Har kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim fakt
Mis idishdagi suv haqida turli foydali xususiyatlar aytiladi. Xususan, misning bakteriyalarga qarshi xususiyati ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilgan. Biroq mis suvini ichish barcha sanab o‘tilgan foydalarni beradi, degan qat’iy xulosa qilishga yetarli dalil yo‘q.
1. Bakteriyalarga qarshi ta’sir qilishi mumkin
Mis yuzasi va mis ionlari ayrim bakteriyalarni zararsizlantirish xususiyatiga ega. Bu hodisa oligodinamik ta’sir deb ataladi.
Ammo bu mis idishdagi suv barcha zararli mikroorganizmlardan to‘liq himoyalangan degani emas.
2. Ovqat hazm qilishga yordam beradimi?
Mis organizm uchun zarur mikroelementlardan biri. Ammo mis idishdan suv ichish ichak faoliyatini yaxshilashi yoki yog‘larni tezroq parchalashi bo‘yicha kuchli klinik dalillar mavjud emas.
Ayurvedada mis idishdagi suvdan foydalanish an’anasi mavjud bo‘lsa-da, bu tavsiyalarni zamonaviy tibbiyotdagi isbotlangan davolash usuli bilan tenglashtirib bo‘lmaydi.
3. Qarishni sekinlashtiradimi?
Mis antioksidant himoyada ishtirok etadigan ayrim fermentlar uchun zarur. Lekin mis suvini ichish qarishni sekinlashtiradi yoki kollagen ishlab chiqarishni sezilarli oshiradi, degan ishonchli dalil yo‘q.
Shuning uchun mis stakandan suv ichishni foydali odat sifatida ko‘rish mumkin, ammo uni mo‘jizaviy sog‘liq vositasi deb qabul qilish to‘g‘ri emas.
…