61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi

·44·Dunyo
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi

AQSHning Chikago shahrida 61 yoshli Kristin Keysi qizi Sara Konnellning farzandini surrogat ona sifatida dunyoga keltirdi. Bu haqda ABC News xabar berdi.

Sara va uning turmush o‘rtog‘i Bill uzoq vaqt davomida farzandli bo‘lishga urinib, bir necha bor homiladorlik bilan bog‘liq qiyinchiliklarga duch kelgan. Shundan so‘ng ular EKU — ekstrakorporal urug‘lantirish usulidan foydalanishga qaror qilgan.

Embrion Saraning tuxum hujayrasi va uning eri Billning spermasidan yaratilgan. Shu sababli tug‘ilgan bola biologik jihatdan Sara va Billning farzandi hisoblanadi. Keyinchalik embrion Saraning onasi Kristin Keysi bachadoniga ko‘chirilgan.

O‘sha vaqtda Kristin menopauzani taxminan 10 yil avval boshdan kechirgan edi. Shunga qaramay, shifokorlar uni homiladorlikka tayyorlash uchun gormonal davolash o‘tkazgan. EKUning ikkinchi urinishidan so‘ng u homilador bo‘lgan.

Kristin homiladorlikni to‘liq muddatgacha olib borgan va Chikagodagi Prentice Women's Hospital shifoxonasida kesarcha kesish orqali Finnean ismli nabirasini dunyoga keltirgan. U tug‘ruq vaqtida 61 yoshda bo‘lgan.

Shunday qilib, Kristin qizining farzandini o‘zi dunyoga keltirgan bo‘lsa-da, Finneanning biologik onasi Sara, biologik otasi esa uning eri Bill hisoblanadi.

Bu voqea o‘sha paytda katta qiziqish uyg‘otgan. Kristin uchun esa bu qiziga farzandli bo‘lish orzusini amalga oshirishda yordam berishning o‘ziga xos usuli bo‘lgan.

Kristin KeysiSara KonnellFinneanPrentis Hovms Hospital
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandi12 avgust 12:53Ota qizining orzusini amalga oshirishiga yordam berdi (video)Ota qizining orzusini amalga oshirishiga yordam berdi (video)23 sentabr 19:32Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!Turkiyada nihoyatda noyob holat: ikki bachadonli ayol bir vaqtning o‘zida ikki farzandini dunyoga keltirdi!16 avgust 17:12Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldi31 avgust 12:52Britaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandiBritaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandi27 iyul 14:35Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandi19 avgust 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota