Energiya boshqaruvi: Xotirjamlik uchun nimalarni qo‘yib yuborish kerak?

·23·Foydali
Energiya boshqaruvi: Xotirjamlik uchun nimalarni qo‘yib yuborish kerak?
Qisqacha

Ko'pchilik insonlar o'zgartira olmaydigan hodisalar va boshqalarning munosabati uchun qayg'urib, ruhiy energiyasi hamda vaqtini yo'qotadi. Psixologiyada buni kamaytirish uchun «Nazorat doirasi» qoidasiga amal qilib, nazoratdagi va nazoratdan tashqaridagi omillarni ajratish tavsiya etiladi. Boshqalarning fikri, iqtisodiy va global jarayonlar, o'zgalar yutug'i, o'tmish hamda salbiy his-tuyg'ular insonning bevosita nazoratida emas.

Kundalik hayotda ko‘pchilik insonlar o‘zlari o‘zgartira olmaydigan hodisalar, boshqalarning munosabati yoki tashqi dunyodagi jarayonlar uchun qayg‘urib, ulkan ruhiy energiya va vaqtini yo‘qotadi. Psixologiyada bu holatni bartaraf etishning eng samarali usuli — «Nazorat doirasi» qoidasiga amal qilishdir.

Hayotingizni tubdan yengillashtirish, ichki xotirjamlikka erishish va maqsadlar sari to‘g‘ri harakatlanish uchun nimalar sizning ixtiyoringizda-yu, nimalar nazoratingizdan tashqarida ekanini aniq ajratib olish muhim.

1. Sizning ixtiyoringizda emas (Nazoratingizdan tashqaridagi omillar)

Quyidagi holatlarga kuch va asab sarflashni to‘xtatish lozim, chunki ularni bevosita boshqarish imkonsiz:

  • Boshqalarning fikri va qarashlari: Atrofdagilar siz haqingizda nima deb o‘ylashi yoki ularning shaxsiy e’tiqodi;

  • Iqtisodiy va global jarayonlar: Inflyatsiya, bozor narxlari yoki ijtimoiy tarmoqlarning o‘zgaruvchan algoritmlari;

  • O‘zgalarning yutug‘i va natijalari: Boshqa insonlarning muvaffaqiyati, ishlari qanday yakun topishi yoki ularning hayotiy tanlovlari;

  • O‘tmish: Sodir bo‘lib o‘tgan xatolar, voqealar va boy berilgan imkoniyatlar;

  • Tashqi munosabat va salbiy his-tuyg‘ular: Boshqalar sizga qanday munosabatda bo‘lishi, ularning ichidagi hasad, adovat, xafagarchilik yoki g‘azabi.

2. Sizning ixtiyoringizda (To‘liq nazoratingizda bo‘lgan jihatlar)

Sizning real kuchingiz, muvaffaqiyatingiz va hayot sifatingiz aynan mana shu nuqtalarga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak:

  • Shaxsiy chegaralar va energiya: Qayerda «yo‘q» deyishni bilish, o‘z kuchingizni va quvvatingizni qayerga sarflashni tanlash;

  • Munosabat va reaksiya: Ro‘y berayotgan har qanday vaziyatga yoki tashqi tanqidga qanday munosabat bildirishni boshqarish;

  • Muomala va nutq madaniyati: Qanday so‘zlar ishlatish, odamlar bilan qanday ohangda so‘zlashish;

  • Atrof-muhit va jamoa tanlovi: Kimning maslahatiga quloq solish, kimlar bilan ishlash hamda vaqtni kimlar davrasida o‘tkazishni belgilash;

  • Shaxsiy rivojlanish va vaqt boshqaruvi: Kun tartibi, bilim olish va o‘z ustingizda ishlash rejasini tuzish;

  • Ichki suhbat va o‘z-o‘ziga baho: O‘zingiz bilan qanday monolog olib borishingiz (o‘zingizni tanqid qilish emas, qo‘llab-quvvatlash) hamda o‘zligingizni qadrlash darajasi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz aql darajangiz haqida qanday sirlarni oshkor qiladi?Tug‘ilgan kuningiz aql darajangiz haqida qanday sirlarni oshkor qiladi?Kecha, 13:02«Sen shunchaki borliging uchun muhimsan»: O‘zini qadrlashning 10 ta oltin qoidasi!«Sen shunchaki borliging uchun muhimsan»: O‘zini qadrlashning 10 ta oltin qoidasi!Kecha, 12:44Oddiy hayotdan orzudagi hayotga o‘tishning 5 ta "oltin qoida"si!Oddiy hayotdan orzudagi hayotga o‘tishning 5 ta "oltin qoida"si!Kecha, 09:49Har kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim faktHar kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim faktKecha, 06:14Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?16.08, 16:59Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...15.08, 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?