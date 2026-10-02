«JCH bizni butunlay o‘zgartirdi»: Behruz Karimov milliy jamoadagi yoshlar inqilobi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Suriya ustidan 4:1 hisobida qozonilgan g‘alabadan so‘ng Behruz Karimov milliy terma jamoada yoshlar inqilobi yuz berganini va Jahon chempionati tajribasi jamoani butunlay o‘zgartirganini ta’kidladi.
- Yoshartirilgan jamoada raqobat keskin oshgan, bu esa futbolchilarning motivatsiyasi va ishtiyoqini kuchaytirgan.
- Karimov, shuningdek, okeanortidagi JCHdan olingan tajribani Osiyo kubogida qo‘llash va Janubiy Koreya kabi kuchli raqiblardan o‘rganish muhimligini qayd etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi bahsda 4:1 hisobida yorqin zafar quchib, muxlislarga haqiqiy futbol bayramini taqdim etdi! Uchrashuvdan so‘ng jamoaning ishonchli himoyachisi Behruz Karimov ochiq intervyu berib, termadagi yangi avlodning kutilmagan shiddati, okeanortida o‘tgan Jahon chempionati bergan bebaho saboqlar va oldinda turgan qit’a grandi — Janubiy Koreyaga qarshi hal qiluvchi sinov haqida to‘lqinlanib gapirdi. Xo‘sh, yoshartirilgan milliy termamiz qanday qilib raqiblarni ketma-ket taslim etmoqda va Osiyo kubogi oldidan qanday rejalar tuzildi?
Suriya ustidan g‘alaba va milliy jamoadagi yangi to‘lqin
Behruz Karimov jamoadagi ichki muhit va raqobat keskin oshganini alohida qayd etdi:
Maxsus taktik reja: Raqib har tomonlama chuqur tahlil qilinib, maydonga faqat g‘alaba maqsadida tushilgani o‘z natijasini berdi;
Yoshlarning shiddatli motivatsiyasi: Jamoa safi sezilarli darajada yoshartirilgani futbolchilarning ko‘zida olov yoqdi;
Raqobat maydoni kengaydi: Nafaqat termaga jalb etilganlar, balki milliy jamoaga nomzod bo‘lgan boshqa yosh iste’dodlar ham o‘zlarini ko‘rsatish uchun tinimsiz mehnat qilmoqda;
To‘xtash yo‘q: Keyingi bahslarda ham raqibning kimligidan qat’i nazar, xuddi shunday murosasiz kurash davom etadi.
JCH tajribasi va Osiyo kubogi sari yurish
«Okeanortida bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida yetarlicha tajriba to‘plab keldik va Xudo xohlasa, bu tajribalarni ishlatib, yetarli natijalarni ko‘rdik. Endi Osiyo kubogiga yaxshi tayyorgarlik olib boryapmiz. Janubiy Koreya — yetarlicha kuchli milliy jamoa va ulardan ham ko‘p narsalar o‘rgansa bo‘ladi», — deya ta’kidladi himoyachi.
Mundial bahslarida dunyoning eng sara jamoalariga qarshi to‘plangan katta tajriba futbolchilarimizdagi ruhiy ishonchni keskin darajada oshirgan.
Behruz Karimov intervyusining asosiy urg‘ulari
Yo‘nalish / Mavzu
Futbolchining xulosasi
Bo‘lajak maqsad va istiqbol
Suriyaga qarshi bahs (4:1)
«Jiddiy tayyorlandik va g‘alaba uchun chiqdik»
Har bir raqibni chuqur o‘rganishda davom etish
Jamoadagi yoshlar
«Jamoa yoshargan, yetarlicha motivatsiya va ishtiyoq bor»
Asosiy tarkib uchun sog‘lom va kuchli raqobat
Mundial samarasi
«Okeanortidagi JCHdan katta tajriba oldik»
Bu tajribani Osiyo kubogida to‘liq ishga solish
Janubiy Koreyaga qarshi o‘yin
Raqib juda kuchli va undan ko‘p narsa o‘rganish mumkin
Grandga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatish
Sizningcha, Jahon chempionatida toblangan va yoshartirilgan yangi milliy termamiz Janubiy Koreyani yengib, Osiyoda tengsiz ekanini isbotlay oladimi? Behruz Karimovning o‘yiniga qanday baho berasiz?
O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu qaynoq intervyusini barcha futbol ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…