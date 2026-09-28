O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi

·297·Texno
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari e’lon qilindi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida turli xotira hajmlari va ranglarda taqdim etilmoqda.
  • Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB eSIM+eSIM versiyasi 1 599 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM versiyasi esa 1 649 dollarni tashkil etadi. iPhone 18 Pro Max 512 GB narxlari rangiga qarab 2 149 dollardan 2 249 dollargacha o‘zgaradi.

iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida turli xotira hajmlari va ranglarda sotilmoqda.

eSIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1 989 dollar

• Silver — 1 989 dollar

• Glacier — 1 989 dollar

• Burgundy — 1 989 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2 199 dollar

• Silver — 2 179 dollar

• Glacier — 2 149 dollar

• Burgundy — 2 249 dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollar.

SIM+eSIM versiyalari:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 2 009 dollar

• Black — 2 049 dollar

• Silver — 2 039 dollar

• Burgundy — 2 119 dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollar.

Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIM
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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