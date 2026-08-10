Trevoh Chalobah Chelsi bilan xayrlashdi

·68·Sport
Trevoh Chalobah Chelsi bilan xayrlashdi
Qisqacha

Trevoh Chalobah 18 yil to'p surgan Chelsidan rasman ketib, faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan bo'ldi. 27 yoshli himoyachi 30 million funt sterlingdan ortiq qiymatdagi transfer orqali Sesesk Fabregas boshqarayotgan Komo safiga qo'shildi. Chalobah Chelsi safida barcha turnirlarda 151 ta uchrashuv o'tkazgan.

Angliya terma jamoasi himoyachisi Trevoh Chalobah oʻzining qadrdon klubi Chelsi bilan rasman xayrlashdi va faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. 27 yoshli futbolchi London klubida naq 18 yil davomida toʻp surganidan soʻng, faoliyatida keskin burilish yasashga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu transfer 30 million funt sterlingdan ortiq qiymatni tashkil etgan va himoyachi Sesesk Fabregas boshqarib kelayotgan Komo jamoasi safiga borib qoʻshilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer yakshanba kuni rasman tasdiqlangach, futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoa muxlislari va xodimlariga oʻzining chuqur minnatdorchiligini bildirib, taʼsirli vidolashuv maktubini yozdi. Bolaligidan boshlab Chelsi tizimida voyaga yetgan futbolchi uchun bu qadam oson kechmagani uning soʻzlarida yaqqol sezilib turibdi.

Bolalik orzusidan katta futbolgacha

Trevoh Chelsi akademiyasiga ilk bor toʻqqiz yoshli maktab oʻquvchisi sifatida kelib qoʻshilgan edi. Oradan yillar oʻtib, u klub safida barcha turnirlarda jami 151 ta uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida klubda oʻtkazgan deyarli ikki oʻn yillik davrni xotirlab, oʻzining professional sportchi sifatida shakllanishida bu jamoaning oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi.

«Oʻn sakkiz yildan soʻng Chelsi bilan xayrlashish vaqti keldi», deb yozdi himoyachi oʻzining hissiyotlarga boy postida. U oʻzining oʻsish yoʻlini aks ettiruvchi arxiv fotosuratlarini ham joylashtirib, oddiy va orzularga toʻla bolakaydan dunyoning eng talabchan ligasida raqobatbardosh boʻla oladigan yetuk professionalga aylanganini qayd etdi.

Sinovlar va kelajak avlodga maslahat

Futbolchi oʻz faoliyati davomida asosiy tarkibga kirish uchun Ipsvich Taun, Xaddersfild Taun va Lorient kabi jamoalarga ijaraga berilib, turli qiyinchilik va sinovlarni boshdan kechirgan. Shu bois u Chelsi akademiyasining Kobham bazasida shugʻullanayotgan yosh oʻyinchilarga qarab oʻrnak boʻla oladigan sportchilardan biri sifatida eʼtirof etiladi.

Chelsi safini tark etar ekan, Chalobah kelajak avlod vakillariga oʻzining qimmatli maslahatlarini ham berib oʻtdi. «Yosh oʻyinchilarga aytarim: yoʻlingiz har doim ham silliq boʻlmaydi. Ammo doimo tayyor turing, ijobiy kayfiyatni saqlang va ishonchingizni yoʻqotmang. Barchasi uchun rahmat, chin yurakdan sevgi va minnatdorchilik ila», deya yakunladi futbolchi oʻz murojaatini.

Trevoh ChalobahChelsiKomoA SeriyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)