Samsung ekran osti yuzni tanish texnologiyasi ustida ishlamoqda

·20·Texno
Samsung ekran osti yuzni tanish texnologiyasi ustida ishlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung kompaniyasi OLED-displey ostiga yashiriladigan takomillashtirilgan yuzni tanish tizimini ishlab chiqmoqda.
  • Ushbu yangi ishlanma Metalenz kompaniyasining Polar ID texnologiyasiga asoslanib, yuzdan qaytgan yorug'likning qutblanish xususiyatlarini tahlil qiladi.
  • Bu esa tizimni aldashni amalda imkonsiz qilib, smartfonlar xavfsizligini oshiradi.
  • Hozircha bu texnologiyaning qachon Samsung smartfonlarida paydo bo'lishi aniq emas.

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi kelajakda toʻgʻridan-toʻgʻri OLED-displey ostiga yashirish imkonini beruvchi takomillashtirilgan yuzni tanish tizimini yaratish ustida faol ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avvalroq ushbu loyiha yopilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalganiga qaramay, texnologiyani sinovdan oʻtkazish jarayoni davom etmoqda. Mazkur yangi ishlanma smartfonlar xavfsizligini yanada oshirishga qaratilgan boʻlib, foydalanuvchilar biologik identifikatsiyasining yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, yangi tizim Metalenz kompaniyasining Polar ID texnologiyasiga asoslanadi. Odatiy old kamera yordamida yuzni tanish usulidan farqli oʻlaroq, bu tizim inson yuzidan qaytgan yorugʻlikning qutblanish xususiyatlarini tahlil qiladi. Bu esa qoʻshimcha biometrik maʼlumotlarni olish va tirik odam belgilarini aniqlash imkonini beradi. Natijada tizimni fotosuratlar, niqoblar yoki boshqa usullar yordamida aldash amalda imkonsiz boʻlib qoladi.

Texnologiyaning asosiy afzalliklari

Mazkur innovatsion yondashuvning yana bir muhim jihati zarur komponentlarni toʻgʻridan-toʻgʻri OLED-displey ostida joylashtirish imkoniyatidir. Metalenz allaqachon shunday tizim ish faoliyatini amalda namoyish etgan. Istiqbolda bu iPhone qurilmalaridagi Face ID majmuasi uchun ishlatiladigan ekran yuqori qismidagi yirik oʻyiqlarsiz ham himoyalangan uch oʻlchamli yuzni tanish funksiyasini tatbiq etish imkonini beradi.

Shunga qaramay, Samsung oʻz smartfonlarida Metalenz savdo belgisi boʻlgan Polar nomidan foydalanmasligi aniq. Manbalarga koʻra, kompaniya ushbu texnologiyani oʻzining shaxsiy Facial Recognition tizimiga integratsiya qilish ustida bosh qotirmoqda. Hozirda muhokama qilinayotgan nomlar qatorida Facial Recognition 2.0 hamda Facial Recognition Pro variantlari mavjud.

Biroq texnologiyaning sinovdan oʻtkazilishi uning yaqin kelajakdagi flagman qurilmalarda paydo boʻlishini anglatmaydi. Xususan, hozircha yangi tizim Galaxy S27 Ultra smartfoniga joriy etilishidan darak beruvchi hech qanday maʼlumot yoʻq. Bu esa kompaniya yangi funksiyani ommaviy bozorga chiqarishdan oldin uni mukammal darajaga yetkazishni maqsad qilganini koʻrsatadi.

Mazkur tafsilotlarni Schrödinger's Leaks insayderlari eʼlon qilgan boʻlib, ularning maʼlumotlari texnologiya olamida yuqori aniqligi bilan ajralib turadi. Eslatib oʻtamiz, Phone Futurist nomi bilan tanilgan ushbu insayder avvalroq Samsung Galaxy S26 Plus tavsiflarini aniq fosh etgan hamda toʻrt tomoni egilgan ekranga ega iPhone yubiley konsepsiyasi haqida birinchilardan boʻlib xabar bergan edi.

SamsungFace IDOLEDTexnologiyaSmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqdaYangi iPhone 18 Pro ekranida nosozliklar aniqlandi va kafolat asosida almashtirilmoqda25 sentabr 02:23Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardi29 sentabr 14:52iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi14 sentabr 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqda31 avgust 09:52TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon3 sentabr 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi