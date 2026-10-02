Zara bolalar kostyumi bilan bog‘liq tanqidlarga uchradi

·27·Dunyo
Zara bolalar kostyumi bilan bog‘liq tanqidlarga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zara brendi Halloween bayrami uchun mo‘ljallangan bolalar kostyumi tufayli tanqid ostiga olindi, chunki uning dizayni Xolokost davridagi Osvensim konslageri mahbuslari kiygan formalarni eslatgan.
  • Kostyumdagi vertikal chiziqlar, eskirtirilgan ko‘rinish va bichimi konslager mahbuslari formalariga o‘xshashligi sababli xaridorlar norozilik bildirishdi.

Zara brendi bolalar uchun Halloween bayramiga mo‘ljallangan kostyumi tufayli tanqidlar markazida qoldi. Ayrim xaridorlar mazkur kiyim dizayni Xolokost davridagi Osvensim (Auschwitz) konslageri mahbuslari kiygan formalarni eslatishini ta’kidlagan.

Gap Zara'ning Kids' Halloween Groom Costume deb nomlangan bolalar kostyumi haqida ketmoqda. Narxi 39,99 funt sterling bo‘lgan ikki qismli kiyim kulrang va ko‘k ranglarda taklif etilgan.

Tanqidchilar kostyumdagi vertikal chiziqlar, eskirtirilgan ko‘rinish va kiyimning bichimi konslager mahbuslari formalariga noqulay darajada o‘xshash ekanini bildirgan. Ayrim foydalanuvchilar hatto kiyimdagi naqshlarning ba’zi qismlari tikanli simni ham eslatishini aytgan.

Need To Know xabar berishicha, Zara esa mazkur kiyimni «vertikal chiziqli dizayn, dekorativ tikishlar, latskandagi gul va eskirtirilgan effektga ega bolalar kostyumi» sifatida tavsiflagan.

Ikki qismdan iborat kostyum kardigan va shortidan tashkil topgan bo‘lib, paxta hamda poliester aralashmasidan tayyorlangan.

Kostyum dizayni ijtimoiy tarmoqlarda ham foydalanuvchilarning keskin munosabatiga sabab bo‘ldi. Ulardan biri Zara'ga murojaat qilib: «Bu ish qanday qabul qilinadi, deb o‘ylayapsizlar?» deya savol qoldirgan.

Yana bir xaridor esa: «Agar bu haqiqat bo‘lsa, umid qilamanki, hech kim, mutlaqo hech kim Zara'dan boshqa hech narsa sotib olmaydi», deya yozgan.

Uchinchi foydalanuvchi esa brend agar bu kiyimni Osvensimda bo‘lgan bobosi kiygan kostyumga «yakun yasashni» istagan bo‘lsa, endi unga faqat mahbuslarga berilgan raqamni qo‘shish qolganini kinoya bilan ta’kidlagan.

Biroq barcha xaridorlar ham kostyumni konslager formasiga o‘xshatmagan. Ayrimlar uni «Beetlejuice» filmidagi mashhur oq-qora chiziqli kostyumga ko‘proq o‘xshatish mumkinligini aytgan.

Isroil axborot va hujjatlash markazi direktori Naomi Mestrum ham mazkur dizayn Xolokost bilan bog‘liq assotsiatsiyani uyg‘otishi va bu holat og‘riqli ekanini ta’kidlagan.

«Men bunday holatdan norozi bo‘lgan odamlarning munosabatini juda yaxshi tushunaman», — dedi u.

Mestrum Zara'ni kostyumni albatta savdodan olib tashlashga chaqirmagan. Shuningdek, u kiyim dizayni ortida qasddan qilingan yoki yovuz niyat bor, deb hisoblamasligini bildirgan.

«Agar siz o‘zingizda bunday og‘riqli xotirani his qilmasangiz, bu o‘xshashlikni ham tezda payqamasligingiz mumkin. Menimcha, Zara do‘konidan o‘tayotgan oddiy xaridor ham buni darhol sezmaydi», — dedi u.

Mazkur holat Zara'ning shunga o‘xshash tanqidlarga birinchi marta duch kelishi emas.

2014 yilda brend bolalar uchun ishlab chiqarilgan, konslager mahbuslari kiyimiga o‘xshatilgan chiziqli ustki kiyimni savdodan qaytarib olgan edi. O‘sha kiyimdagi yulduzsimon nishon ham xaridorlarning e’tiroziga sabab bo‘lgan.

2007 yilda esa Zara sumka dizaynidagi naqsh svastikani eslatishi haqidagi tanqidlardan so‘ng mazkur mahsulotni ham savdodan olib tashlagan.

So‘nggi kostyum yuzasidan shikoyat qilgan mijozga Zara vakillari: «Yuzaga kelgan noqulaylik uchun samimiy uzr so‘raymiz. Biz bu holatdan xabardormiz va masalani imkon qadar tez hal qilish uchun ichki tartibda tegishli bo‘limga yetkazdik», mazmunida javob bergan.

2 oktyabr ertalab holatiga ko‘ra, mazkur kostyumni Zara'ning Buyuk Britaniyadagi rasmiy saytidan topishning iloji bo‘lmagan.

Shu bilan birga, kompaniya hozircha ushbu holat yuzasidan rasmiy ommaviy bayonot bermagan.

ZaraHalloween kostyumiOsvensimXolokost
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zara asoschisi Amansio Ortega — dunyoning eng yirik ko‘chmas mulk magnatiZara asoschisi Amansio Ortega — dunyoning eng yirik ko‘chmas mulk magnati17 aprel 07:16107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdi107 yoshli bloger uzoq umrining oddiy sirini ochdiBugun 02:29Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiHindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiKecha 21:17AQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilganAQSHda 275 ruhoniy 944 nafar bolaga zo‘ravonlik qilganKecha 18:36"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiO‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildiKecha 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota