Pedovskit quyosh elementlari ilk bor 30 foizlik samaradorlikka erishdi

·10·Texno
Pedovskit quyosh elementlari ilk bor 30 foizlik samaradorlikka erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik tadqiqotchilar anʼanaviy kremniy texnologiyasidan voz kechib, samaradorligi 30 foizlik muhim chegaradan oshgan uch oʻtishli perovskit quyosh elementini yaratishdi.
  • Nankin universiteti olimlari boshchiligidagi ilmiy guruh erishgan 30,1 foizlik koʻrsatkich bu turdagi qurilmalar uchun mutlaq rekord natija hisoblanadi.

Xitoylik tadqiqotchilar anʼanaviy kremniy texnologiyasidan voz kechgan holda, samaradorligi ilk bor 30 foizlik muhim chegaradan oshgan uch oʻtishli perovskit quyosh elementini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nankin universiteti olimlari boshchiligidagi ilmiy guruh erishgan 30,1 foizlik koʻrsatkich bu turdagi qurilmalar uchun mutlaq rekord natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda keng qoʻllaniladigan kremniy asosli quyosh batareyalaridan farqli oʻlaroq, yangi ishlanma uchta alohida perovskit qatlamidan iborat. Ularning har biri quyosh nurlarining oʻziga xos qismini yutib, energiyadan yanada unumli foydalanish imkonini beradi. Biroq bunday koʻp qatlamli tuzilmani yaratish jarayonida bir qator texnik qiyinchiliklar, jumladan, yuqori brom miqdori tufayli yuzaga keladigan nuqsonlar muammosi mavjud edi.

Texnologik toʻsiqlarni yengish yoʻllari

Asosiy muammo yuqori qatlamni ishlab chiqarish vaqtida uning notekis quritilishi hamda kristallanishi bilan bogʻliq boʻlgan. Natijada yuzada yoriqlar va boshqa nuqsonlar paydo boʻlib, qurilmaning umumiy samaradorligini pasaytirgan edi. Xitoylik olimlar bu muammoni maxsus erituvchi bilan ishlov berish hamda tarkibiga oz miqdorda oleil ammoniy xlorid qoʻshish orqali hal etishdi.

Ushbu usul plyonkani tekislash va kristallarning bir xil shakllanishini taʼminlashga yordam berdi. Natijada energiya yoʻqotishlari sezilarli darajada kamaytirildi va yuqori qatlamning kuchlanishi 1,46 V gacha yetkazildi. Uchta qatlam quyosh spektrining turli qismlarini, jumladan, yaqin infraqizil diapazonni ham qamrab oladi.

Kelajak istiqbollari va qoʻllanish sohalari

Tadqiqot natijalariga koʻra, butun konstruksiyaning eʼlon qilingan foydali ish koeffitsiyenti (KPI) 30,1 foizni tashkil etgan boʻlsa, mustaqil sertifikatsiya jarayonida bu koʻrsatkich 29,3 foizni koʻrsatdi. Shuningdek, ishlanma barqarorlik borasida ham yaxshi natija berdi: quyosh nuri simulyatori ostida 569 soatlik uzluksiz ishlashdan soʻng element oʻzining dastlabki samaradorligining 90 foizidan ortigʻini saqlab qoldi.

Kelgusida tadqiqotchilar qurilma samaradorligini yanada oshirish, uning hajmini kattalashtirish hamda kosmik sharoitlarga yaqin boʻlgan muhitda — radiatsiya, ultrabinafsha nurlar, vakuum va harorat oʻzgarishlari taʼsirida sinovdan oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Perovskit elementlari ogʻir kremniy plastinalarini talab qilmagani sababli, kelgusida ulardan binolar, taqiluvchi elektronika va kosmik apparatlar uchun yengil hamda egiluvchan quyosh modullarini yaratish mumkin boʻladi.

PerovskitQuyosh batareyasiTexnologiyaIlm-fanXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildiXitoyda suv ostida ishlaydigan noyob quyosh batareyasi yaratildi21 sentabr 23:58Xitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildiXitoyda foye-elementlar samaradorligi oshirildi: КПД 29,7 фоizga yetkazildi1 avgust 02:22Kremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildiKremniy va perovskit sintezi: 34 foizli samaradorlikdagi quyish elementi yaratildi20 sentabr 23:57Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiPerovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdi18 avgust 03:52Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildi4 sentabr 00:55Olimlar betondek mustahkam va muzdan oʻn chandon kuchli yangi material yaratdiOlimlar betondek mustahkam va muzdan oʻn chandon kuchli yangi material yaratdi27 sentabr 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi