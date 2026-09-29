Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida g‘olib chiqqan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolarining har biri 200 ming AQSH dollari miqdorida mukofot puli bilan taqdirlandi.
- Ushbu rekord darajadagi mukofot jahon shaxmat elitasining e’tiborini tortdi va AQSH grossmeysteri Xikaru Nakamura ham o‘z munosabatini bildirdi.
- Nakamura xalqaro ChessBase India nashrining ushbu xabarini o‘z sahifasida ulashib, «So‘zlar ortiqcha» degan izoh qoldirdi.
Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritgan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolariga ajratilgan rekord darajadagi mukofot pullari jahon shaxmat elitasining diqqat markaziga tushdi. AQSHning ko‘p karra chempioni va sayyoramizning eng mashhur grossmeysterlaridan biri bo‘lgan Xikaru Nakamura o‘zbek grossmeysterlarining davlat tomonidan qanday taqdirlanganiga ochiq munosabat bildirdi. Nakamura xalqaro ChessBase India nashrining rasmiy xabarini o‘z sahifasida qayta ulashdi.
Ma’lumotda qayd etilishicha, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq, oltin medalni qo‘lga kiritgan terma jamoaning har bir shaxmatchisiga 200 ming AQSH dollaridan, jamoa bosh murabbiyiga esa 50 ming dollar miqdorida bir martalik mukofot puli belgilangan. Amerikalik yulduz mazkur postni ulashar ekan, hayrat va kinoya ohangida «So‘zlar ortiqcha» deya izoh qoldirib, fikrini ikkita kulayotgan smaylik bilan boyitdi.
«Har bir shaxmatchiga 200 ming dollar, Nakamura hayrati va Prezident qarori»: 5 ta asosiy fakt
O‘zbekistonlik chempionlarni taqdirlash va Xikaru Nakamuraning reaksiyasi bo‘yicha eng muhim dalillar:
Har bir chempionga 200 000 dollar: Shaxmat Olimpiadasi oltinini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston terma jamoasining har bir a’zosi 200 ming AQSH dollari bilan mukofotlandi;
Bosh murabbiyga 50 000 dollar: Terma jamoani tarixiy g‘alaba sari boshlab borgan ustozga davlat tomonidan 50 ming dollarlik mukofot tayinlandi;
Mukofotlar davlat rahbari qarori bilan tasdiqlandi: To‘lovlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qaroriga muvofiq rasmiylashtirilgan;
Xikaru Nakamuraning shov-shuvli posti: Amerikalik taniqli grossmeyster ChessBase India xabarini ulashib, «So‘zlar ortiqcha» deya qisqa va shov-shuvli munosabat bildirdi;
Xalqaro shaxmat hamjamiyatining hayrati: G‘arb davlatlarida intellektual sportga bunday katta davlat mukofotlari berilmasligi sababli O‘zbekiston tajribasi jahon bo‘ylab qizg‘in muhokama qilinmoqda.
46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi g‘oliblarini taqdirlash parametrlari tasnifi
O‘zbekiston chempionlari uchun belgilangan rasmiy davlat rag‘bati va xalqaro reaksiya ko‘rsatkichlari:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Belgilangan rasmiy mukofot va faktlar
Xalqaro shaxmat hamjamiyatining munosabati
Har bir shaxmatchining ulushi
200 000 AQSH dollari (bir martalik to‘lov)
G‘arb va Osiyo grossmeysterlari uchun havas uyg‘otuvchi rekord miqdor
Jamoa bosh murabbiyi mukofoti
50 000 AQSH dollari
Murabbiylik mehnatini yuksak baholashning namunaviy modeli
Huquqiy asosi va manbasi
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori
Davlatning milliy shaxmat rivojiga bo‘lgan eng yuqori e’tibori
Xikaru Nakamuraning izohi
«So‘zlar ortiqcha» (kulayotgan smayliklar bilan)
Amerika va Yevropa tizimidagi kamtarona mukofotlarga nisbatan ochiq kinoya
Media qamrovi va tarqalishi
ChessBase India va dunyoning yetakchi shaxmat nashrlari
Global miqyosda davlat tomonidan sportchilarga berilgan eng katta motivatsiya
Shaxmat va ijtimoiy ekspertiza: Nega 200 ming dollarlik mukofot dunyoni lol qoldirdi?
Xalqaro grossmeysterlar, sport menejerlari va tahlilchilarning xulosalari:
«AQSH va Yevropadagi tizimdan tubdan farq»: AQSH yoki Yevropa Ittifoqi davlatlarida shaxmat bo‘yicha Olimpiadada g‘olib bo‘lgan sportchilarga odatda davlat budjetidan to‘g‘ridan to‘g‘ri bunday yirik mukofotlar ajratilmaydi; sportchilar faqat xususiy homiylar yoki turnir fondlaridan kichik ulush oladi; shu sababli Nakamuraning munosabati ortida nafaqat hayrat, balki o‘z mamlakatidagi sust rag‘batlantirish tizimiga nisbatan norozilik va kinoya yotibdi;
Yosh iqtidorlar uchun moliyaviy mustaqillik: Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yakubboyev va Javohir Sindarov kabi yosh yulduzlar uchun 200 ming dollarlik mablag‘ ularga eng kuchli xorijiy sekundantlarni yollash, superkompyuterlarni xarid qilish va FIDЕ jahon toji uchun to‘laqonli tayyorgarlik ko‘rish imkoniyatini ochib beradi;
Davlat sarmoyasining yuqori samarasi: O‘zbekistonning o‘z shaxmatchilarini bunday darajada qadrlashi nafaqat milliy g‘urur masalasi, balki mamlakatning intellektual salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etishga xizmat qiluvchi eng samarali uzoq muddatli strategik investitsiya hisoblanadi.
Sizningcha, Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin olgan hamyurtlarimiz uchun 200 ming dollardan mukofot berilishi ularning kelajakda shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji)ni qo‘lga kiritishiga kuchli motivatsiya bera oladimi? Nakamuraning «So‘zlar ortiqcha» degan kinoyaviy munosabatiga siz qanday javob qaytargan bo‘lar edingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu yuksak e’tirofi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…