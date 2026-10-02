Lionel Messi rasman Ispaniya klubini sotib oldi — Segundada yangi imperiya quriladimi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dunyo futboli yulduzi Lionel Messi Ispaniyaning 1921 yilda tashkil etilgan «Eldense» klubining yangi egasi bo'ldi.
- Ushbu kelishuv klubning Segundadagi qiyin ahvolidan chiqishiga va kelajakda La Liganing kuchlilari qatoridan o'rin olishiga yordam berishi kutilmoqda.
- Yangi loyiha doirasida «Eldense» o'zining 100 yillik tarixini, qadriyatlarini saqlab qolgan holda, akademiya va infratuzilmani rivojlantirishni maqsad qilgan.
Dunyo futboli tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri Lionel Messi kutilmaganda biznes va boshqaruv sahnasida dahshatli sensatsiyani qayd etdi! Argentinalik superyulduz Ispaniyaning bir asrlik tarixga ega jamoasi — «Eldense» klubining yangi egasiga aylandi. Bu haqda ispan klubi matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqib, butun sport olamini larzaga keltirdi. Ayni damda Segundada og‘ir kunlarni boshidan kechirayotgan va quyi ligaga tushib ketish xavfi ostida turgan ko‘k-qizil rangli jamoa uchun bu kelishuv najot farishtasi bo‘ladimi? Xo‘sh, Messining ushbu uzoq muddatli loyihasi ortida qanday ulkan maqsadlar yotibdi?
Bir asrlik tarix va Messining yangi erasi
1921 yilda tashkil etilgan kamtarin «Eldense» klubi endilikda butun dunyo matbuotining diqqat markaziga aylandi:
Rasmiy bitim: Lionel Messi klub aksiyalari paketini sotib olib, jamoaning to‘laqonli xo‘jayiniga aylandi;
An’analar daxlsizligi: Klub o‘zining 100 yillik tarixi, qadriyatlari hamda Messiga begona bo‘lmagan ramziy ko‘k-qizil («blaugrana») an’analarini to‘liq saqlab qoladi;
Uzoq muddatli rivojlanish loyihasi: Yangi loyiha nafaqat maydondagi natijalarni yaxshilash, balki akademiya, infratuzilma va ijtimoiy jihatdan ispan futboli elitasiga chiqishni maqsad qilgan;
Professional maqom: Maqsad jamoani Segundada mustahkamlab, kelajakda La Liganing kuchlilari bilan raqobatlasha oladigan darajaga ko‘tarishdir.
«Eldense»ning shov-shuvli bayonoti
«Lionel Messi tomonidan klubning sotib olinishi «Eldense»ning bir asrdan ortiq tarixida yangi va hayajonli bosqichni boshlab beradi. Futbol tarixidagi eng mashhur shaxslardan birining klub egasiga aylanishi sport, tashkiliy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishni ko‘zlagan uzoq muddatli loyihamizning debochasidir».
Mazkur yangilik klubning turnir jadvalidagi qiyin vaziyatda yurgan muxlislari uchun haqiqiy umid chirog‘i bo‘lib xizmat qilmoqda.
«Eldense»ning bugungi holati va raqamlar (Jadval)
Ko‘rsatkich
Hozirgi holat va faktlar
Klub nomi
«Eldense» (CD Eldense)
Tashkil topgan yili
1921 yil (105 yillik tarix)
Yangi egasi
Qatnashayotgan ligasi
Ispaniya Segundasi (2-divizion)
Joriy mavsumdagi holati
7 turdan so‘ng bor-yo‘g‘i 5 ochko jamg‘argan
Turnir jadvalidagi o‘rni
19-pog‘ona (xavfli hudud yoqasida)
Messining kelishi jamoaga yangi transferlar, yirik homiylar va yangicha mentalitet olib kelishi shubhasiz.
Sizningcha, Lionel Messi «Eldense»ni yaqin yillarda Ispaniya La Ligasiga olib chiqib, «Barselona» va «Real»ga qarshi o‘ynay oladigan klubga aylantira oladimi? Leodan Devid Bekxem kabi muvaffaqiyatli klub xo‘jayini chiqadimi?
O‘z taxmin va mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu sensatsion xabarni Messining barcha ixlosmandlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…