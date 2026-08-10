Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladi

·223·Jamiyat
Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladi
Qisqacha

Denov tumanida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan sug‘oriladigan yerda noqonuniy qurilgan uyi buzilgan oilaga yangi turar joy qurib beriladi. Majburiy ijro byurosi buzish ishlari Denov tumanlararo fuqarolik ishlari bo‘yicha sudining 2025 yil 29 dekabrdagi ijro hujjati asosida amalga oshirilganini ma'lum qildi.

Surxondaryo viloyatining Denov tumanida qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallangan sug‘oriladigan yer maydoniga o‘zboshimchalik bilan qurilgan uy-joy buzilgani ortidan jamoatchilikda turli fikrlar paydo bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonadon ogohlantirishsiz buzilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Majburiy ijro byurosi ushbu ma’lumotlarni rad etib, voqea sud hujjati asosida amalga oshirilganini ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, holat 8 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan. Unda Majburiy ijro byurosi xodimlari fuqaroning uy-joyini oldindan ogohlantirmasdan buzib tashlayotgani haqida xabarlar tarqalgan. Holat o‘rganilganida esa buzish ishlari Denov tumanlararo fuqarolik ishlari bo‘yicha sudining 2025 yil 29 dekabrdagi ijro hujjatiga asosan amalga oshirilgani aniqlangan.

Sud hujjatiga ko‘ra, Denov tumani G‘alaba massivi, Chuqurqishloq mahallasi hududida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan sug‘oriladigan yer maydonining 0,20 gektar qismi o‘zboshimchalik bilan egallangan. Mazkur yerda barpo etilgan uy-joy va boshqa noqonuniy qurilmalarni buzish, shuningdek, yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish belgilangan.

Ushbu ijro hujjati 24 yanvar kuni Majburiy ijro byurosining Denov tuman bo‘limi ish yurituviga kelib tushgan. Shundan so‘ng ijro ishi rasman qo‘zg‘atilgan. Qarzdorlarga sud hujjatida belgilangan talablarni bajarish zarurligi haqida belgilangan tartibda ogohlantirish berilgan.

Shuningdek, sud ajrimiga muvofiq ijro harakatlari ma’lum muddatga to‘xtatib turilgan. Keyinchalik sudning tegishli ko‘rsatmasi asosida ushbu to‘xtatish bekor qilingan va ijro jarayoni yana davom ettirilgan.

Qarzdorlar sud hujjati talablarini ixtiyoriy ravishda bajarmagani sababli 2026 yil 7 avgust kuni majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish belgilangan. Bu haqda tegishli tashkilotlar ham oldindan xabardor qilingan. Natijada ijro hujjatida qayd etilgan noqonuniy qurilmalar belgilangan tartibda buzilib, sud qarorining ijrosi to‘liq ta’minlangan.

Oilaga yangi uy qurib beriladi

Voqeadan keyin masala Surxondaryo viloyati hokimi tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Viloyat hokimi Ulug‘bek Qosimov uyi buzilgan er-xotin bilan uchrashib, ularning holidan xabar oldi va mavjud vaziyat yuzasidan suhbat o‘tkazdi.

Uchrashuv davomida fuqaroning uy-joy masalasi e’tiborsiz qoldirilmasligi, oilaning manfaatlari inobatga olinishi ta’kidlandi. Shu maqsadda uyi buzilgan oila uchun yangi turar joy qurib berilishi ma’lum qilindi.

Shu tariqa, sud hujjati ijrosi doirasida noqonuniy qurilmalar buzilgan bo‘lsa-da, voqeadan keyin oilaning uy-joy bilan bog‘liq muammosini hal etish chorasi ko‘rilmoqda.

DenovSurxondaryoBureau of Compulsory Enforcement
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiBugun, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Bugun, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiBugun, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiBugun, 14:28Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBugun, 12:47Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi