Jon Obi Mikel Yuriy Tilemans transferini yuqori baholadi
Jon Obi Mikel Yuriy Tilemansning Aston Villadan 35 million funt sterling evaziga Manchester Yunaytedga o'tishini transfer bozoridagi eng aqlli kelishuv deb atadi. U belgiyalik yarim himoyachining oltinchi, sakkizinchi yoki o'ninchi raqamda o'ynay olishi, gollar urishi va standart vaziyatlarda xavf tug'dirishini ta'kidladi. Mikel Tilemans eng tezkor futbolchi bo'lmasa-da, o'yinni o'qish va to'p bilan hamda to'psiz harakatlarda yuqori zakovatga egaligini aytdi.
Londonning Chelsi klubi sobiq yarim himoyachisi Jon Obi Mikel Manchester Yunaytedning yozgi transfer oynasidagi eng muvaffaqiyatli harakatini eʼtirof etib, Aston Villadan Yuriy Tilemansning 35 million funt sterling evaziga sotib olinishini transfer bozoridagi eng aqlli kelishuv deb atadi. Maykl Kerrik boshqaruvidagi jamoa yangi Angliya Premer-ligasi mavsumi oldidan tarkibni faol ravishda kuchaytirib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Manchester Yunayted yozgi transferlar davrida oʻz chiziqlarini yangilash maqsadida bir qator futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Qizil iblislar Chelsi safidan Andrey Santosni 48 million funt sterlingga, Aston Villadan esa Yuriy Tilemansni 35 million funtga transfer qilishdi. Shuningdek, darvozabon Karl Darlou va uch nafar yosh istiqbolli futbolchi klub akademiyasi uchun jalb etildi.
Taktik moslashuvchanlik va maydondagi zakovatThe Obi One Podcast koʻrsatuvida soʻz olgan Jon Obi Mikel Manchester Yunaytedning ushbu transferdagi muvaffaqiyatiga yuqori baho berib, belgiyalik yarim himoyachining jamoaga qoʻshadigan foydasini alohida taʼkidladi. Sobiq futbolchining fikricha, joriy yozda amalga oshirilgan boshqa yirik transferlar fonida Tilemansning narxi nihoyatda arzon va qulay kelishuv boʻlgan.
Mikelning aytishicha, Yuriy Tilemans maydonda oltinchi, sakkizinchi yoki oʻninchi raqam ostida ham birdek muvaffaqiyatli harakatlana oladigan universal futbolchi hisoblanadi. Bunday taktik moslashuvchanlik murabbiyga oʻyin uslubini oʻzgartirish imkoniyatini beradi. U gollar urishi, standart vaziyatlarda xavfli boʻlishi va toʻp bilan muomalada ishonchliligi bilan ajralib turadi.
Mutaxassislar va jamoadoshlar fikriSobiq yarim himoyachi futbolchining baʼzi zaif tomonlariga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Tilemans eng tezkor oʻyinchi boʻlmasa-da, oʻyinni oʻqish qobiliyati juda yuqori va maydonda ham, toʻpsiz harakatlarda ham oʻta aqlli futbolchi sanaladi. Aynan shu fazilatlar uni yozgi transfer oynasining eng yaxshi xaridiga aylantiradi.
Shuningdek, Tottenxem klubining sobiq himoyachisi Toby Alderweireld ham Hajper nashriga bergan intervyusida hamyurtining fazilatlarini tahlil qildi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda koʻpchilik faqat gol va assistlar statistikasiga eʼtibor qaratadi, biroq Tilemansning asosiy ustunligi xavfni zimmasiga olib, oldinga aniq va progressiv uzatmalar amalga oshira olishidadir.
…