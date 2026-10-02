Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi

·3·Texno
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zamonaviy sunʼiy intellekt modeli GPT-6 Astra Napoleon Bonapart davriga oid 217 yillik sirli fransuzcha shifrlangan xatni atigi olti soatda ochdi.
  • Ushbu xat 1809 yilda Avstriya bosqinidan oldin marshal Ogyust de Marmonga yoʻllangan boʻlib, u oddiy matn va maxsus belgilar kombinatsiyasidan iborat edi.
  • Sunʼiy intellekt hujjatning fotosurati va bitta buyruq asosida mustaqil ravishda qoʻlyozmani oʻqidi, shifrlash kalitini topdi va hatto hujjat sanasidagi xatolikni ham aniqladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy sunʼiy intellekt modeli 217 yil davomida ochilmay kelgan tarixiy sirni fosh etdi. GPT-6 Astra deb nomlangan tizim Napoleon Bonapart davriga oid maxfiy fransuz doirasidagi murakkab shifrni atigi olti soat ichida toʻliq mutolaa qilib chiqdi va uning mazmunini tikladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap 1809 yilning bahorida — Avstriya bostirib kirishidan taxminan ikki hafta oldin fransuz sarkardasi Ogyust de Marmonga yoʻllangan maxfiy xat haqida bormoqda. Mazkur hujjat Cryptiana tadqiqot loyihasining uzoq yillar davomida ochilmagan arxiv saqlanmalaridan joy olgan edi. Xat bir qator oddiy fransuzcha matn hamda raqamlar, harflar va maxsus belgilar kombinatsiyasidan iborat 24 qatordan tashkil topgan.

Tajriba tafsilotlarini tadqiqotchi Karter Chyorch oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, GPT-6 Astra tizimiga hujjatning fotosurati va bitta maxsus buyruq (prompt) berilgan xolos. Shundan soʻng neyrotarmoq olti soat mobaynida mustaqil ravishda qoʻlyozmadagi 1300 ga yaqin belgini tanib chiqdi, tarixiy manbalardan qisman shifrlash kalitini topdi.

Tarixiy kontekst va avtomatlashtirilgan tahlil

Qolgan belgilarni tiklash uchun sunʼiy intellekt matematik optimallashtirish usuli boʻlgan imitatsiya usulining oʻz algoritmini yozib ishga tushirdi. Kriptoanaliz jarayonida model oʻsha davrdagi boshqa yozishmalarni ham oʻrganib, olingan maʼlumotlarni tarixiy kontekst bilan taqqosladi. Shunisi eʼtiborliki, ish davomida sunʼiy intellekt hujjatning oʻzidagi sanada taxminiy xatolik borligini ham aniqlagan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu shifr zamonaviy kriptografik talablar boʻyicha oʻta murakkab hisoblanmaydi. Biroq tajribaning asosiy ahamiyati jarayonning toʻliq avtonomligida namoyon boʻldi. Bitta tizim ketma-ket ravishda qadimiy qoʻlyozmani aniqlash, tarixiy maʼlumotlarni qidirish, kriptoanaliz oʻtkazish, dasturiy kod yozish va davr kontekstini hisobga olgan holda natijani tekshirish ishlarini muvaffaqiyatli bajardi.

Tarixdagi yangi sahifa

Mazkur shifrlangan maʼlumotni ochish orqali 1865 yilda nashr etilgan Napoleon xotiralarida chala qolgan buyruq parchasi ham tiklandi. Napoleon asarida marshalni «bir hovuch...» toʻxtatib qoʻlmasligi kerakligi aytib oʻtilgan boʻlsa, sirli doirada bu ibora «...toʻda olomon» soʻzlari bilan davom etishi maʼlum boʻldi.

Eksperiment muvaffaqiyatli yakunlangach, Cryptiana loyihasi eksperti Satosi Tomokiyo olingan natijaning toʻgʻriligini tan oldi. Shundan soʻng tarixiy hujjat rasman yechilgan va ochilgan arxivlar toifasiga oʻtkazildi. Bu kabi texnologiyalarning qoʻllanishi kelgusida insoniyat tarixidagi ochilmagan sirlarni topishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

SunʼiyIntellektTarixiyShifrNapoleonGPT-6AstraKriptoanaliz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)19 iyun 20:01«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi«Maxfiy muloqot!»: Sun’iy intellektlar inson tushunmaydigan o‘z tilini ixtiro qildi17 sentabr 13:46Sunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadiSunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadi25 sentabr 04:50Fiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdiFiziklar qorongʻi materiya zarrachasi boʻlishi mumkin boʻlgan sirli signalni qayd etdi3 sentabr 14:55Xitoy olimlari Oyning eng batafsil global geologik xaritasini yaratdiXitoy olimlari Oyning eng batafsil global geologik xaritasini yaratdi9 avgust 21:21Intel Core 2 Duo protsessorlariga 20 yil toʻldiIntel Core 2 Duo protsessorlariga 20 yil toʻldi28 iyul 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi