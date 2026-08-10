Jon Obi Mikel Yuriy Tilemans transferini yuqori baholadi

·73·Sport
Jon Obi Mikel Yuriy Tilemans transferini yuqori baholadi
Qisqacha

Jon Obi Mikel Yuriy Tilemansning Aston Villadan 35 million funt sterling evaziga Manchester Yunaytedga o'tishini transfer bozoridagi eng aqlli kelishuv deb atadi. U belgiyalik yarim himoyachining oltinchi, sakkizinchi yoki o'ninchi raqamda o'ynay olishi, gollar urishi va standart vaziyatlarda xavf tug'dirishini ta'kidladi. Mikel Tilemans eng tezkor futbolchi bo'lmasa-da, o'yinni o'qish va to'p bilan hamda to'psiz harakatlarda yuqori zakovatga egaligini aytdi.

Londonning Chelsi klubi sobiq yarim himoyachisi Jon Obi Mikel Manchester Yunaytedning yozgi transfer oynasidagi eng muvaffaqiyatli harakatini eʼtirof etib, Aston Villadan Yuriy Tilemansning 35 million funt sterling evaziga sotib olinishini transfer bozoridagi eng aqlli kelishuv deb atadi. Maykl Kerrik boshqaruvidagi jamoa yangi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan tarkibni faol ravishda kuchaytirib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Manchester Yunayted yozgi transferlar davrida oʻz chiziqlarini yangilash maqsadida bir qator futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Qizil iblislar Chelsi safidan Andrey Santosni 48 million funt sterlingga, Aston Villadan esa Yuriy Tilemansni 35 million funtga transfer qilishdi. Shuningdek, darvozabon Karl Darlou va uch nafar yosh istiqbolli futbolchi klub akademiyasi uchun jalb etildi.

Taktik moslashuvchanlik va maydondagi zakovat

The Obi One Podcast koʻrsatuvida soʻz olgan Jon Obi Mikel Manchester Yunaytedning ushbu transferdagi muvaffaqiyatiga yuqori baho berib, belgiyalik yarim himoyachining jamoaga qoʻshadigan foydasini alohida taʼkidladi. Sobiq futbolchining fikricha, joriy yozda amalga oshirilgan boshqa yirik transferlar fonida Tilemansning narxi nihoyatda arzon va qulay kelishuv boʻlgan.

Mikelning aytishicha, Yuriy Tilemans maydonda oltinchi, sakkizinchi yoki oʻninchi raqam ostida ham birdek muvaffaqiyatli harakatlana oladigan universal futbolchi hisoblanadi. Bunday taktik moslashuvchanlik murabbiyga oʻyin uslubini oʻzgartirish imkoniyatini beradi. U gollar urishi, standart vaziyatlarda xavfli boʻlishi va toʻp bilan muomalada ishonchliligi bilan ajralib turadi.

Mutaxassislar va jamoadoshlar fikri

Sobiq yarim himoyachi futbolchining baʼzi zaif tomonlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Tilemans eng tezkor oʻyinchi boʻlmasa-da, oʻyinni oʻqish qobiliyati juda yuqori va maydonda ham, toʻpsiz harakatlarda ham oʻta aqlli futbolchi sanaladi. Aynan shu fazilatlar uni yozgi transfer oynasining eng yaxshi xaridiga aylantiradi.

Shuningdek, Tottenxem klubining sobiq himoyachisi Toby Alderweireld ham Hajper nashriga bergan intervyusida hamyurtining fazilatlarini tahlil qildi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda koʻpchilik faqat gol va assistlar statistikasiga eʼtibor qaratadi, biroq Tilemansning asosiy ustunligi xavfni zimmasiga olib, oldinga aniq va progressiv uzatmalar amalga oshira olishidadir.

Manchester YunaytedYuriy TilemansJon Obi MikelAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)