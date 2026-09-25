„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi

·58·Sport
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» o‘zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadagi o‘yinini alohida ta’kidladi.
  • Klubning rasmiy sharhida Husanovning markaziy himoyada 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilgani qayd etilgan.
  • Shuningdek, Eldor Shomurodovning dubli va Husayn Norchayevning goli O‘zbekistonning g‘alabasiga hissa qo‘shgan.

Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» matbuot xizmati FIFA kunlari doirasida milliy terma jamoalarga jalb etilgan o‘z yulduzlarining xalqaro maydondagi o‘yinlarini sinchkovlik bilan kuzatib, maxsus sharh e’lon qildi. Ingliz grandi Norvegiya va Portugaliya bahslari qatorida O‘zbekiston milliy terma jamoasining Eronga qarshi kechgan shov-shuvli o‘rtoqlik uchrashuvi (3:1) haqida ham alohida to‘xtaldi. Xabarda qayd etilishicha, markaziy himoyachi Abduqodir Husanov mazkur qarama-qarshilikda 90 daqiqa to‘liq harakat qilib, Erondek kuchli raqib hujumlarini ishonchli bartaraf etdi.

O‘zbekiston g‘alabasiga Eldor Shomurodovning dubli hamda Husayn Norchayevning kech kiritilgan goli zamin yaratgan bo‘lsa, raqibning yagona javob to‘pi Jahongir O‘rozovning avtogoli sifatida qayd etildi. Shuningdek, «Siti» to‘purari Erling Xoland Daniyaga qarshi dramada (3:2) ikkita gol urib, jamoasini guruh peshqadamiga aylantirgan bo‘lsa, «shaharliklar» sardori Ruben Diash Portugaliyaning Uels ustidan qozongan 1:0 hisobidagi g‘alabasida mudofaani mutlaq qulflab, terma safidagi 81-o‘yinini muvaffaqiyatli o‘tkazdi.

«Husanov Eronga qarshi, Xoland dubli va Diash himoyasi»: «Manchester Siti» hisobotining 5 ta asosiy nuqtasi

Ingliz klubi tomonidan e’lon qilingan rasmiy sharhdan eng muhim faktlar:

  • «Siti» e’tiboridagi O‘zbekiston: Manchester klubi rasmiy sayti O‘zbekistonning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasini keng yoritdi;

  • Husanovdan 90 daqiqalik mahorat: Abduqodir Husanov markaziy mudofaada to‘liq o‘ynab, ishonchli harakatlari bilan ajralib turdi;

  • Shomurodov dubli va Norchayev nuqtasi: O‘zbekiston safida Shomurodovning 2 ta va Norchayevning 1 ta goli g‘alabani ta’minladi;

  • Xolanddan super-natijadorlik: Erling Daniya darvozasiga 2 ta gol urib (3:2), 75-daqiqada g‘alaba to‘pini to‘rning burchagiga qadadi;

  • Diashning 81-uchrashuvi: 29 yoshli Ruben Diash Uelsni atigi bitta aniq zarba bilan cheklab, 1:0 hisobidagi muvaffaqiyatga hissa qo‘shdi.

«Manchester Siti» legionerlari: Xalqaro maydondagi natijalar va statistika taqqosi

Klub rasmiy axborotida tilga olingan uchrashuvlar ko‘rsatkichlari:

Futbolchi va terma jamoa

Raqib va yakuniy hisob

O‘ynagan vaqti va pozitsiyasi

Ko‘rsatgan shaxsiy natijasi

Bahsning umumiy ahamiyati

Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)

Eron (3:1)

90 daqiqa (Markaziy himoyachi)

Mudofaani mustahkam ushladi

Qit’a grandi ustidan yirik g‘alaba

Erling Xoland (Norvegiya)

Daniya (3:2)

90 daqiqa (Markaziy hujumchi)

Dubl (18', 75' daqiqalarda)

Jamoasini guruh peshqadamiga aylantirdi

Ruben Diash (Portugaliya)

Uels (1:0)

90 daqiqa (Sardor, himoyachi)

«Quruq» o‘yin, termadagi 81-bahs

Millatlar ligasi unvonini himoya qilish yo‘li

Futbol ekspertizasi: Nega bu e’tirof o‘zbek futboli uchun katta hodisa?

Sport sharhlovchilari va xalqaro skautlarning xulosalari:

  • «Siti» mediasida O‘zbekiston nomi: Dunyoning eng qimmatbaho va nufuzli klublaridan biri o‘z saytida milliy terma jamoamiz o‘yinini Xoland va Diash kabi superyulduzlar bilan bir qatorda tilga olishi — futbolimizning global bozordagi qiymati oshayotganini bildiradi;

  • Husanovning ishonchli o‘yini: Erondek jismonan baquvvat raqibga qarshi 90 daqiqa xatosiz harakat qilish Husanovning xalqaro darajadagi yuqori salohiyatini yana bir bor isbotladi;

  • Termaning psixologik ko‘tarilishi: Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi bu ishonchli g‘alaba milliy jamoamizning Jahon chempionati saralashidagi keyingi uchrashuvlari oldidan muhim turtki bo‘ladi.

Sizningcha, Abduqodir Husanov yaqin kelajakda «Manchester Siti»dek top-klublarning bosh tarkibida to‘p surish darajasiga yeta oladimi? Terma jamoamizning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining xalqaro e’tirofiga oid ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Manchester SitiAbdukodir HusanovErling XolandO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi22 sentabr 00:56Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdiAbduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi19 sentabr 11:11Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!18 sentabr 14:05«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?18 sentabr 13:55"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...18 sentabr 06:25«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!18 sentabr 05:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?