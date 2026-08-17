Har kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim fakt

·6·Foydali
Har kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim fakt

Mis idishdagi suv haqida turli foydali xususiyatlar aytiladi. Xususan, misning bakteriyalarga qarshi xususiyati ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilgan. Biroq mis suvini ichish barcha sanab o‘tilgan foydalarni beradi, degan qat’iy xulosa qilishga yetarli dalil yo‘q.

1. Bakteriyalarga qarshi ta’sir qilishi mumkin

Mis yuzasi va mis ionlari ayrim bakteriyalarni zararsizlantirish xususiyatiga ega. Bu hodisa oligodinamik ta’sir deb ataladi.

Ammo bu mis idishdagi suv barcha zararli mikroorganizmlardan to‘liq himoyalangan degani emas.

2. Ovqat hazm qilishga yordam beradimi?

Mis organizm uchun zarur mikroelementlardan biri. Ammo mis idishdan suv ichish ichak faoliyatini yaxshilashi yoki yog‘larni tezroq parchalashi bo‘yicha kuchli klinik dalillar mavjud emas.

Ayurvedada mis idishdagi suvdan foydalanish an’anasi mavjud bo‘lsa-da, bu tavsiyalarni zamonaviy tibbiyotdagi isbotlangan davolash usuli bilan tenglashtirib bo‘lmaydi.

3. Qarishni sekinlashtiradimi?

Mis antioksidant himoyada ishtirok etadigan ayrim fermentlar uchun zarur. Lekin mis suvini ichish qarishni sekinlashtiradi yoki kollagen ishlab chiqarishni sezilarli oshiradi, degan ishonchli dalil yo‘q.

Shuning uchun mis stakandan suv ichishni foydali odat sifatida ko‘rish mumkin, ammo uni mo‘jizaviy sog‘liq vositasi deb qabul qilish to‘g‘ri emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?Kecha, 16:59Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...15.08, 23:52Hayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriHayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siri15.08, 18:51Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!15.08, 14:45Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?15.08, 13:11O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuliO‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli14.08, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?