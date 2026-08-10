Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkin

·29·Avto
Ikkinchi avlod Audi TT avtomobillarini 2000 funtdan sotib olish mumkin
Qisqacha

2006–2014-yillarda ishlab chiqarilgan ikkinchi avlod (8J) Audi TT avtomobillarini hozirda 2000 funt sterlingdan sotib olish mumkin. Volkswagen Golf platformasiga asoslangan kupe kundalik foydalanishga mos bo'lib, yukxonasi 290 litr, orqa o'rindiqlar yig'ilganda esa 700 litr hajmga ega, Roadster versiyasida esa 250 litrli yukxona mavjud.

Sportkari tashqi koʻrinishi va kundalik foydalanish uchun qulaylikni oʻzida mujassam etgan afsonaviy Audi TT modellarini hozirda juda arzon narxlarda xarid qilish imkoni mavjud. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ixcham va ishonchli sport kupe narxi hozirda 2000 funt sterlingdan boshlanmoqda, bu esa uni xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Asosiy eʼtibor 2006–2014-yillar oraligʻida ishlab chiqarilgan ikkinchi avlod (8J) Audi TT modellariga qaratilgan. Garchi uning yoshi bir muncha ulgʻaygan boʻlsa-da, avtomobil oʻzining oʻtkir chiziqlari, mukammal sirtlari va muskuldor gʻildirak arkalari tufayli hamon zamonaviy va jozibali koʻrinishga ega.

Salondagi qulaylik va amaliylik

Birinchi avlod bilan taqqoslaganda, yangi modelning ichki qismi tubdan oʻzgargan. Boshqaruv tugmalari zamonaviyroq koʻrinishga ega boʻlib, haydovchining oʻtirish pozitsiyasi haqiqiy sport mashinalarnikini eslatadi. Volkswagen Golf platformasiga asoslangan ushbu avtomobil haydovchiga oʻzini ixcham va qulay muhitda his qilish imkonini beradi.

Amaliy jihatdan ham Audi TT kundalik foydalanishga juda mos keladi. Kupe versiyasining yukxona hajmi 290 litrni tashkil etadi, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda esa bu koʻrsatkich 700 litrgacha kengayadi. Roadster versiyasida esa orqa oʻrindiqlar yoʻq, ammo 250 litrli yukxona saqlanib qolgan.

Yoʻldagi harakat va texnik imkoniyatlar

Haydash davomida Audi TT oʻzining barqarorligi va Volkswagen Golf GTI modellariga xos xarakteri bilan ajralib turadi. Garchi u Porsche 718 Cayman yoki BMW Z4 kabi sof sportkarlar darajasidagi oʻtkir boshqaruvga ega boʻlmasa-da, Quattro toʻrt gʻildirakli uzatma tizimi bilan jihozlangan versiyalari juda yuqori imkoniyatlarni namoyish etadi.

Avtomobil uzoq safarlarda ham yuqori darajada qulaylik taqdim etadi. Salon tinch va mukammal ovoz izolyatsiyasiga ega, qattiq osma tizimi esa noqulaylik tugʻdirmaydi. Magnetic Ride adaptiv amortizatorlari oʻrnatilgan modellar sport rejimida mukammal boshqaruvni, qulay rejimda esa yumshoq yurishni taʼminlaydi.

Dvigatellar tanlovi va xarajatlar

Mutaxassislar taʼkidlashicha, EA113 deb nomlanuvchi 2,0 litrli turboli benzinli dvigatel ishonchli, tezkor hamda tejamkor hisoblanadi. Ushbu motor 197 ot kuchi quvvat berib, yoqilgʻi sarfi oʻrtacha 40 mpg ni tashkil qiladi. 3,2 litrli VR6 dvigateli esa yanada kuchli ovoz va xarakterga ega boʻlsa-da, uni saqlash va boshqarish ancha qimmatga tushadi.

Audi TTAvtomobillarSportkarVolkswagenNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBritaniya avtosanoatini rivojlantirishga 130 million funt ajratdiBugun, 18:21Kia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiKia avtobusi: Koreya sanoati ko‘lami va uning noodatiy qiyofasiBugun, 16:54Seulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaSeulda avtomashinalarni avtomatik joylashtiruvchi robotlar sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 11:54BMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBMW ishlab chiqarmagan eng yaxshi universal avtomobil taqdiriBugun, 10:27Geely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiGeely kompaniyasi Cityray krossoverini bir yilda yangiladiBugun, 08:27Geely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiGeely Preface TCR sport sedanining texnik xususiyatlari oshkor etildiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi