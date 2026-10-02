Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi

·66·Sport
Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyani 4:1 hisobida mag‘lub etdi, ammo bosh murabbiy Fabio Kannavaro jamoaning standart vaziyatlardagi zaif tomonlari va yangi taktika sirlari haqida gapirdi.
  • Kannavaro Osiyo kubogida finalgacha eng maqbul yo‘lni tanlashga harakat qilishini va raqiblarni hozirdan ogohlantirayotganini ta’kidladi.
  • Samandar Muratbayevning kelajagi esa Osiyo o‘yinlaridan so‘ng shaxsiy suhbatda hal etiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi kechgan bahsda 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi! Biroq final hushtagi yangrashi bilan bosh murabbiy Fabio Kannavaro matbuot anjumanida oddiy g‘alaba eyforiyasidan yiroq ekanini ko‘rsatdi. Jahon chempioni bo‘lgan italiyalik mutaxassis jamoaning standart vaziyatlardagi zaif tomonlari, yangi taktika sirlari, Samandar Muratbayevning taqdiri va navbatdagi dahshatli raqib — Janubiy Koreyaga qarshi rejalari haqida ochiq gapirdi. Xo‘sh, Kannavaro Osiyo kubogi finaliga chiqish bo‘yicha qanday sensatsion bayonot berdi va nega raqiblarni hozirdan ogohlantirmoqda?

4:1 dan keyingi sovuqqon tahlil va yangi sxema samarasi

O‘zbekiston milliy jamoasi qisqa fursat ichida yangilangan o‘yin modeliga moslashib, sermahsullikni oshirmoqda:

  • Yangi taktika mevasi: Kannavaro boshchiligida yangi tizimga o‘tgan milliy jamoamiz so‘nggi qisqa muddatli bahslarda naq 7 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Tenglik prinsipi: Murabbiy shtabida asosiy va zaxira o‘yinchisi degan tushuncha yo‘q — barchadan bir xil temp va maksimal fidoyilik talab etiladi;

  • Zaif nuqtalar: Standart vaziyatlar borasidagi tanqidlarga javob bergan mutaxassis jamoa har doim mukammal bo‘la olmasligini, ammo Erondek Osiyo grandiga qarshi ajoyib harakat qilinganini ta’kidladi;

  • Samandar Muratbayev masalasi: Iste’dodli futbolchining Koreyaga borish-bormasligi u Osiyo o‘yinlaridan qaytganidan so‘ng shaxsiy suhbatda hal etiladi.

Kannavarodan pressing va Osiyo kubogi haqida ochiq iqror

«Futbolda eng muhimi — vaqt va bo‘sh hudud. Biz o‘yinchilarga pressing qanchalik muhim ekanini o‘rgatyapmiz. Osiyo kubogiga kelsak, biz finalga qadar osonroq yo‘ldan borish uchun qo‘limizdan kelganini qilamiz. Hozirdan hech narsa aytib bo‘lmaydi. Balki Yaponiya muddatidan oldin musobaqani tark etar, balki boshqa jamoa boshog‘riq bo‘lar. Biz oxirigacha kurashamiz».

Jahon chempionati bahslarida olingan tajriba terma jamoamizga top darajada agressiv va yuqori intensivlik bilan o‘ynashni o‘rgatgani alohida e’tirof etildi.

Fabio Kannavaroning asosiy tezislari

Mavzu / Yo‘nalish

Murabbiyning fikri

Bo‘lajak qadam yoki tahlil

Suriyaga qarshi o‘yin (4:1)

«Birgalikda ajoyib harakat qildik, ammo rivojlanishimiz kerak»

Natija yaxshi, lekin kamchiliklar ustida ishlanadi

Janubiy Koreyaga qarshi bahs

Navbatdagi eng og‘ir sinov

Tayyorgarlik yuqori darajada olib boriladi

Taktika va gollar

Qisqa muddatda yangi sxemaga moslashildi

Hujumda 7 ta gol urildi, pressing kuchaytirilmoqda

Samandar Muratbayev

Taqdiri hali ochiq qolmoqda

Osiyo o‘yinlaridan qaytgach, yakuniy qaror qabul qilinadi

Osiyo kubogi rejalari

Finalgacha eng maqbul yo‘l tanlanadi

«Yaponiya ertaroq chiqib ketishi ham mumkin»

Sizningcha, Fabio Kannavaro qo‘l ostida yangi sxemaga o‘tgan O‘zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreyani ham shunday ishonchli tarzda mag‘lub eta oladimi? Murabbiyning Yaponiya va final haqidagi fikrlariga qanday qaraysiz?

O‘z fikr-mulohazangizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning qaynoq tahlilini barcha futbol ishqibozlariga Telegram orqali yuboring!

Fabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiSuriyaJanubiy Koreya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham borKannavaro Erondan keyingi kamchiliklarni ochiq aytdi: Shomurodovga bog‘liq muammo ham bor30 sentabr 19:24Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?30 sentabr 19:16Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahliliKannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili25 sentabr 06:25Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili24 sentabr 23:01Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi24 sentabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi