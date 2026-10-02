MFTI olimlari neyromorf protsessorlar yaratishni yaqinlashtirdi

·23·Texno
MFTI olimlari neyromorf protsessorlar yaratishni yaqinlashtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MFTI olimlari biologik sinapslar ishini taqlid qilib, maʼlumotlarni uzoqroq saqlash imkoniyatiga ega boʻlgan memristorning yangi konstruksiyasini ishlab chiqdi.
  • Ushbu yangi dizayn maʼlumotlarni saqlash davomiyligini bir necha soniyadan deyarli 12 sutkagacha oshirishga imkon berdi.
  • Bu yutuq sunʼiy intellekt tizimlari uchun yanada samarali neyromorf protsessorlarga asos solishi mumkin.

Moskva fizika-texnika instituti (MFTI) olimlari kelajakdagi neyromorf protsessorlarning asosiy elementlaridan biri boʻlgan memristorning yangi konstruksiyasini ishlab chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur elektron komponent biologik sinapslar ishini muvaffaqiyatli taqlid qilibgina qolmay, yozib olingan maʼlumotlarni sezilarli darajada uzoqroq saqlash imkoniyatiga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, memristorlar oʻtgan elektr taʼsiriga qarab oʻz qarshiligini oʻzgartira oladigan elementlar hisoblanadi. Shu tufayli ular bir vaqtning oʻzida ham hisob-kitoblarni amalga oshirishi, ham maʼlumotlarni saqlashi mumkin. Bu esa ularni inson miyasi tamoyillari asosida ishlaydigan arxitekturalar uchun istiqbolli yoʻnalishga aylantiradi.

Texnologik toʻsiqlar va ularning yechimi

Biroq shunga oʻxshash qurilmalarda muhim muammo saqlanib qolayotgan edi: tadqiqotchilar doimo oʻqish tezligi va maʼlumotlarni saqlash davomiyligi oʻrtasida murosaga kelishga majbur boʻlishardi. MFTI ning avvalgi ishlanmalari sinapslar xatti-harakatini takrorlay olgan boʻlsa-da, yozib olingan holat atigi bir necha soniya davomida saqlanib qolgan xolos.

Olimlarning tushuntirishicha, bu cheklov memristorning yarim oʻtkazgich bilan chegarasidagi nuqsonlar tufayli yuzaga kelgan. U yerda hosil boʻladigan elektr maydonlari materialni dastlabki holatiga qaytishga majbur qilgan va natijada qurilma yozib olingan maʼlumotni «unutib» qoʻygan.

Ikki xil rejim va yaxshilangan koʻrsatkichlar

Yangi konstruksiyada tadqiqotchilar metall elektrodlarni yarim oʻtkazgichlilarga almashtirdilar va gafniy hamda sirkoniy asosidagi plyonkaning optimal qalinligini tanladilar. Natijada memristorni ikkita shartli rejimga — «oʻquvchi» va «arxivator» rejimlariga oʻtkazishga muvaffaq boʻlindi.

Birinchi rejimda qurilma sinapsning oʻrganish jarayonini taqlid qilib, oʻz holatini tezda oʻzgartiradi, ikkinchisida esa olingan maʼlumotlarni uzoq vaqt davomida saqlab tura oladi. Maʼlumotlarni saqlash davomiyligini bir necha soniyadan deyarli 12 sutkagacha oshirishga erishildi.

Shuningdek, qurilmaning qayta yozish sikllari boʻyicha resursi taxminan 20 barobar koʻpaydi. Ishlab chiquvchilarning fikricha, bunday memristorlar sunʼiy intellekt tizimlari uchun yanada samarali neyromorf protsessorlarga asos solishi mumkin.

Bunday tizimlarda maʼlumotlarni saqlash va hisoblash jarayonlari bevosita bir xil elementlarning oʻzida bajariladi. Bu esa oʻz navbatida energiya sarfini kamaytirish va maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini oshirish imkonini beradi.

Istiqbolda mazkur arxitektura hisoblash tizimlarini inson miyasining ayrim ish tamoyillariga yana-da yaqinlashtirishi kutilmoqda, chunki tirik organizmda maʼlumotlarni qayta ishlash va saqlash yagona neyron tarmoq ichida sodir boʻladi.

MFTIMemristorNeyromorf protsessorSuniy intellektTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdiOpenAI xavfsizlik boʻyicha uch nafar tadqiqotchini ishdan boʻshatdiKecha 23:54OpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandiOpenAI agentlari xavfsiz maʼlumotlar bazalariga hujum qilgani aniqlandi25 sentabr 20:53Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdi19 sentabr 04:22iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdi18 sentabr 14:24iPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladiiPhone 18 Pro suratlarning haqiqiyligini isbotlay oladigan boʻladi16 sentabr 12:25OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandi6 sentabr 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi