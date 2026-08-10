Trevoh Chalobah Chelsi bilan xayrlashdi
Trevoh Chalobah 18 yil to'p surgan Chelsidan rasman ketib, faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan bo'ldi. 27 yoshli himoyachi 30 million funt sterlingdan ortiq qiymatdagi transfer orqali Sesesk Fabregas boshqarayotgan Komo safiga qo'shildi. Chalobah Chelsi safida barcha turnirlarda 151 ta uchrashuv o'tkazgan.
Angliya terma jamoasi himoyachisi Trevoh Chalobah oʻzining qadrdon klubi Chelsi bilan rasman xayrlashdi va faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettiradigan boʻldi. 27 yoshli futbolchi London klubida naq 18 yil davomida toʻp surganidan soʻng, faoliyatida keskin burilish yasashga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu transfer 30 million funt sterlingdan ortiq qiymatni tashkil etgan va himoyachi Sesesk Fabregas boshqarib kelayotgan Komo jamoasi safiga borib qoʻshilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer yakshanba kuni rasman tasdiqlangach, futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoa muxlislari va xodimlariga oʻzining chuqur minnatdorchiligini bildirib, taʼsirli vidolashuv maktubini yozdi. Bolaligidan boshlab Chelsi tizimida voyaga yetgan futbolchi uchun bu qadam oson kechmagani uning soʻzlarida yaqqol sezilib turibdi.
Bolalik orzusidan katta futbolgachaTrevoh Chelsi akademiyasiga ilk bor toʻqqiz yoshli maktab oʻquvchisi sifatida kelib qoʻshilgan edi. Oradan yillar oʻtib, u klub safida barcha turnirlarda jami 151 ta uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq boʻldi. U oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida klubda oʻtkazgan deyarli ikki oʻn yillik davrni xotirlab, oʻzining professional sportchi sifatida shakllanishida bu jamoaning oʻrni beqiyos ekanini taʼkidladi.
«Oʻn sakkiz yildan soʻng Chelsi bilan xayrlashish vaqti keldi», deb yozdi himoyachi oʻzining hissiyotlarga boy postida. U oʻzining oʻsish yoʻlini aks ettiruvchi arxiv fotosuratlarini ham joylashtirib, oddiy va orzularga toʻla bolakaydan dunyoning eng talabchan ligasida raqobatbardosh boʻla oladigan yetuk professionalga aylanganini qayd etdi.
Sinovlar va kelajak avlodga maslahatFutbolchi oʻz faoliyati davomida asosiy tarkibga kirish uchun Ipsvich Taun, Xaddersfild Taun va Lorient kabi jamoalarga ijaraga berilib, turli qiyinchilik va sinovlarni boshdan kechirgan. Shu bois u Chelsi akademiyasining Kobham bazasida shugʻullanayotgan yosh oʻyinchilarga qarab oʻrnak boʻla oladigan sportchilardan biri sifatida eʼtirof etiladi.
Chelsi safini tark etar ekan, Chalobah kelajak avlod vakillariga oʻzining qimmatli maslahatlarini ham berib oʻtdi. «Yosh oʻyinchilarga aytarim: yoʻlingiz har doim ham silliq boʻlmaydi. Ammo doimo tayyor turing, ijobiy kayfiyatni saqlang va ishonchingizni yoʻqotmang. Barchasi uchun rahmat, chin yurakdan sevgi va minnatdorchilik ila», deya yakunladi futbolchi oʻz murojaatini.
…