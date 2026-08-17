Energiya boshqaruvi: Xotirjamlik uchun nimalarni qo‘yib yuborish kerak?
Ko'pchilik insonlar o'zgartira olmaydigan hodisalar va boshqalarning munosabati uchun qayg'urib, ruhiy energiyasi hamda vaqtini yo'qotadi. Psixologiyada buni kamaytirish uchun «Nazorat doirasi» qoidasiga amal qilib, nazoratdagi va nazoratdan tashqaridagi omillarni ajratish tavsiya etiladi. Boshqalarning fikri, iqtisodiy va global jarayonlar, o'zgalar yutug'i, o'tmish hamda salbiy his-tuyg'ular insonning bevosita nazoratida emas.
Kundalik hayotda ko‘pchilik insonlar o‘zlari o‘zgartira olmaydigan hodisalar, boshqalarning munosabati yoki tashqi dunyodagi jarayonlar uchun qayg‘urib, ulkan ruhiy energiya va vaqtini yo‘qotadi. Psixologiyada bu holatni bartaraf etishning eng samarali usuli — «Nazorat doirasi» qoidasiga amal qilishdir.
Hayotingizni tubdan yengillashtirish, ichki xotirjamlikka erishish va maqsadlar sari to‘g‘ri harakatlanish uchun nimalar sizning ixtiyoringizda-yu, nimalar nazoratingizdan tashqarida ekanini aniq ajratib olish muhim.
1. Sizning ixtiyoringizda emas (Nazoratingizdan tashqaridagi omillar)
Quyidagi holatlarga kuch va asab sarflashni to‘xtatish lozim, chunki ularni bevosita boshqarish imkonsiz:
Boshqalarning fikri va qarashlari: Atrofdagilar siz haqingizda nima deb o‘ylashi yoki ularning shaxsiy e’tiqodi;
Iqtisodiy va global jarayonlar: Inflyatsiya, bozor narxlari yoki ijtimoiy tarmoqlarning o‘zgaruvchan algoritmlari;
O‘zgalarning yutug‘i va natijalari: Boshqa insonlarning muvaffaqiyati, ishlari qanday yakun topishi yoki ularning hayotiy tanlovlari;
O‘tmish: Sodir bo‘lib o‘tgan xatolar, voqealar va boy berilgan imkoniyatlar;
Tashqi munosabat va salbiy his-tuyg‘ular: Boshqalar sizga qanday munosabatda bo‘lishi, ularning ichidagi hasad, adovat, xafagarchilik yoki g‘azabi.
2. Sizning ixtiyoringizda (To‘liq nazoratingizda bo‘lgan jihatlar)
Sizning real kuchingiz, muvaffaqiyatingiz va hayot sifatingiz aynan mana shu nuqtalarga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak:
Shaxsiy chegaralar va energiya: Qayerda «yo‘q» deyishni bilish, o‘z kuchingizni va quvvatingizni qayerga sarflashni tanlash;
Munosabat va reaksiya: Ro‘y berayotgan har qanday vaziyatga yoki tashqi tanqidga qanday munosabat bildirishni boshqarish;
Muomala va nutq madaniyati: Qanday so‘zlar ishlatish, odamlar bilan qanday ohangda so‘zlashish;
Atrof-muhit va jamoa tanlovi: Kimning maslahatiga quloq solish, kimlar bilan ishlash hamda vaqtni kimlar davrasida o‘tkazishni belgilash;
Shaxsiy rivojlanish va vaqt boshqaruvi: Kun tartibi, bilim olish va o‘z ustingizda ishlash rejasini tuzish;
Ichki suhbat va o‘z-o‘ziga baho: O‘zingiz bilan qanday monolog olib borishingiz (o‘zingizni tanqid qilish emas, qo‘llab-quvvatlash) hamda o‘zligingizni qadrlash darajasi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…