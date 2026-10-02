Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, ammo bosh murabbiy Fabio Kannavaro jamoaning standart vaziyatlardagi zaif tomonlari va yangi taktika sirlari haqida gapirdi.
- Kannavaro Osiyo kubogida finalgacha eng maqbul yo‘lni tanlashga harakat qilishini va raqiblarni hozirdan ogohlantirayotganini ta’kidladi.
- Samandar Muratbayevning kelajagi esa Osiyo o‘yinlaridan so‘ng shaxsiy suhbatda hal etiladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi kechgan bahsda 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi! Biroq final hushtagi yangrashi bilan bosh murabbiy Fabio Kannavaro matbuot anjumanida oddiy g‘alaba eyforiyasidan yiroq ekanini ko‘rsatdi. Jahon chempioni bo‘lgan italiyalik mutaxassis jamoaning standart vaziyatlardagi zaif tomonlari, yangi taktika sirlari, Samandar Muratbayevning taqdiri va navbatdagi dahshatli raqib — Janubiy Koreyaga qarshi rejalari haqida ochiq gapirdi. Xo‘sh, Kannavaro Osiyo kubogi finaliga chiqish bo‘yicha qanday sensatsion bayonot berdi va nega raqiblarni hozirdan ogohlantirmoqda?
4:1 dan keyingi sovuqqon tahlil va yangi sxema samarasi
O‘zbekiston milliy jamoasi qisqa fursat ichida yangilangan o‘yin modeliga moslashib, sermahsullikni oshirmoqda:
Yangi taktika mevasi: Kannavaro boshchiligida yangi tizimga o‘tgan milliy jamoamiz so‘nggi qisqa muddatli bahslarda naq 7 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi;
Tenglik prinsipi: Murabbiy shtabida asosiy va zaxira o‘yinchisi degan tushuncha yo‘q — barchadan bir xil temp va maksimal fidoyilik talab etiladi;
Zaif nuqtalar: Standart vaziyatlar borasidagi tanqidlarga javob bergan mutaxassis jamoa har doim mukammal bo‘la olmasligini, ammo Erondek Osiyo grandiga qarshi ajoyib harakat qilinganini ta’kidladi;
Samandar Muratbayev masalasi: Iste’dodli futbolchining Koreyaga borish-bormasligi u Osiyo o‘yinlaridan qaytganidan so‘ng shaxsiy suhbatda hal etiladi.
Kannavarodan pressing va Osiyo kubogi haqida ochiq iqror
«Futbolda eng muhimi — vaqt va bo‘sh hudud. Biz o‘yinchilarga pressing qanchalik muhim ekanini o‘rgatyapmiz. Osiyo kubogiga kelsak, biz finalga qadar osonroq yo‘ldan borish uchun qo‘limizdan kelganini qilamiz. Hozirdan hech narsa aytib bo‘lmaydi. Balki Yaponiya muddatidan oldin musobaqani tark etar, balki boshqa jamoa boshog‘riq bo‘lar. Biz oxirigacha kurashamiz».
Jahon chempionati bahslarida olingan tajriba terma jamoamizga top darajada agressiv va yuqori intensivlik bilan o‘ynashni o‘rgatgani alohida e’tirof etildi.
Fabio Kannavaroning asosiy tezislari
Mavzu / Yo‘nalish
Murabbiyning fikri
Bo‘lajak qadam yoki tahlil
Suriyaga qarshi o‘yin (4:1)
«Birgalikda ajoyib harakat qildik, ammo rivojlanishimiz kerak»
Natija yaxshi, lekin kamchiliklar ustida ishlanadi
Janubiy Koreyaga qarshi bahs
Navbatdagi eng og‘ir sinov
Tayyorgarlik yuqori darajada olib boriladi
Taktika va gollar
Qisqa muddatda yangi sxemaga moslashildi
Hujumda 7 ta gol urildi, pressing kuchaytirilmoqda
Samandar Muratbayev
Taqdiri hali ochiq qolmoqda
Osiyo o‘yinlaridan qaytgach, yakuniy qaror qabul qilinadi
Osiyo kubogi rejalari
Finalgacha eng maqbul yo‘l tanlanadi
«Yaponiya ertaroq chiqib ketishi ham mumkin»
Sizningcha, Fabio Kannavaro qo‘l ostida yangi sxemaga o‘tgan O‘zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyani ham shunday ishonchli tarzda mag‘lub eta oladimi? Murabbiyning Yaponiya va final haqidagi fikrlariga qanday qaraysiz?
O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning qaynoq tahlilini barcha futbol ishqibozlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…