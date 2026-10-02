Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildi

·19·Avto
Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hyundai kompaniyasi Hyundai Tucson krossoverining beshinchi avlodini taqdim etdi, bu model bozor raqobatiga javob va o'z mavqeini mustahkamlash maqsadida yaratilgan.
  • Yangi Tucson avvalgisiga nisbatan 35 mm uzaytirilib, uzunligi 4,56 metrga yetgan, bazasi esa 40 mm kengaygan, natijada bagaj sig'imi 695 litrga oshgan.
  • Salonning ichki qismi ham o'zgartirilib, raqamli asboblar paneli va rul chambaragi yangicha dizaynga ega bo'lgan, shuningdek, xavfsizlik tizimlari yaxshilangan.

Hyundai kompaniyasi dunyodagi eng koʻp sotiladigan avtomobillardan biri boʻlgan Hyundai Tucson krossoverining yangi, beshinchi avlodini namoyish etdi. Mazkur yangilanish bozorlarda faollashib borayotgan xitoylik raqobatchilar, jumladan BYD Seal U va Jaecoo 7 modellariga munosib javob berish hamda oʻz mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avvalroq Koreya bozori uchun taqdim etilgan krossover endi Yevropa bozoriga moʻljallangan qisqartirilgan versiyada batafsil ochib berildi. Ishlab chiqaruvchilarning maʼlum qilishicha, yangi modelni yaratishda salon kengligi va amaliylikni oshirishga alohida eʼtibor qaratilgan.

Oʻlchamlarning kengayishi va amaliylik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Hyundai Tucson oldingi avlodiga nisbatan 35 millimetrga uzaytirilib, uning uzunligi 4,56 metrni tashkil etgan. Shuningdek, avtomobil bazasi 40 millimetrga kengaytirilgan boʻlib, u biroz balandroq va enliroq koʻrinishga ega boʻlgan.

Gabarit oʻlchamlarining kattalashuvi hisobiga bagaj hajmi 79 litrga koʻpayib, naqd 695 litrga yetkazildi. Orqa oʻrindiqlar 40:20:40 nisbatda boʻlingan boʻlib, yoʻlovchilar qulayligi yoki yuk koʻtarish imkoniyatini oshirish uchun ularni oldinga yoki orqaga 150 millimetrga surish mumkin.

Interer va haydovchining ish joyi

Avtomobil salonida sezilarli oʻzgarishlar roʻy berdi. Old panelda Ioniq 3 elektr xatchbekidan olingan yechim qoʻllanilib, u kichikroq pastki rul chambaragini yuqoriga oʻrnatilgan raqamli asboblar paneli bilan uygʻunlashtiradi. Bu yondashuv Peugeot brendining i-Cockpit uslubini eslatib yuboradi.

Hyundai kompaniyasining Yevropadagi dizayn boʻlimi rahbari Eduardo Ramiresning taʼkidlashicha, ushbu yechim haydovchiga noqulaylik tugʻdirmasligi uchun uzoq jarayon davomida sozlangan. Asosiy eʼtibor xavfsizlikka qaratilgan boʻlib, haydovchi yoʻldan chalgʻib, maʼlumotlarni oʻqishga sarflaydigan soniyalar qisqartirilgan.

Xavfsizlikning yangi texnologiyalari

Tercson modeli zamonaviy haydovchining diqqatini kuzatish tizimining yangi turi bilan jihozlandi. Endi bu datchik rul ustunida emas, balki orqa koʻrinish oynasida joylashgan boʻlib, ham haydovchi, ham oldingi yoʻlovchini kuzatib boradi.

Mazkur tizim yoʻlovchining notoʻgʻri holatda oʻtirgani, jumladan oyoqlarini boshqaruv paneliga qoʻyib olganini hamda xavfsizlik kamari taqilganini aniqlay oladi. Bundan tashqari, mashinadan tushib ketayotganda orqa oʻrindiqda bola unutib qoldirilsa, signal chalib ogohlantiruvchi yangi funksiya ham qoʻshilgan.

HyundaiTucsonKrossoverAvtoyangiliklarElektromobil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaHyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa22 sentabr 23:26Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi19 avgust 13:28Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi20 avgust 09:22Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi31 avgust 02:26Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi7 sentabr 00:52Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26 avgust 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi