Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tovuqning nima bilan oziqlanishi tuxumning ta’mi va hidiga ta’sir qilishi mumkin. Olimlar olib borgan tadqiqotlar yem tarkibi o‘zgarganda tuxum sarig‘idagi yog‘ kislotalari va ayrim xushbo‘y moddalar miqdori ham o‘zgarishini ko‘rsatgan.
Masalan, tovuq ratsioniga ayrim o‘simlik moylari, zig‘ir urug‘i yoki boshqa yog‘ manbalari qo‘shilganda tuxumda omega-3 yog‘ kislotalari miqdori oshishi mumkin. Ayrim hollarda bu o‘zgarishlar tuxumning hidi va ta’mida ham seziladi.
Qizig‘i, tovuqning yemi tuxum sarig‘ining rangiga ham ta’sir qiladi. Masalan, sariq-malinarang o‘simlik pigmentlariga boy yem berilgan tovuqlar to‘qroq sariq rangdagi tuxum qo‘yadi. Shuning uchun sarig‘i juda to‘q tuxumni ko‘rganda, bu faqat tuxumning «mazaliroq» ekanini anglatmaydi.
Biroq tuxum ta’mini faqat tovuqning yemi belgilamaydi. Tuxumning yangi yoki eskiligi, saqlanish sharoiti va uni qanday tayyorlash ham ta’m va hidga ta’sir qiladi.
Shu sababli uy tovug‘ining tuxumi nima uchun ba’zan magazinnikidan boshqacha ta’mga ega bo‘lishini faqat «tabiiyligi» bilan izohlash to‘g‘ri emas. Bunda tovuqning ratsioni ham muhim omillardan biri bo‘lishi mumkin.
Izohlar 0
…