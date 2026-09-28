O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangi narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM versiyalarida turli xotira hajmlari va ranglarda taqdim etilmoqda.
- Masalan, iPhone 18 Pro 256 GB eSIM+eSIM versiyasi 1 599 dollardan boshlanadi, SIM+eSIM versiyasi esa 1 649 dollarni tashkil etadi. iPhone 18 Pro Max 512 GB narxlari rangiga qarab 2 149 dollardan 2 249 dollargacha o‘zgaradi.
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining bugungi narxlari ma’lum qilindi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM versiyalarida turli xotira hajmlari va ranglarda sotilmoqda.
eSIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 989 dollar
• Silver — 1 989 dollar
• Glacier — 1 989 dollar
• Burgundy — 1 989 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dollar
• Silver — 2 179 dollar
• Glacier — 2 149 dollar
• Burgundy — 2 249 dollar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollar.
SIM+eSIM versiyalari:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 2 009 dollar
• Black — 2 049 dollar
• Silver — 2 039 dollar
• Burgundy — 2 119 dollar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollar.
Qayd etilishicha, smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.
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