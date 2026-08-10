Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkin
2006–2014-yillarda ishlab chiqarilgan ikkinchi avlod (8J) Audi TT avtomobillarini hozirda 2000 funt sterlingdan sotib olish mumkin. Volkswagen Golf platformasiga asoslangan kupe kundalik foydalanishga mos bo'lib, yukxonasi 290 litr, orqa o'rindiqlar yig'ilganda esa 700 litr hajmga ega, Roadster versiyasida esa 250 litrli yukxona mavjud.
Sportkari tashqi koʻrinishi va kundalik foydalanish uchun qulaylikni oʻzida mujassam etgan afsonaviy Audi TT modellarini hozirda juda arzon narxlarda xarid qilish imkoni mavjud. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixcham va ishonchli sport kupe narxi hozirda 2000 funt sterlingdan boshlanmoqda, bu esa uni xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Asosiy eʼtibor 2006–2014-yillar oraligʻida ishlab chiqarilgan ikkinchi avlod (8J) Audi TT modellariga qaratilgan. Garchi uning yoshi bir muncha ulgʻaygan boʻlsa-da, avtomobil oʻzining oʻtkir chiziqlari, mukammal sirtlari va muskuldor gʻildirak arkalari tufayli hamon zamonaviy va jozibali koʻrinishga ega.
Salondagi qulaylik va amaliylikBirinchi avlod bilan taqqoslaganda, yangi modelning ichki qismi tubdan oʻzgargan. Boshqaruv tugmalari zamonaviyroq koʻrinishga ega boʻlib, haydovchining oʻtirish pozitsiyasi haqiqiy sport mashinalarnikini eslatadi. Volkswagen Golf platformasiga asoslangan ushbu avtomobil haydovchiga oʻzini ixcham va qulay muhitda his qilish imkonini beradi.
Amaliy jihatdan ham Audi TT kundalik foydalanishga juda mos keladi. Kupe versiyasining yukxona hajmi 290 litrni tashkil etadi, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda esa bu koʻrsatkich 700 litrgacha kengayadi. Roadster versiyasida esa orqa oʻrindiqlar yoʻq, ammo 250 litrli yukxona saqlanib qolgan.
Yoʻldagi harakat va texnik imkoniyatlarHaydash davomida Audi TT oʻzining barqarorligi va Volkswagen Golf GTI modellariga xos xarakteri bilan ajralib turadi. Garchi u Porsche 718 Cayman yoki BMW Z4 kabi sof sportkarlar darajasidagi oʻtkir boshqaruvga ega boʻlmasa-da, Quattro toʻrt gʻildirakli uzatma tizimi bilan jihozlangan versiyalari juda yuqori imkoniyatlarni namoyish etadi.
Avtomobil uzoq safarlarda ham yuqori darajada qulaylik taqdim etadi. Salon tinch va mukammal ovoz izolyatsiyasiga ega, qattiq osma tizimi esa noqulaylik tugʻdirmaydi. Magnetic Ride adaptiv amortizatorlari oʻrnatilgan modellar sport rejimida mukammal boshqaruvni, qulay rejimda esa yumshoq yurishni taʼminlaydi.
…