kurashib kelmoqda. Ushbu yangi koʻngilsizlik uning Xabi Alonso boshchiligidagi asosiy tarkibda oʻz oʻrniga ega boʻlish imkoniyatini keskin ravishda pasaytirib yubordi. Yozgi transferlar davrida boshqa pozitsiyalarni kuchaytirishga katta mablagʻ sarflagan klub rahbariyati endi markaziy himoya chizigʻidagi chuqurlik yoʻqligi sababli kadrlar siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

Maydondagi tartibsizliklar va murabbiylar janjali

Oʻyindagi dramalar faqatgina jarohatlar bilan cheklanib qolmadi. Ikki jamoa oʻrtasidagi bahs maydon chetida yuzaga kelgan qizgʻin tortishuv va janjallar bilan ham yodda qoldi. Liyam Delapga nisbatan ishlatilgan xavfli qoʻpollikdan soʻng Chelsi yangi murabbiylar shtabi vakili, standart vaziyatlar boʻyicha mutaxassis Ostin MakPhee raqib zaxira oʻrindigʻi bilan janjallashib ketdi. Mojaroning oldini olish uchun bosh murabbiy Xabi Alonso oʻz yordamchisini jismonan toʻxtatib qolishiga toʻgʻri keldi.

Oʻyinning oʻzi esa taktik kamchiliklar koʻp ekanini koʻrsatib berdi. Liyam Delapning penaltidan urgan gollari jamoa hujumiga jon bagʻishlagan boʻlsa-da, himoyadagi qoʻpol xatolar va ikkita himoyachining safdan chiqqani natijani soyada qoldirdi. Xabi Alonso oldida Premyer-liga startiga qadar hal qilinishi lozim boʻlgan ulkan muammolar koʻndalang boʻlib turibdi.

ChelsiXabi AlonsoAaron AnselminoPremyer-ligaFutbol jarohatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)