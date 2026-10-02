Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydi

·5·Sport
Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Krishtianu Ronalduning lagerdan chiqib ketishi jamoani parchalay olmasligini ta'kidladi.
  • Uning so'zlariga ko'ra, jamoa birdam va hech qanday bo'linish yo'q.
  • Daniyaga qarshi o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozongan jamoa sobiq sardorning yo'qligini sezdirgani yo'q.
  • Jorge Jesusning aytishicha, erishilgan natija barcha tashqi gap-so'zlardan ustun turadi.

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Krishtianu Ronaldu lagerdan chiqib ketishi ortidan yuzaga kelgan vaziyatga munosabat bildirib, jamoada birdamlik saqlanib qolganini va hech qanday boʻlinish yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi. Sport TV nashri xabar qilishicha, Yevropa Millatlar ligasi doirasida Kopengagenda Daniyaga qarshi kechgan uchrashuvda portugaliyaliklar 4:2 hisobida zafar quchib, yangi murabbiy qoʻl ostidagi muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 41 yoshli hujumchi Krishtianu Ronaldu chorshanba kuni, bosh murabbiy uni ikkinchi oʻyin qatoriga zaxirada qoldirishini tasdiqlaganidan koʻp oʻtmay, terma jamoa ixtiyorini tark etgan edi. Ushbu shov-shuvli voqeaga qarammay, maydonda ishonchli harakat qilgan jamoa sobiq sardorning yoʻqligini deyarli sezdirmadi va raqib darvozasiga toʻrtta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Jorge Jesus yulduz futbolchining ketishi jamoadagi muhitga va uning futbolchilar bilan munosabatiga putur yetkazishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keskin rad etdi. Mutaxassis jamoa uning boshchiligida birdam ekanini va bu kabi holatlar ularni bir-biridan uzoqlashtira olmasligini alohida qayd etdi.

Jamoaviy birdamlik va yorqin gʻalaba

«Guruhimizning men bilan birga boʻlishiga hech narsa toʻsqinlik qila olmaydi», — deya taʼkidladi Jorge Jesus Sport TV telekanaliga bergan intervyusida. — «Men savolni tushunaman, lekin eng asosiysi maydonda nima qilishimiz kerakligidir. Sodir boʻlgan voqealar guruhni ajratib qoʻymagan va ajratib ham qoʻymaydi».

Bosh murabbiy erishilgan natija barcha tashqi gap-soʻzlardan ustun turishini urgʻuladi. «Toʻrtta gol urilgan yuqori sifatli gʻalaba, eng yuqori darajadagi oʻyin. Buni eʼtiborsiz qoldirib boʻlmaydi. Bu boʻlib oʻtgan hamma narsadan koʻra muhimroqdir. Men hozir faqat shunga eʼtibor qaratmoqchiman», — deya qoʻshimcha qildi u.

Ronaldu oʻrniga asosiy tarkibda maydonga tushgan Milan hujumchisi Gonsalu Ramush murabbiy bildirgan ishonchni toʻla oqladi. U Joao Kanseloning kiritgan birinchi goliga assistentlik qilish barobarida, soʻnggi ikki uchrashuvdagi ikkinchi golini ham oʻz nomiga yozdirib qoʻydi.

«Yangi murabbiy bizga juda katta yordam bermoqda», — dedi Ramush oʻyindan keyin. — «Bizda aniqroq gʻoyalar bor, himoyada ham, hujumda ham har bir jamoadoshimiz qayerda turishini aniq bilamiz. Buni bugungi hamda oxirgi oʻyinlarimizdagi harakatlarimizdan ham yaqqol koʻrish mumkin».

Futbolchi kun sayin yaxshilanib borayotganini va bu uzoq jarayonning bir qismi ekanini aytib, kuchli raqib ustidan qozonilgan gʻalaba jamoaga katta quvonch bagʻishlaganini bildirdi. Portugaliya terma jamoasi oʻz uyiga qaytib, Dragao stadionida muxlislar qarshisida navbatdagi jangovar oʻyinlarga tayyorgarlik koʻradi.

Krishtianu RonalduJorge JesusPortugaliyaMillatlar ligasiGonsalu Ramush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiKecha 00:52Fabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursandFabio Silva Portugaliya terma jamoasiga qaytganidan xursand23 sentabr 20:59Portugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladiPortugal terma jamoasining yangi murabbiyi Cristiano Ronaldo borasidagi rejalarini ochiqladi21 iyul 11:59Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi