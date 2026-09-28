Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?

·56·Foydali
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?

Tovuqning nima bilan oziqlanishi tuxumning ta’mi va hidiga ta’sir qilishi mumkin. Olimlar olib borgan tadqiqotlar yem tarkibi o‘zgarganda tuxum sarig‘idagi yog‘ kislotalari va ayrim xushbo‘y moddalar miqdori ham o‘zgarishini ko‘rsatgan.

Masalan, tovuq ratsioniga ayrim o‘simlik moylari, zig‘ir urug‘i yoki boshqa yog‘ manbalari qo‘shilganda tuxumda omega-3 yog‘ kislotalari miqdori oshishi mumkin. Ayrim hollarda bu o‘zgarishlar tuxumning hidi va ta’mida ham seziladi.

Qizig‘i, tovuqning yemi tuxum sarig‘ining rangiga ham ta’sir qiladi. Masalan, sariq-malinarang o‘simlik pigmentlariga boy yem berilgan tovuqlar to‘qroq sariq rangdagi tuxum qo‘yadi. Shuning uchun sarig‘i juda to‘q tuxumni ko‘rganda, bu faqat tuxumning «mazaliroq» ekanini anglatmaydi.

Biroq tuxum ta’mini faqat tovuqning yemi belgilamaydi. Tuxumning yangi yoki eskiligi, saqlanish sharoiti va uni qanday tayyorlash ham ta’m va hidga ta’sir qiladi.

Shu sababli uy tovug‘ining tuxumi nima uchun ba’zan magazinnikidan boshqacha ta’mga ega bo‘lishini faqat «tabiiyligi» bilan izohlash to‘g‘ri emas. Bunda tovuqning ratsioni ham muhim omillardan biri bo‘lishi mumkin.

Tovuq ratsioniTuxumning ta’miOmega-3 yog‘ kislotalariSariq-malinarang
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...Oqmi yoki jigarrang? Tuxum haqidagi mashhur afsona ochildi...23 iyul 00:30Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14 iyul 05:19Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?Ayollar erkaklardan ko‘proq uxlashi kerakmi?Bugun 21:35Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiBugun 20:29Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Bugun 06:42Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuliKolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli26 sentabr 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?