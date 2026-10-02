SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardi

·16·Texno
SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi Falcon 9 raketasi yordamida Transporter-18 missiyasi doirasida orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardi.
  • Ushbu missiya Google'ning sun'iy intellekt loyihasi va Cowboy Space'ning energiya uzatish texnologiyalari kabi istiqbolli loyihalarni o'z ichiga oldi.
  • Falcon 9 raketasining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli ravishda Yerga qaytdi va bu uning 28-chi parvozi bo'ldi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX kompaniyasi navbatdagi yirik muvaffaqiyatli missiyani amalga oshirib, Yer atrofidagi orbitaga bir yoʻla 130 ta sunʼiy yoʻldosh va kichik kosmik apparatlarni muvaffaqiyatli yetkazdi. Transporter-18 deb nomlangan ushbu yirik guruhli missiya zamonaviy kosmik texnologiyalar taraqqiyotida muhim qadam boʻlib, u nafaqat ilmiy-tadqiqot ishlari, balki sunʼiy intellekt va energiya uzatish yoʻnalishidagi istiqbolli loyihalarni ham fazoga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Falcon 9 raketasi 1-oktabr kuni AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasining SLC-4E maydonchasidan muvaffaqiyatli uchirilgan. Parvoz shtat tartibida oʻtib, barcha foydali yuklar belgilangan vaqtda yaqin yer orbitasiga chiqarildi. Mazkur missiya SpaceX kompaniyasining eng yirik guruhli parvozlaridan biri boʻlishiga qaramamay, mutlaq rekordchi emas — eslatib oʻtamiz, 2021-yil yanvar oyida Transporter-1 missiyasi doirasida 143 ta apparat fazoga joʻnatilgan edi.

Google sunʼiy intellekt loyihasi va yangi texnologiyalar

Transporter-18 doirasida fazoga uchirilgan eng eʼtiborga molik qurilmalardan biri Google kompaniyasining Project Suncatcher loyihasi doirasidagi eksperimental apparati boʻldi. Ushbu tashabbus orqali kompaniya sunʼiy intellekt vazifalari uchun orbital infratuzilmani yaratish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Google prototipi oʻzining tensor protsessorlarini (TPU) bevosita kosmosda sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan boʻlib, mutaxassislar chipning radiatsiyaga chidamliligi va ish jarayonida ajralib chiqadigan issiqlikni tarqatish samaradorligini oʻrganishni maqsad qilgan.

Kelgusida Google kosmosning oʻzida sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirish uchun yetarli hisoblash quvvatiga ega sunʼiy yoʻldoshlar guruhini shakllantirish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Shuningdek, ushbu missiya doirasida Cowboy Space kompaniyasining Reason-1 apparati ham orbitaga chiqdi. Mazkur qurilma kuchli lazer yordamida orbitadan Yerga energiya uzatish boʻyicha tajribalar oʻtkazish uchun moʻljallangan boʻlib, dasturchilar bunday optik texnologiyalarni kelajakdagi orbital hisoblash infratuzilmasining muhim elementi deb hisoblamoqda.

Orbital xizmat koʻrsatish va kelgusi rejalar

Missiya ishtirokchilari orasida Starfish Space kompaniyasining Otter nomli birinchi servis sunʼiy yoʻldoshi ham borligi alohida ajralib turadi. Ushbu turdagi apparatlar bevosita orbitaning oʻzida boshqa sunʼiy yoʻldoshlarga xizmat koʻrsatish va ularning faoliyatini qoʻllab-quvvatlashga moʻljallangan. Umuman olganda, Transporter-18 oʻz ichiga kubsatlar, mikrosunʼiy yoʻldoshlar, qaytariluvchi kapsulalarga ega ikkita kosmik apparat hamda 41 ta foydali yukni oʻzida saqlovchi toʻrtta orbital buksirni qamrab oldi.

Parvoz davomida texnik jihatdan ham yuqori koʻrsatkichlar qayd etildi. Falcon 9 raketasining birinchi bosqichi (B1082) uchirilishdan taxminan yetti yarim daqiqa oʻtib Vandenberg bazasiga muvaffaqiyatli qaytdi va LZ-4 maydonchasiga qoʻndi. Mazkur tezlatkich uchun bu safargi parvoz oʻzining 28-chi muvaffaqiyatli ishi boʻldi. Eʼtiborlisi, Transporter-18 parvozi SpaceX uchun oʻta tigʻiz va voqealarga boy kunning bir qismi boʻlib, oʻsha kuni kompaniya NASA uchun Crew-13 boshqariladigan missiyasini XKSga joʻnatdi hamda Falcon Heavy raketasi yordamida AQSh Harbiy-kosmik razvedka boshqarmasining NROL-97 missiyasini amalga oshirishni rejalashtirgan edi.

SpaceXFalcon 9GoogleSunʼiy intellektKosmos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadiGoogle sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni fazoga uchratadi25 sentabr 05:27SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51Satlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiSatlyt kosmosda sunʼiy intellektni ishlatish uchun 8 million dollar mablagʻ jalb qildiKecha 17:27SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi7 sentabr 15:56Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradiHindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi28 sentabr 14:26Falcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldiFalcon 9 kosmik kemasi Crew-13 missiyasi bilan XKSga yoʻl oldiKecha 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi