Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi

·174·Sport
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida g‘olib chiqqan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolarining har biri 200 ming AQSH dollari miqdorida mukofot puli bilan taqdirlandi.
  • Ushbu rekord darajadagi mukofot jahon shaxmat elitasining e’tiborini tortdi va AQSH grossmeysteri Xikaru Nakamura ham o‘z munosabatini bildirdi.
  • Nakamura xalqaro ChessBase India nashrining ushbu xabarini o‘z sahifasida ulashib, «So‘zlar ortiqcha» degan izoh qoldirdi.

Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida tarixiy chempionlikni qo‘lga kiritgan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolariga ajratilgan rekord darajadagi mukofot pullari jahon shaxmat elitasining diqqat markaziga tushdi. AQSHning ko‘p karra chempioni va sayyoramizning eng mashhur grossmeysterlaridan biri bo‘lgan Xikaru Nakamura o‘zbek grossmeysterlarining davlat tomonidan qanday taqdirlanganiga ochiq munosabat bildirdi. Nakamura xalqaro ChessBase India nashrining rasmiy xabarini o‘z sahifasida qayta ulashdi.

Ma’lumotda qayd etilishicha, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq, oltin medalni qo‘lga kiritgan terma jamoaning har bir shaxmatchisiga 200 ming AQSH dollaridan, jamoa bosh murabbiyiga esa 50 ming dollar miqdorida bir martalik mukofot puli belgilangan. Amerikalik yulduz mazkur postni ulashar ekan, hayrat va kinoya ohangida «So‘zlar ortiqcha» deya izoh qoldirib, fikrini ikkita kulayotgan smaylik bilan boyitdi.

«Har bir shaxmatchiga 200 ming dollar, Nakamura hayrati va Prezident qarori»: 5 ta asosiy fakt

O‘zbekistonlik chempionlarni taqdirlash va Xikaru Nakamuraning reaksiyasi bo‘yicha eng muhim dalillar:

  • Har bir chempionga 200 000 dollar: Shaxmat Olimpiadasi oltinini qo‘lga kiritgan O‘zbekiston terma jamoasining har bir a’zosi 200 ming AQSH dollari bilan mukofotlandi;

  • Bosh murabbiyga 50 000 dollar: Terma jamoani tarixiy g‘alaba sari boshlab borgan ustozga davlat tomonidan 50 ming dollarlik mukofot tayinlandi;

  • Mukofotlar davlat rahbari qarori bilan tasdiqlandi: To‘lovlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maxsus qaroriga muvofiq rasmiylashtirilgan;

  • Xikaru Nakamuraning shov-shuvli posti: Amerikalik taniqli grossmeyster ChessBase India xabarini ulashib, «So‘zlar ortiqcha» deya qisqa va shov-shuvli munosabat bildirdi;

  • Xalqaro shaxmat hamjamiyatining hayrati: G‘arb davlatlarida intellektual sportga bunday katta davlat mukofotlari berilmasligi sababli O‘zbekiston tajribasi jahon bo‘ylab qizg‘in muhokama qilinmoqda.

46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi g‘oliblarini taqdirlash parametrlari tasnifi

O‘zbekiston chempionlari uchun belgilangan rasmiy davlat rag‘bati va xalqaro reaksiya ko‘rsatkichlari:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Belgilangan rasmiy mukofot va faktlar

Xalqaro shaxmat hamjamiyatining munosabati

Har bir shaxmatchining ulushi

200 000 AQSH dollari (bir martalik to‘lov)

G‘arb va Osiyo grossmeysterlari uchun havas uyg‘otuvchi rekord miqdor

Jamoa bosh murabbiyi mukofoti

50 000 AQSH dollari

Murabbiylik mehnatini yuksak baholashning namunaviy modeli

Huquqiy asosi va manbasi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori

Davlatning milliy shaxmat rivojiga bo‘lgan eng yuqori e’tibori

Xikaru Nakamuraning izohi

«So‘zlar ortiqcha» (kulayotgan smayliklar bilan)

Amerika va Yevropa tizimidagi kamtarona mukofotlarga nisbatan ochiq kinoya

Media qamrovi va tarqalishi

ChessBase India va dunyoning yetakchi shaxmat nashrlari

Global miqyosda davlat tomonidan sportchilarga berilgan eng katta motivatsiya

Shaxmat va ijtimoiy ekspertiza: Nega 200 ming dollarlik mukofot dunyoni lol qoldirdi?

Xalqaro grossmeysterlar, sport menejerlari va tahlilchilarning xulosalari:

  • «AQSH va Yevropadagi tizimdan tubdan farq»: AQSH yoki Yevropa Ittifoqi davlatlarida shaxmat bo‘yicha Olimpiadada g‘olib bo‘lgan sportchilarga odatda davlat budjetidan to‘g‘ridan to‘g‘ri bunday yirik mukofotlar ajratilmaydi; sportchilar faqat xususiy homiylar yoki turnir fondlaridan kichik ulush oladi; shu sababli Nakamuraning munosabati ortida nafaqat hayrat, balki o‘z mamlakatidagi sust rag‘batlantirish tizimiga nisbatan norozilik va kinoya yotibdi;

  • Yosh iqtidorlar uchun moliyaviy mustaqillik: Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yakubboyev va Javohir Sindarov kabi yosh yulduzlar uchun 200 ming dollarlik mablag‘ ularga eng kuchli xorijiy sekundantlarni yollash, superkompyuterlarni xarid qilish va FIDЕ jahon toji uchun to‘laqonli tayyorgarlik ko‘rish imkoniyatini ochib beradi;

  • Davlat sarmoyasining yuqori samarasi: O‘zbekistonning o‘z shaxmatchilarini bunday darajada qadrlashi nafaqat milliy g‘urur masalasi, balki mamlakatning intellektual salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etishga xizmat qiluvchi eng samarali uzoq muddatli strategik investitsiya hisoblanadi.

Sizningcha, Butunjahon shaxmat Olimpiadasida oltin olgan hamyurtlarimiz uchun 200 ming dollardan mukofot berilishi ularning kelajakda shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji)ni qo‘lga kiritishiga kuchli motivatsiya bera oladimi? Nakamuraning «So‘zlar ortiqcha» degan kinoyaviy munosabatiga siz qanday javob qaytargan bo‘lar edingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu yuksak e’tirofi tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston shaxmat terma jamoasi46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiXikaru NakamuraChessBase India
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!"Qo‘shaloq oltin": Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada dunyoning eng yaxshisi deb tan olindi!27 sentabr 21:08Samarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldiSamarqandda tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi chempioni bo‘ldi27 sentabr 16:16Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?17 sentabr 22:02O‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldiO‘zbekiston shaxmat Olimpiadasining hal qiluvchi 11-turida Ukraina bilan to‘qnash keldi27 sentabr 11:27Oltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindiOltin medallar hal bo‘ladigan kun: Samarqanddagi 10-tur juftliklari e’lon qilindi26 sentabr 13:07Olimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklariOlimpiada peshqadami O‘zbekiston 1-o‘rin uchun Xitoyga qarshi: 7-turning barcha juftliklari23 sentabr 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi