Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!

·50·Sport
Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dunyo futboli yulduzi Lionel Messi Ispaniyaning 1921 yilda tashkil etilgan «Eldense» klubining yangi egasi bo'ldi.
  • Ushbu kelishuv klubning Segundadagi qiyin ahvolidan chiqishiga va kelajakda La Liganing kuchlilari qatoridan o'rin olishiga yordam berishi kutilmoqda.
  • Yangi loyiha doirasida «Eldense» o'zining 100 yillik tarixini, qadriyatlarini saqlab qolgan holda, akademiya va infratuzilmani rivojlantirishni maqsad qilgan.

Dunyo futboli tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri Lionel Messi kutilmaganda biznes va boshqaruv sahnasida dahshatli sensatsiyani qayd etdi! Argentinalik superyulduz Ispaniyaning bir asrlik tarixga ega jamoasi — «Eldense» klubining yangi egasiga aylandi. Bu haqda ispan klubi matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqib, butun sport olamini larzaga keltirdi. Ayni damda Segundada og‘ir kunlarni boshidan kechirayotgan va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan ko‘k-qizil rangli jamoa uchun bu kelishuv najot farishtasi bo‘ladimi? Xo‘sh, Messining ushbu uzoq muddatli loyihasi ortida qanday ulkan maqsadlar yotibdi?

Bir asrlik tarix va Messining yangi erasi

1921 yilda tashkil etilgan kamtarin «Eldense» klubi endilikda butun dunyo matbuotining diqqat markaziga aylandi:

  • Rasmiy bitim: Lionel Messi klub aksiyalari paketini sotib olib, jamoaning to‘laqonli xo‘jayiniga aylandi;

  • An’analar daxlsizligi: Klub o‘zining 100 yillik tarixi, qadriyatlari hamda Messiga begona bo‘lmagan ramziy ko‘k-qizil («blaugrana») an’analarini to‘liq saqlab qoladi;

  • Uzoq muddatli rivojlanish loyihasi: Yangi loyiha nafaqat maydondagi natijalarni yaxshilash, balki akademiya, infratuzilma va ijtimoiy jihatdan ispan futboli elitasiga chiqishni maqsad qilgan;

  • Professional maqom: Maqsad jamoani Segundada mustahkamlab, kelajakda La Liganing kuchlilari bilan raqobatlasha oladigan darajaga ko‘tarishdir.

«Eldense»ning shov-shuvli bayonoti

«Lionel Messi tomonidan klubning sotib olinishi «Eldense»ning bir asrdan ortiq tarixida yangi va hayajonli bosqichni boshlab beradi. Futbol tarixidagi eng mashhur shaxslardan birining klub egasiga aylanishi sport, tashkiliy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishni ko‘zlagan uzoq muddatli loyihamizning debochasidir».

Mazkur yangilik klubning turnir jadvalidagi qiyin vaziyatda yurgan muxlislari uchun haqiqiy umid chirog‘i bo‘lib xizmat qilmoqda.

«Eldense»ning bugungi holati va raqamlar (Jadval)

Ko‘rsatkich

Hozirgi holat va faktlar

Klub nomi

«Eldense» (CD Eldense)

Tashkil topgan yili

1921 yil (105 yillik tarix)

Yangi egasi

Lionel Messi

Qatnashayotgan ligasi

Ispaniya Segundasi (2-divizion)

Joriy mavsumdagi holati

7 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘argan

Turnir jadvalidagi o‘rni

19-pog‘ona (xavfli hudud yoqasida)

Messining kelishi jamoaga yangi transferlar, yirik homiylar va yangicha mentalitet olib kelishi shubhasiz.

Sizningcha, Lionel Messi «Eldense»ni yaqin yillarda Ispaniya La Ligasiga olib chiqib, «Barselona» va «Real»ga qarshi o‘ynay oladigan klubga aylantira oladimi? Leodan Devid Bekxem kabi muvaffaqiyatli klub xo‘jayini chiqadimi?

O‘z taxmin va mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu sensatsion xabarni Messining barcha ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!

Lionel MessiEldenseCD EldenseSegunda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladi18 sentabr 11:51Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizioni klubini sotib oldiLionel Messi Ispaniya ikkinchi divizioni klubini sotib oldiBugun 09:37Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda9 sentabr 09:37Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi9 sentabr 22:38Jahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqdaJahon futbolida sensatsiya: Lionel Messi Ispaniya klubini sotib olmoqda9 sentabr 19:22Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinalLuish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal26 sentabr 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi