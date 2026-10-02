Ronaldusiz Portugaliyadan 6 golli shou, Kloppning shogirdlari esa Serbiyada zafar quchdi

·60·Sport
Ronaldusiz Portugaliyadan 6 golli shou, Kloppning shogirdlari esa Serbiyada zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu ishtirok etmagan o'yinda Portugaliya Daniyaga qarshi 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
  • Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi Belgradda Serbiyani 2:0 hisobida mag'lub etdi.
  • Erling Holand va Martin Edegor ishtirokidagi Norvegiya esa Uelsga safarda 1:2 hisobida yutqazib qo'ydi.

Yevropada UYEFA Millatlar Ligasi 3-turining eng qaynoq to‘qnashuvlari yakunlandi va muxlislarga haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi! Krishtianu Ronaldu jamoa lagerini kutilmaganda tark etib, Daniyaga qarshi bahsda qatnashmagan bo‘lsa-da, Portugaliya Kopenhagenda haqiqiy hujumkor mushakbozlik ko‘rsatdi. Yurgen Klopp boshchiligidagi yangilangan Germaniya esa Serbiya safaridan ishonchli g‘alaba bilan qaytdi. Shu bilan birga, Holand va Edegorli Norvegiya safarda kutilmagan tarzda qoqildi. Xo‘sh, 3-turda yana qanday sensatsiyalar qayd etildi va Portugaliya Ronaldusiz qanday 4 ta gol urdi?

Ronaldusiz Portugaliyaning shiddati: Daniyada 6 ta gol!

Krishtianu Ronaldu jamoa ixtiyorini tark etgani sababli ushbu bellashuvda ishtirok etmadi. Biroq mehmonlar raqib darvozasiga 4 ta to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketishdi:

  • Kanselu va Ramushdan tezkor zarba: 13-daqiqada Kanselu hisobni ochgan bo‘lsa, Damsgorning javobidan so‘ng Gonsalu Ramush yana Portugaliyani oldinga olib chiqdi;

  • Hoylund muvozanatni tikladi: Ikkinchi bo‘lim boshida Rasmus Hoylund hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Vitinya va Feliks nuqta qo‘ydi: 67-daqiqada Vitinya, 87-daqiqada esa zaxiradan tushgan Joau Feliks mezbonlar darvozasini ishg‘ol etib, 4:2 hisobidagi yorqin g‘alabani rasmiylashtirdi.

Klopp boshchiligidagi Germaniya va Norvegiyaning qoqilishi

«Yurgen Klopp boshqaruvidagi Germaniya terma jamoasi Belgradda Serbiyani qiyinchiliksiz 2:0 hisobida taslim etdi — Tom Bishof va Florian Virs kiritgan gollar nemislarga muhim 3 ochkoni keltirdi».

Bu turning eng katta sensatsiyalaridan biri Uelsda kuzatildi: Oskar Bobbning tezkor goliga qaramay, Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiya mezbonlarga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Niderlandiya esa Gretsiya safarida 0:2 hisobida yutqaza turib, so‘nggi daqiqalarda Reyndersning goli evaziga durangni (2:2) qutqarib qoldi.

Millatlar Ligasi 3-tur natijalari (Jadval)

Uchrashuv

Hisob

Asosiy gol mualliflari va voqealar

Daniya — Portugaliya

2:4

Damsgor 23', Hoylund 53' — Kanselu 13', Ramush 25', Vitinya 67', Feliks 87'

Serbiya — Germaniya

0:2

Bishof 39', Virs 61' (Klopp shogirdlaridan ishonchli o‘yin)

Uels — Norvegiya

2:1

D. Jeyms 38', Uilyams 48' — Bobb 11' (Holand va jamoasi mag‘lub bo‘ldi)

Gretsiya — Niderlandiya

2:2

Ioannidis 23', Masuras 45+2' — van Deyk 59', Reynders 89'

Irlandiya — Avstriya

2:2

Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Grigorich 77'

Malta — Gibraltar

1:1

Mbong 53' — Skenlon 61'

Isroil — Kosovo

0:0

Darvozalarga gol urilmadi

Ozarbayjon — Lixtenshteyn

0:0

Murosasiz bahsda hisob ochilmadi

Sizningcha, Ronaldusiz o‘ynagan Portugaliya terma jamoasi hujumda ancha tezkor va erkinroq ko‘rinmadimi? Germaniya Klopp boshchiligida bo‘lajak yirik musobaqalarda asosiy favoritga aylana oladimi?

O‘z tahlilingizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu gollarga boy tur tafsilotlarini Telegram orqali yuboring!

UYEFA Millatlar Ligasi 3-turKrishtianu RonalduYurgen KloppPortugaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!28 sentabr 06:20Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiJorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiBugun 09:19Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiKrishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiBugun 02:16Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi30 sentabr 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi