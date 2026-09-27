«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi

·127·Jamiyat
«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov pedofiliya va qasddan odam o‘ldirish kabi jinoyatlarga nisbatan o‘lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi.
  • Uning fikricha, bunday jinoyatchilarni qamoqda saqlash jamiyat tinchligiga tahdid soladi va keyingi vahshiyliklar uchun motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi.

Jamiyatda bolalar xavfsizligi va og‘ir jinoyatlar uchun javobgarlik masalasi yana kun tartibining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan bir pallada, «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov murosasiz va keskin bayonot bilan chiqdi. Siyosatchi pedofiliya hamda qasddan odam o‘ldirish kabi o‘ta og‘ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan mamlakatda o‘lim jazosini qayta tiklash kechiktirib bo‘lmas zaruratga aylanganini ma’lum qildi.

Qodirovning qat’iy ta’kidlashicha, murg‘ak go‘daklarni toptagan mahluqlarni qamoqxonalarda saqlash jamiyat tinchligiga ulkan tahdid soladi va bunday jinoyatchilarning tirik qolishi keyingi vahshiyliklar uchun o‘ziga xos «motivatsiya» bo‘lib xizmat qilmoqda. Xalqaro maydondagi ikkiyuzlamachi standartlarga ko‘r-ko‘rona ergashishni to‘xtatishga chaqirgan partiya rahbari bolalar qotili va pedofillarni qamoq hech qachon to‘g‘ri yo‘lga solmasligini keskin urg‘uladi.

«Oliy jazo zarurati, soxta gumanizm va bolalar himoyasi»: Alisher Qodirov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

«Milliy tiklanish» yetakchisining shov-shuvli chiqishidan eng muhim rasmiy tezislar:

  • O‘lim jazosini joriy etish talabi: Pedofiliya va qasddan odam o‘ldirish jinoyatlari uchun oliy jazo tiklanishi shartligi bildirildi;

  • «Qamoq pedofilni pedagog qilmaydi»: Bolalarni toptagan retsidivist-mahluqlarning panjara ortida tuzalishiga ishonish xomxayol ekani ta’kidlandi;

  • Tirik qolish — yangi jinoyatlarga motivatsiya: Og‘ir jinoyatchilarning hayot kechirishi jamiyatdagi boshqa shu kabi jinoyatlarga zamin yaratishi qayd etildi;

  • «Ikkiyuzlamachi mezonlar» tanqidi: Xalqaro darajadagi zaif va soxta insonparvarlik talablariga ko‘r-ko‘rona moslashish qattiq qoralandi;

  • Aniq va muqarrar jazo ogohlantirishi: Qasddan bola o‘ldirgan va zo‘rlagan har bir jinoyatchi o‘zini faqat o‘lim kutayotganini oldindan bilishi shartligi aytildi.

Og‘ir jinoyatlarga jazo choralari: Amaldagi amaliyot va Alisher Qodirov taklifi taqqosi

Jazolash tizimiga oid yondashuvlar va taklif etilayotgan o‘zgarishlar tasnifi:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Amaldagi jazo tizimi va liberal qarashlar

Alisher Qodirov va «Milliy tiklanish» pozitsiyasi

Pedofiliya va bola qotilligiga jazo

Uzoq muddatli yoki umrbod ozodlikdan mahrum etish

O‘lim jazosini joriy etish — mutlaq zarurat

Jinoyatchining tuzalish ehtimoli

Qamoqda tarbiyalash va ijtimoiy reabilitatsiya

«Retsidivist mahluqning mehribon pedagog bo‘lishiga ishonish mumkin emas»

Jazoning preventiv (ogohlantiruvchi) kuchi

Qamoq jazosi doim ham to‘xtatuvchi omil bo‘lolmayapti

O‘lim muqarrarligi keyingi jinoyatlarning oldini oluvchi yagona kuch

Xalqaro me’yorlarga munosabat

G‘arb andozalari va o‘lim jazosiga qo‘yilgan moratoriy

«Begunoh bolalar qirg‘iniga chorasiz ikkiyuzlamachi mezonlarga ko‘z yumish»

Jamiyat va davlat xavfsizligi

Jinoyatchini budjet hisobidan saqlab turish

Jamiyat halovatini va bolalar kelajagini radikal muhofaza qilish

Huquqiy va kriminologik ekspertiza: Nega o‘lim jazosi masalasi keskin ko‘tarilmoqda?

Huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va kriminolog ekspertlarning xulosalari:

  • «Radikal jazo orqali jamiyatni tozalash chaqirig‘i»: Alisher Qodirovning bu chiqishi jamiyatda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlariga nisbatan shakllangan keskin nafrat va talabning siyosiy minbardagi ifodasidir; pedofillarga nisbatan hech qanday shafqat bo‘lmasligi kerakligi haqidagi fikr ko‘pchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda;

  • Psixopatiya va qayta jinoyat sodir etish xavfi: Tibbiy va psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedofiliya — og‘ir shaxsiyat buzilishi bo‘lib, bunday shaxslar ozodlikka chiqqach yoki imkon topgach, 90 foizdan ortiq holatda qayta jinoyatga qo‘l uradi; shu bois ularni izolyatsiya qilish emas, yo‘q qilish taklifi ilgari surilmoqda;

  • Xalqaro huquq va Konstitutsiya to‘sig‘i: O‘zbekiston xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilik doirasida o‘lim jazosidan voz kechgan davlat hisoblanadi; bu jazoni qayta tiklash uchun jiddiy konstitutsiyaviy va xalqaro-huquqiy o‘zgarishlar talab etiladi, biroq siyosatchi jamiyat manfaati xalqaro bosimlardan ustun turishi kerakligini ochiq da’vo qilmoqda.

Sizningcha, Alisher Qodirov aytganidek, bolalarga nisbatan vahshiylik qilgan pedofillar va qotillarga nisbatan o‘lim jazosi qayta tiklanishi shartmi yoki umrbod qamoq jazosining o‘zi yetarlimi? Oliy jazoning yo‘qligi shu kabi mudhish jinoyatlarning urchishiga sabab bo‘lyapti deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat xavfsizligi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu bahsli tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Alisher QodirovMilliy tiklanishpedofiliyao‘lim jazosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiBugun 10:56O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...11 iyul 12:57«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan2 sentabr 12:12Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralari20 iyun 17:35Namanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiNamanganda bog‘chadagi holatdan so‘ng Bolalar ombudsmani vazirlikka taqdimnoma kiritdiKecha 20:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)