Ronaldusiz Portugaliyadan 6 golli shou, Kloppning shogirdlari esa Serbiyada zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu ishtirok etmagan o'yinda Portugaliya Daniyaga qarshi 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
- Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi Belgradda Serbiyani 2:0 hisobida mag'lub etdi.
- Erling Holand va Martin Edegor ishtirokidagi Norvegiya esa Uelsga safarda 1:2 hisobida yutqazib qo'ydi.
Yevropada UYEFA Millatlar Ligasi 3-turining eng qaynoq to‘qnashuvlari yakunlandi va muxlislarga haqiqiy futbol trillerini taqdim etdi! Krishtianu Ronaldu jamoa lagerini kutilmaganda tark etib, Daniyaga qarshi bahsda qatnashmagan bo‘lsa-da, Portugaliya Kopenhagenda haqiqiy hujumkor mushakbozlik ko‘rsatdi. Yurgen Klopp boshchiligidagi yangilangan Germaniya esa Serbiya safaridan ishonchli g‘alaba bilan qaytdi. Shu bilan birga, Holand va Edegorli Norvegiya safarda kutilmagan tarzda qoqildi. Xo‘sh, 3-turda yana qanday sensatsiyalar qayd etildi va Portugaliya Ronaldusiz qanday 4 ta gol urdi?
Ronaldusiz Portugaliyaning shiddati: Daniyada 6 ta gol!
Krishtianu Ronaldu jamoa ixtiyorini tark etgani sababli ushbu bellashuvda ishtirok etmadi. Biroq mehmonlar raqib darvozasiga 4 ta to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketishdi:
Kanselu va Ramushdan tezkor zarba: 13-daqiqada Kanselu hisobni ochgan bo‘lsa, Damsgorning javobidan so‘ng Gonsalu Ramush yana Portugaliyani oldinga olib chiqdi;
Hoylund muvozanatni tikladi: Ikkinchi bo‘lim boshida Rasmus Hoylund hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Vitinya va Feliks nuqta qo‘ydi: 67-daqiqada Vitinya, 87-daqiqada esa zaxiradan tushgan Joau Feliks mezbonlar darvozasini ishg‘ol etib, 4:2 hisobidagi yorqin g‘alabani rasmiylashtirdi.
Klopp boshchiligidagi Germaniya va Norvegiyaning qoqilishi
«Yurgen Klopp boshqaruvidagi Germaniya terma jamoasi Belgradda Serbiyani qiyinchiliksiz 2:0 hisobida taslim etdi — Tom Bishof va Florian Virs kiritgan gollar nemislarga muhim 3 ochkoni keltirdi».
Bu turning eng katta sensatsiyalaridan biri Uelsda kuzatildi: Oskar Bobbning tezkor goliga qaramay, Erling Holand va Martin Edegor boshchiligidagi Norvegiya mezbonlarga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Niderlandiya esa Gretsiya safarida 0:2 hisobida yutqaza turib, so‘nggi daqiqalarda Reyndersning goli evaziga durangni (2:2) qutqarib qoldi.
Millatlar Ligasi 3-tur natijalari (Jadval)
Uchrashuv
Hisob
Asosiy gol mualliflari va voqealar
Daniya — Portugaliya
2:4
Damsgor 23', Hoylund 53' — Kanselu 13', Ramush 25', Vitinya 67', Feliks 87'
Serbiya — Germaniya
0:2
Bishof 39', Virs 61' (Klopp shogirdlaridan ishonchli o‘yin)
Uels — Norvegiya
2:1
D. Jeyms 38', Uilyams 48' — Bobb 11' (Holand va jamoasi mag‘lub bo‘ldi)
Gretsiya — Niderlandiya
2:2
Ioannidis 23', Masuras 45+2' — van Deyk 59', Reynders 89'
Irlandiya — Avstriya
2:2
Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Grigorich 77'
Malta — Gibraltar
1:1
Mbong 53' — Skenlon 61'
Isroil — Kosovo
0:0
Darvozalarga gol urilmadi
Ozarbayjon — Lixtenshteyn
0:0
Murosasiz bahsda hisob ochilmadi
Sizningcha, Ronaldusiz o‘ynagan Portugaliya terma jamoasi hujumda ancha tezkor va erkinroq ko‘rinmadimi? Germaniya Klopp boshchiligida bo‘lajak yirik musobaqalarda asosiy favoritga aylana oladimi?
O‘z tahlilingizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu gollarga boy tur tafsilotlarini Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…