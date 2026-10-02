«JCH bizni butunlay o‘zgartirdi»: Behruz Karimov milliy jamoadagi yoshlar inqilobi haqida

·63·Sport
«JCH bizni butunlay o‘zgartirdi»: Behruz Karimov milliy jamoadagi yoshlar inqilobi haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Suriya ustidan 4:1 hisobida qozonilgan g‘alabadan so‘ng Behruz Karimov milliy terma jamoada yoshlar inqilobi yuz berganini va Jahon chempionati tajribasi jamoani butunlay o‘zgartirganini ta’kidladi.
  • Yoshartirilgan jamoada raqobat keskin oshgan, bu esa futbolchilarning motivatsiyasi va ishtiyoqini kuchaytirgan.
  • Karimov, shuningdek, okeanortidagi JCHdan olingan tajribani Osiyo kubogida qo‘llash va Janubiy Koreya kabi kuchli raqiblardan o‘rganish muhimligini qayd etdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi bahsda 4:1 hisobida yorqin zafar quchib, muxlislarga haqiqiy futbol bayramini taqdim etdi! Uchrashuvdan so‘ng jamoaning ishonchli himoyachisi Behruz Karimov ochiq intervyu berib, termadagi yangi avlodning kutilmagan shiddati, okeanortida o‘tgan Jahon chempionati bergan bebaho saboqlar va oldinda turgan qit’a grandi — Janubiy Koreyaga qarshi hal qiluvchi sinov haqida to‘lqinlanib gapirdi. Xo‘sh, yoshartirilgan milliy termamiz qanday qilib raqiblarni ketma-ket taslim etmoqda va Osiyo kubogi oldidan qanday rejalar tuzildi?

Suriya ustidan g‘alaba va milliy jamoadagi yangi to‘lqin

Behruz Karimov jamoadagi ichki muhit va raqobat keskin oshganini alohida qayd etdi:

  • Maxsus taktik reja: Raqib har tomonlama chuqur tahlil qilinib, maydonga faqat g‘alaba maqsadida tushilgani o‘z natijasini berdi;

  • Yoshlarning shiddatli motivatsiyasi: Jamoa safi sezilarli darajada yoshartirilgani futbolchilarning ko‘zida olov yoqdi;

  • Raqobat maydoni kengaydi: Nafaqat termaga jalb etilganlar, balki milliy jamoaga nomzod bo‘lgan boshqa yosh iste’dodlar ham o‘zlarini ko‘rsatish uchun tinimsiz mehnat qilmoqda;

  • To‘xtash yo‘q: Keyingi bahslarda ham raqibning kimligidan qat’i nazar, xuddi shunday murosasiz kurash davom etadi.

JCH tajribasi va Osiyo kubogi sari yurish

«Okeanortida bo‘lib o‘tgan jahon chempionatida yetarlicha tajriba to‘plab keldik va Xudo xohlasa, bu tajribalarni ishlatib, yetarli natijalarni ko‘rdik. Endi Osiyo kubogiga yaxshi tayyorgarlik olib boryapmiz. Janubiy Koreya — yetarlicha kuchli milliy jamoa va ulardan ham ko‘p narsalar o‘rgansa bo‘ladi», — deya ta’kidladi himoyachi.

Mundial bahslarida dunyoning eng sara jamoalariga qarshi to‘plangan katta tajriba futbolchilarimizdagi ruhiy ishonchni keskin darajada oshirgan.

Behruz Karimov intervyusining asosiy urg‘ulari

Yo‘nalish / Mavzu

Futbolchining xulosasi

Bo‘lajak maqsad va istiqbol

Suriyaga qarshi bahs (4:1)

«Jiddiy tayyorlandik va g‘alaba uchun chiqdik»

Har bir raqibni chuqur o‘rganishda davom etish

Jamoadagi yoshlar

«Jamoa yoshargan, yetarlicha motivatsiya va ishtiyoq bor»

Asosiy tarkib uchun sog‘lom va kuchli raqobat

Mundial samarasi

«Okeanortidagi JCHdan katta tajriba oldik»

Bu tajribani Osiyo kubogida to‘liq ishga solish

Janubiy Koreyaga qarshi o‘yin

Raqib juda kuchli va undan ko‘p narsa o‘rganish mumkin

Grandga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatish

Sizningcha, Jahon chempionatida toblangan va yoshartirilgan yangi milliy termamiz Janubiy Koreyani yengib, Osiyoda tengsiz ekanini isbotlay oladimi? Behruz Karimovning o‘yiniga qanday baho berasiz?

O‘z tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning ushbu qaynoq intervyusini barcha futbol ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!

O‘zbekiston milliy termaBehruz KarimovSuriyaga qarshi 4:1Osiyo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi«Fintlar kaskadi va zargarona uzatma»: 19 yoshli Behruz Karimov Shveysariyada yana porladi22 sentabr 06:40«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)«Lugano»dan safarda 4:0 va Karimovdan assist: Shveysariya peshqadami to‘xtamayapti (video)20 sentabr 22:07Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdi (video)17 sentabr 20:02Behruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi trillerBehruz Karimov 90 daqiqa jang qildi: «Lugano»dan «Yang Boyz»ga qarshi 2:2 hisobidagi triller13 sentabr 00:555000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi5000 dollardan: Behruz Karimov Yevropaga jo‘nash oldidan murabbiylarini taqdirladi21 avgust 19:35Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari21 avgust 06:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi