„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» o‘zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alabadagi o‘yinini alohida ta’kidladi.
- Klubning rasmiy sharhida Husanovning markaziy himoyada 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilgani qayd etilgan.
- Shuningdek, Eldor Shomurodovning dubli va Husayn Norchayevning goli O‘zbekistonning g‘alabasiga hissa qo‘shgan.
Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» matbuot xizmati FIFA kunlari doirasida milliy terma jamoalarga jalb etilgan o‘z yulduzlarining xalqaro maydondagi o‘yinlarini sinchkovlik bilan kuzatib, maxsus sharh e’lon qildi. Ingliz grandi Norvegiya va Portugaliya bahslari qatorida O‘zbekiston milliy terma jamoasining Eronga qarshi kechgan shov-shuvli o‘rtoqlik uchrashuvi (3:1) haqida ham alohida to‘xtaldi. Xabarda qayd etilishicha, markaziy himoyachi Abduqodir Husanov mazkur qarama-qarshilikda 90 daqiqa to‘liq harakat qilib, Erondek kuchli raqib hujumlarini ishonchli bartaraf etdi.
O‘zbekiston g‘alabasiga Eldor Shomurodovning dubli hamda Husayn Norchayevning kech kiritilgan goli zamin yaratgan bo‘lsa, raqibning yagona javob to‘pi Jahongir O‘rozovning avtogoli sifatida qayd etildi. Shuningdek, «Siti» to‘purari Erling Xoland Daniyaga qarshi dramada (3:2) ikkita gol urib, jamoasini guruh peshqadamiga aylantirgan bo‘lsa, «shaharliklar» sardori Ruben Diash Portugaliyaning Uels ustidan qozongan 1:0 hisobidagi g‘alabasida mudofaani mutlaq qulflab, terma safidagi 81-o‘yinini muvaffaqiyatli o‘tkazdi.
«Husanov Eronga qarshi, Xoland dubli va Diash himoyasi»: «Manchester Siti» hisobotining 5 ta asosiy nuqtasi
Ingliz klubi tomonidan e’lon qilingan rasmiy sharhdan eng muhim faktlar:
«Siti» e’tiboridagi O‘zbekiston: Manchester klubi rasmiy sayti O‘zbekistonning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasini keng yoritdi;
Husanovdan 90 daqiqalik mahorat: Abduqodir Husanov markaziy mudofaada to‘liq o‘ynab, ishonchli harakatlari bilan ajralib turdi;
Shomurodov dubli va Norchayev nuqtasi: O‘zbekiston safida Shomurodovning 2 ta va Norchayevning 1 ta goli g‘alabani ta’minladi;
Xolanddan super-natijadorlik: Erling Daniya darvozasiga 2 ta gol urib (3:2), 75-daqiqada g‘alaba to‘pini to‘rning burchagiga qadadi;
Diashning 81-uchrashuvi: 29 yoshli Ruben Diash Uelsni atigi bitta aniq zarba bilan cheklab, 1:0 hisobidagi muvaffaqiyatga hissa qo‘shdi.
«Manchester Siti» legionerlari: Xalqaro maydondagi natijalar va statistika taqqosi
Klub rasmiy axborotida tilga olingan uchrashuvlar ko‘rsatkichlari:
Futbolchi va terma jamoa
Raqib va yakuniy hisob
O‘ynagan vaqti va pozitsiyasi
Ko‘rsatgan shaxsiy natijasi
Bahsning umumiy ahamiyati
Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)
Eron (3:1)
90 daqiqa (Markaziy himoyachi)
Mudofaani mustahkam ushladi
Qit’a grandi ustidan yirik g‘alaba
Erling Xoland (Norvegiya)
Daniya (3:2)
90 daqiqa (Markaziy hujumchi)
Dubl (18', 75' daqiqalarda)
Jamoasini guruh peshqadamiga aylantirdi
Ruben Diash (Portugaliya)
Uels (1:0)
90 daqiqa (Sardor, himoyachi)
«Quruq» o‘yin, termadagi 81-bahs
Millatlar ligasi unvonini himoya qilish yo‘li
Futbol ekspertizasi: Nega bu e’tirof o‘zbek futboli uchun katta hodisa?
Sport sharhlovchilari va xalqaro skautlarning xulosalari:
«Siti» mediasida O‘zbekiston nomi: Dunyoning eng qimmatbaho va nufuzli klublaridan biri o‘z saytida milliy terma jamoamiz o‘yinini Xoland va Diash kabi superyulduzlar bilan bir qatorda tilga olishi — futbolimizning global bozordagi qiymati oshayotganini bildiradi;
Husanovning ishonchli o‘yini: Erondek jismonan baquvvat raqibga qarshi 90 daqiqa xatosiz harakat qilish Husanovning xalqaro darajadagi yuqori salohiyatini yana bir bor isbotladi;
Termaning psixologik ko‘tarilishi: Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi bu ishonchli g‘alaba milliy jamoamizning Jahon chempionati saralashidagi keyingi uchrashuvlari oldidan muhim turtki bo‘ladi.
Sizningcha, Abduqodir Husanov yaqin kelajakda «Manchester Siti»dek top-klublarning bosh tarkibida to‘p surish darajasiga yeta oladimi? Terma jamoamizning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining xalqaro e’tirofiga oid ushbu eksklyuziv maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…