Tibo Kurtua Joze Mourinyuning Real Madridga qaytishini qoʻllab-quvvatladi
Tibo Kurtua Joze Mourinyuning Real Madridga qaytishi jamoaga zarur bo'lgan talabchan intizom va g'alaba ruhini kuchaytirishini ta'kidladi. U portugaliyalik murabbiyning jamoa manfaatini shaxsiy iste'doddan ustun qo'yishini yuqori baholadi. Kurtua va Mourinyu avval Londonning Chelsi klubida birga ishlab, 2014-2015 yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligini qo'lga kiritgan.
Madridning Real klubi darvozaboni Tibo Kurtua jamoaning sobiq bosh murabbiyi Joze Mourinyuning qaytishi va uning talabchan intizomi jamoaga juda kerakligini taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik posbon 2026 yilgi jahon chempionati vaqtida olgan jarohatidan soʻng tiklanish jarayonini tezlashtirish maqsadida mashgʻulotlarga muddatidan oldin qaytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kurtua oʻzining Real Madrid TV bergan intervyusida portugaliyalik mutaxassisning jamoaviy gʻalaba ruhini shakllantirishdagi noyob qobiliyatini yuqori baholagan. Uning soʻzlariga koʻra, Mourinyu shaxsiy isteʼdoddan koʻra intizom va jamoa manfaatini ustun qoʻyadigan talabchan murabbiy hisoblanadi.
Intizom va gʻalaba sari intilish“Mourinyu intizom va jamoani birinchi oʻringa qoʻyadigan talabchan murabbiy. Men uchun bular gʻalaba qozonishdagi hal qiluvchi omillardir. U buyuk murabbiy va juda samimiy inson. U oʻta toʻgʻri soʻz va men buni qadrlayman. Oʻylashimcha, bu toʻgʻri yoʻnalish”, — deydi Tibo Kurtua.
Tibo Kurtua va Joze Mourinyuning oʻtmishdagi hamkorligi muvaffaqiyatlar va yuqori natijalarga boy boʻlgan. Ikki tomon avvalroq Londonning Chelsi klubida birga ishlagan hamda 2014-2015 yilgi mavsumda Angliya Premyer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan edi. Belgiyalik posbon oʻsha davrni iliq xotirlab, Madridda ham ana shunday muvaffaqiyatlarni takrorlashni istashini bildirdi.
Jarohatdan keyingi qaytishMurabbiylardagi oʻzgarishlardan tashqari, Kurtua yozgi xalqaro musobaqadagi ogʻir jarohatidan keyin oʻz jismoniy holatini tiklashga eʼtibor qaratmoqda. JCH chorak finalida Ispaniyaga qarshi kechgan bahsda jarohat olib, maydonni tark etishga majbur boʻlgan darvozabon taʼtilini qisqartirdi va Valdebebasdagi bazaga muddatidan avval qaytdi.
U jarohatdan soʻng hamma narsa joyidaligiga ishonch hosil qilish uchun boshqa futbolchilardan oldinroq yakka tartibdagi mashgʻulotlarni boshlaganini aytdi. Kurtua darvozabonlar bilan shugʻullanishni boshlagani va oʻzini yaxshi his qilayotganini mamnuniyat bilan eʼtirof etdi.
…