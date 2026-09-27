«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov pedofiliya va qasddan odam o‘ldirish kabi jinoyatlarga nisbatan o‘lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi.
- Uning fikricha, bunday jinoyatchilarni qamoqda saqlash jamiyat tinchligiga tahdid soladi va keyingi vahshiyliklar uchun motivatsiya bo‘lib xizmat qiladi.
Jamiyatda bolalar xavfsizligi va og‘ir jinoyatlar uchun javobgarlik masalasi yana kun tartibining eng yuqori cho‘qqisiga chiqqan bir pallada, «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov murosasiz va keskin bayonot bilan chiqdi. Siyosatchi pedofiliya hamda qasddan odam o‘ldirish kabi o‘ta og‘ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan mamlakatda o‘lim jazosini qayta tiklash kechiktirib bo‘lmas zaruratga aylanganini ma’lum qildi.
Qodirovning qat’iy ta’kidlashicha, murg‘ak go‘daklarni toptagan mahluqlarni qamoqxonalarda saqlash jamiyat tinchligiga ulkan tahdid soladi va bunday jinoyatchilarning tirik qolishi keyingi vahshiyliklar uchun o‘ziga xos «motivatsiya» bo‘lib xizmat qilmoqda. Xalqaro maydondagi ikkiyuzlamachi standartlarga ko‘r-ko‘rona ergashishni to‘xtatishga chaqirgan partiya rahbari bolalar qotili va pedofillarni qamoq hech qachon to‘g‘ri yo‘lga solmasligini keskin urg‘uladi.
«Oliy jazo zarurati, soxta gumanizm va bolalar himoyasi»: Alisher Qodirov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
«Milliy tiklanish» yetakchisining shov-shuvli chiqishidan eng muhim rasmiy tezislar:
O‘lim jazosini joriy etish talabi: Pedofiliya va qasddan odam o‘ldirish jinoyatlari uchun oliy jazo tiklanishi shartligi bildirildi;
«Qamoq pedofilni pedagog qilmaydi»: Bolalarni toptagan retsidivist-mahluqlarning panjara ortida tuzalishiga ishonish xomxayol ekani ta’kidlandi;
Tirik qolish — yangi jinoyatlarga motivatsiya: Og‘ir jinoyatchilarning hayot kechirishi jamiyatdagi boshqa shu kabi jinoyatlarga zamin yaratishi qayd etildi;
«Ikkiyuzlamachi mezonlar» tanqidi: Xalqaro darajadagi zaif va soxta insonparvarlik talablariga ko‘r-ko‘rona moslashish qattiq qoralandi;
Aniq va muqarrar jazo ogohlantirishi: Qasddan bola o‘ldirgan va zo‘rlagan har bir jinoyatchi o‘zini faqat o‘lim kutayotganini oldindan bilishi shartligi aytildi.
Og‘ir jinoyatlarga jazo choralari: Amaldagi amaliyot va Alisher Qodirov taklifi taqqosi
Jazolash tizimiga oid yondashuvlar va taklif etilayotgan o‘zgarishlar tasnifi:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Amaldagi jazo tizimi va liberal qarashlar
Alisher Qodirov va «Milliy tiklanish» pozitsiyasi
Pedofiliya va bola qotilligiga jazo
Uzoq muddatli yoki umrbod ozodlikdan mahrum etish
O‘lim jazosini joriy etish — mutlaq zarurat
Jinoyatchining tuzalish ehtimoli
Qamoqda tarbiyalash va ijtimoiy reabilitatsiya
«Retsidivist mahluqning mehribon pedagog bo‘lishiga ishonish mumkin emas»
Jazoning preventiv (ogohlantiruvchi) kuchi
Qamoq jazosi doim ham to‘xtatuvchi omil bo‘lolmayapti
O‘lim muqarrarligi keyingi jinoyatlarning oldini oluvchi yagona kuch
Xalqaro me’yorlarga munosabat
G‘arb andozalari va o‘lim jazosiga qo‘yilgan moratoriy
«Begunoh bolalar qirg‘iniga chorasiz ikkiyuzlamachi mezonlarga ko‘z yumish»
Jamiyat va davlat xavfsizligi
Jinoyatchini budjet hisobidan saqlab turish
Jamiyat halovatini va bolalar kelajagini radikal muhofaza qilish
Huquqiy va kriminologik ekspertiza: Nega o‘lim jazosi masalasi keskin ko‘tarilmoqda?
Huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va kriminolog ekspertlarning xulosalari:
«Radikal jazo orqali jamiyatni tozalash chaqirig‘i»: Alisher Qodirovning bu chiqishi jamiyatda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlariga nisbatan shakllangan keskin nafrat va talabning siyosiy minbardagi ifodasidir; pedofillarga nisbatan hech qanday shafqat bo‘lmasligi kerakligi haqidagi fikr ko‘pchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda;
Psixopatiya va qayta jinoyat sodir etish xavfi: Tibbiy va psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, pedofiliya — og‘ir shaxsiyat buzilishi bo‘lib, bunday shaxslar ozodlikka chiqqach yoki imkon topgach, 90 foizdan ortiq holatda qayta jinoyatga qo‘l uradi; shu bois ularni izolyatsiya qilish emas, yo‘q qilish taklifi ilgari surilmoqda;
Xalqaro huquq va Konstitutsiya to‘sig‘i: O‘zbekiston xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilik doirasida o‘lim jazosidan voz kechgan davlat hisoblanadi; bu jazoni qayta tiklash uchun jiddiy konstitutsiyaviy va xalqaro-huquqiy o‘zgarishlar talab etiladi, biroq siyosatchi jamiyat manfaati xalqaro bosimlardan ustun turishi kerakligini ochiq da’vo qilmoqda.
Sizningcha, Alisher Qodirov aytganidek, bolalarga nisbatan vahshiylik qilgan pedofillar va qotillarga nisbatan o‘lim jazosi qayta tiklanishi shartmi yoki umrbod qamoq jazosining o‘zi yetarlimi? Oliy jazoning yo‘qligi shu kabi mudhish jinoyatlarning urchishiga sabab bo‘lyapti deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyat xavfsizligi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu bahsli tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…