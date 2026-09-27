61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
AQSHning Chikago shahrida 61 yoshli Kristin Keysi qizi Sara Konnellning farzandini surrogat ona sifatida dunyoga keltirdi. Bu haqda ABC News xabar berdi.
Sara va uning turmush o‘rtog‘i Bill uzoq vaqt davomida farzandli bo‘lishga urinib, bir necha bor homiladorlik bilan bog‘liq qiyinchiliklarga duch kelgan. Shundan so‘ng ular EKU — ekstrakorporal urug‘lantirish usulidan foydalanishga qaror qilgan.
Embrion Saraning tuxum hujayrasi va uning eri Billning spermasidan yaratilgan. Shu sababli tug‘ilgan bola biologik jihatdan Sara va Billning farzandi hisoblanadi. Keyinchalik embrion Saraning onasi Kristin Keysi bachadoniga ko‘chirilgan.
O‘sha vaqtda Kristin menopauzani taxminan 10 yil avval boshdan kechirgan edi. Shunga qaramay, shifokorlar uni homiladorlikka tayyorlash uchun gormonal davolash o‘tkazgan. EKUning ikkinchi urinishidan so‘ng u homilador bo‘lgan.
Kristin homiladorlikni to‘liq muddatgacha olib borgan va Chikagodagi Prentice Women's Hospital shifoxonasida kesarcha kesish orqali Finnean ismli nabirasini dunyoga keltirgan. U tug‘ruq vaqtida 61 yoshda bo‘lgan.
Shunday qilib, Kristin qizining farzandini o‘zi dunyoga keltirgan bo‘lsa-da, Finneanning biologik onasi Sara, biologik otasi esa uning eri Bill hisoblanadi.
Bu voqea o‘sha paytda katta qiziqish uyg‘otgan. Kristin uchun esa bu qiziga farzandli bo‘lish orzusini amalga oshirishda yordam berishning o‘ziga xos usuli bo‘lgan.
Izohlar 0
…