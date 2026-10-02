Samsung ekran osti yuzni tanish texnologiyasi ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung kompaniyasi OLED-displey ostiga yashiriladigan takomillashtirilgan yuzni tanish tizimini ishlab chiqmoqda.
- Ushbu yangi ishlanma Metalenz kompaniyasining Polar ID texnologiyasiga asoslanib, yuzdan qaytgan yorug'likning qutblanish xususiyatlarini tahlil qiladi.
- Bu esa tizimni aldashni amalda imkonsiz qilib, smartfonlar xavfsizligini oshiradi.
- Hozircha bu texnologiyaning qachon Samsung smartfonlarida paydo bo'lishi aniq emas.
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakda toʻgʻridan-toʻgʻri OLED-displey ostiga yashirish imkonini beruvchi takomillashtirilgan yuzni tanish tizimini yaratish ustida faol ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avvalroq ushbu loyiha yopilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalganiga qaramay, texnologiyani sinovdan oʻtkazish jarayoni davom etmoqda. Mazkur yangi ishlanma smartfonlar xavfsizligini yanada oshirishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar biologik identifikatsiyasining yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, yangi tizim Metalenz kompaniyasining Polar ID texnologiyasiga asoslanadi. Odatiy old kamera yordamida yuzni tanish usulidan farqli oʻlaroq, bu tizim inson yuzidan qaytgan yorugʻlikning qutblanish xususiyatlarini tahlil qiladi. Bu esa qoʻshimcha biometrik maʼlumotlarni olish va tirik odam belgilarini aniqlash imkonini beradi. Natijada tizimni fotosuratlar, niqoblar yoki boshqa usullar yordamida aldash amalda imkonsiz boʻlib qoladi.
Texnologiyaning asosiy afzalliklariMazkur innovatsion yondashuvning yana bir muhim jihati zarur komponentlarni toʻgʻridan-toʻgʻri OLED-displey ostida joylashtirish imkoniyatidir. Metalenz allaqachon shunday tizim ish faoliyatini amalda namoyish etgan. Istiqbolda bu iPhone qurilmalaridagi Face ID majmuasi uchun ishlatiladigan ekran yuqori qismidagi yirik oʻyiqlarsiz ham himoyalangan uch oʻlchamli yuzni tanish funksiyasini tatbiq etish imkonini beradi.
Shunga qaramay, Samsung oʻz smartfonlarida Metalenz savdo belgisi boʻlgan Polar nomidan foydalanmasligi aniq. Manbalarga koʻra, kompaniya ushbu texnologiyani oʻzining shaxsiy Facial Recognition tizimiga integratsiya qilish ustida bosh qotirmoqda. Hozirda muhokama qilinayotgan nomlar qatorida Facial Recognition 2.0 hamda Facial Recognition Pro variantlari mavjud.
Biroq texnologiyaning sinovdan oʻtkazilishi uning yaqin kelajakdagi flagman qurilmalarda paydo boʻlishini anglatmaydi. Xususan, hozircha yangi tizim Galaxy S27 Ultra smartfoniga joriy etilishidan darak beruvchi hech qanday maʼlumot yoʻq. Bu esa kompaniya yangi funksiyani ommaviy bozorga chiqarishdan oldin uni mukammal darajaga yetkazishni maqsad qilganini koʻrsatadi.
Mazkur tafsilotlarni Schrödinger's Leaks insayderlari eʼlon qilgan boʻlib, ularning maʼlumotlari texnologiya olamida yuqori aniqligi bilan ajralib turadi. Eslatib oʻtamiz, Phone Futurist nomi bilan tanilgan ushbu insayder avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus tavsiflarini aniq fosh etgan hamda toʻrt tomoni egilgan ekranga ega iPhone yubiley konsepsiyasi haqida birinchilardan boʻlib xabar bergan edi.
Izohlar 0
…