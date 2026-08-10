Tibo Kurtua Joze Mourinyuning Real Madridga qaytishini qoʻllab-quvvatladi

·55·Sport
Tibo Kurtua Joze Mourinyuning Real Madridga qaytishini qoʻllab-quvvatladi
Qisqacha

Tibo Kurtua Joze Mourinyuning Real Madridga qaytishi jamoaga zarur bo'lgan talabchan intizom va g'alaba ruhini kuchaytirishini ta'kidladi. U portugaliyalik murabbiyning jamoa manfaatini shaxsiy iste'doddan ustun qo'yishini yuqori baholadi. Kurtua va Mourinyu avval Londonning Chelsi klubida birga ishlab, 2014-2015 yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan.

Madridning Real klubi darvozaboni Tibo Kurtua jamoaning sobiq bosh murabbiyi Joze Mourinyuning qaytishi va uning talabchan intizomi jamoaga juda kerakligini taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik posbon 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida olgan jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini tezlashtirish maqsadida mashgʻulotlarga muddatidan oldin qaytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kurtua oʻzining Real Madrid TV bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassisning jamoaviy gʻalaba ruhini shakllantirishdagi noyob qobiliyatini yuqori baholagan. Uning soʻzlariga koʻra, Mourinyu shaxsiy isteʼdoddan koʻra intizom va jamoa manfaatini ustun qoʻyadigan talabchan murabbiy hisoblanadi.

Intizom va gʻalaba sari intilish

“Mourinyu intizom va jamoani birinchi oʻringa qoʻyadigan talabchan murabbiy. Men uchun bular gʻalaba qozonishdagi hal qiluvchi omillardir. U buyuk murabbiy va juda samimiy inson. U oʻta toʻgʻri soʻz va men buni qadrlayman. Oʻylashimcha, bu toʻgʻri yoʻnalish”, — deydi Tibo Kurtua.

Tibo Kurtua va Joze Mourinyuning oʻtmishdagi hamkorligi muvaffaqiyatlar va yuqori natijalarga boy boʻlgan. Ikki tomon avvalroq Londonning Chelsi klubida birga ishlagan hamda 2014-2015 yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Belgiyalik posbon oʻsha davrni iliq xotirlab, Madridda ham ana shunday muvaffaqiyatlarni takrorlashni istashini bildirdi.

Jarohatdan keyingi qaytish

Murabbiylardagi oʻzgarishlardan tashqari, Kurtua yozgi xalqaro musobaqadagi ogʻir jarohatidan keyin oʻz jismoniy holatini tiklashga eʼtibor qaratmoqda. JCH chorak finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻlgan darvozabon taʼtilini qisqartirdi va Valdebebasdagi bazaga muddatidan avval qaytdi.

U jarohatdan soʻng hamma narsa joyidaligiga ishonch hosil qilish uchun boshqa futbolchilardan oldinroq yakka tartibdagi mashgʻulotlarni boshlaganini aytdi. Kurtua darvozabonlar bilan shugʻullanishni boshlagani va oʻzini yaxshi his qilayotganini mamnuniyat bilan eʼtirof etdi.

Tibo KurtuaJoze MourinyuReal MadridFutbol yangiliklariLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51Pari Sen-Jermen Ferran Torres transferini yakunlashga yaqin turibdiPari Sen-Jermen Ferran Torres transferini yakunlashga yaqin turibdiBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)