Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildi

·174·Dunyo
Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildi
Qisqacha

Italiyalik g'avvoslar Sitsiliya sohillari yaqinida 2000 yildan ortiq tarixga ega bo'lishi mumkin bo'lgan qadimiy Rim kemasi qoldiqlarini aniqladi. Kema 46 metr chuqurlikda joylashgan bo'lib, uning saqlanib qolgan qismi taxminan 21 metr uzunlik va 6 metr kenglikka ega, bortidan esa yuzlab yaxshi saqlangan amforalar topilgan. Italiya Madaniyat vaziri Alessandro Juli topilmani so'nggi yillarda suv osti arxeologiyasi sohasidagi “eng muhim kashfiyotlardan biri” deb baholadi.

Italiyalik g‘avvoslar Sitsiliya sohillari yaqinida 2000 yildan ortiq tarixga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan qadimiy Rim kemasi qoldiqlarini aniqladi. Topilma nafaqat o‘zining yoshi, balki uning ichida juda yaxshi saqlangan yuzlab qadimiy idishlar mavjudligi bilan ham arxeologlar e’tiborini tortdi.

Ma’lum bo‘lishicha, kemada qadimgi davrda turli mahsulotlarni tashish uchun ishlatilgan yuzlab amforalar saqlangan. Bunday baland va sopoldan yasalgan idishlar asosan vino, zaytun moyi va don kabi mahsulotlarni uzoq masofalarga yetkazib berishda qo‘llanilgan.

Italiya Madaniyat vaziri Alessandro Juli ushbu topilmani so‘nggi yillarda suv osti arxeologiyasi sohasida amalga oshirilgan “eng muhim kashfiyotlardan biri” sifatida baholadi.

Qadimiy kema 46 metr chuqurlikdan topildi

Mutaxassis politsiya g‘avvoslari kemani baliqchilardan kelib tushgan ma’lumotdan keyin izlab topgan. Kema dengiz sathidan taxminan 46 metr chuqurlikda joylashgan.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, kemaning saqlanib qolgan qismi taxminan 21 metr uzunlik va 6 metr kenglikka ega. Italiya Madaniyat vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur tarixiy yodgorlik miloddan avvalgi II yoki I asrlarga taalluqli bo‘lishi mumkin.

Topilma Mazara-del-Vallo shahri yaqinida, dengiz tubini o‘rganayotgan baliqchi va erkin g‘avvos Jakomo De Mola tomonidan ham kuzatilgan.

U ijtimoiy tarmoqda yozishicha, skaner orqali dengiz tubida katta toshga o‘xshash obyektni ko‘rgach, uni yaqindan tekshirishga qaror qilgan.

Ikki nafar g‘avvos suv ostidagi kema qoldiqlarini o‘rganmoqda.

G‘avvos obyektga yaqinlashganida esa uning tosh emasligini anglagan. U yerda bir-biriga yaqin joylashgan yuzlab amforalar ko‘zga tashlangan.

“Bu, shubhasiz, hayotimdagi eng hayratlanarli kashfiyot”, deya yozgan De Mola. U deyarli 20 asr davomida birinchi insonlardan biri sifatida ushbu joyni yana ko‘rish qanday his ekanini so‘z bilan ifodalash qiyinligini ta’kidlagan.

Kema ichida dengiz jonzotlari ham yashamoqda

De Mola halokatga uchragan kemaning videosini ham ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan. Kadrlarda amforalar orasida ilonbaliqlar, snapperlar va sanoqsiz dengiz jonzotlari yashab kelayotgani ko‘rinadi.

“Dengiz bizlarni hayratda qoldirishdan hech qachon to‘xtamaydi. Bu safar biz shunchaki kema qoldiqlarini emas, tariximizning bir qismini topdik”, deya ta’kidlagan u.

Kashfiyot haqida xabar berilgach, Italiya politsiyasining madaniy merosni muhofaza qilish bo‘limiga qarashli maxsus g‘avvoslar hodisa joyiga yuborildi.

Dengiz tubida yotgan ko‘plab qadimiy sopol amforalar to‘plami.

Mas’ullar tarixiy obyektni keyingi tadqiqotlar davrida asrab qolish uchun maxsus xavfsizlik choralari ko‘rilishini ma’lum qildi. Mutaxassislar hozirda kemaning aniq tarixini, qanday sharoitda halokatga uchraganini va uning bortidagi yuklarni batafsil o‘rganishga harakat qilmoqda.

O‘rta Yer dengizida bunday kemalar yana bor

Mutaxassislarning fikricha, O‘rta Yer dengizi tubida qadimgi davrlarga tegishli shunga o‘xshash ko‘plab kema qoldiqlari sochilib yotishi mumkin.

2023 yilda Rim shahrining shimoli-g‘arbiy qismida miloddan avvalgi I yoki II asrlarga mansub yana bir kema topilgan edi. Uning bortida ham yuzlab amforalar mavjud bo‘lgan.

2018 yilda esa Bolgariya sohillari yaqinida 2400 yildan ortiq tarixga ega yunon savdo kemasi aniqlangan. Kema dengiz tubida yonboshlagan holda deyarli butunligicha saqlanib qolgani sababli o‘sha vaqtda u dunyodagi eng qadimiy ma’lum bo‘lgan yaxlit kema halokati sifatida baholangan edi.

Sitsiliya sohillaridan topilgan yangi kema esa qadimgi Rim davrida O‘rta Yer dengizida savdo va dengiz qatnovi qanday kechganini yanada chuqurroq o‘rganish uchun muhim manba bo‘lishi kutilmoqda.

SicilyItaliyaAlessandro GiulioMazara del ValloGiacomo De Mola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi