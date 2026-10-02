Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Krishtianu Ronalduning lagerdan chiqib ketishi jamoani parchalay olmasligini ta'kidladi.
- Uning so'zlariga ko'ra, jamoa birdam va hech qanday bo'linish yo'q.
- Daniyaga qarshi o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozongan jamoa sobiq sardorning yo'qligini sezdirgani yo'q.
- Jorge Jesusning aytishicha, erishilgan natija barcha tashqi gap-so'zlardan ustun turadi.
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Krishtianu Ronaldu lagerdan chiqib ketishi ortidan yuzaga kelgan vaziyatga munosabat bildirib, jamoada birdamlik saqlanib qolganini va hech qanday boʻlinish yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi. Sport TV nashri xabar qilishicha, Yevropa Millatlar ligasi doirasida Kopengagenda Daniyaga qarshi kechgan uchrashuvda portugaliyaliklar 4:2 hisobida zafar quchib, yangi murabbiy qoʻl ostidagi muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 41 yoshli hujumchi Krishtianu Ronaldu chorshanba kuni, bosh murabbiy uni ikkinchi oʻyin qatoriga zaxirada qoldirishini tasdiqlaganidan koʻp oʻtmay, terma jamoa ixtiyorini tark etgan edi. Ushbu shov-shuvli voqeaga qarammay, maydonda ishonchli harakat qilgan jamoa sobiq sardorning yoʻqligini deyarli sezdirmadi va raqib darvozasiga toʻrtta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Jorge Jesus yulduz futbolchining ketishi jamoadagi muhitga va uning futbolchilar bilan munosabatiga putur yetkazishi mumkinligi haqidagi taxminlarni keskin rad etdi. Mutaxassis jamoa uning boshchiligida birdam ekanini va bu kabi holatlar ularni bir-biridan uzoqlashtira olmasligini alohida qayd etdi.
Jamoaviy birdamlik va yorqin gʻalaba«Guruhimizning men bilan birga boʻlishiga hech narsa toʻsqinlik qila olmaydi», — deya taʼkidladi Jorge Jesus Sport TV telekanaliga bergan intervyusida. — «Men savolni tushunaman, lekin eng asosiysi maydonda nima qilishimiz kerakligidir. Sodir boʻlgan voqealar guruhni ajratib qoʻymagan va ajratib ham qoʻymaydi».
Bosh murabbiy erishilgan natija barcha tashqi gap-soʻzlardan ustun turishini urgʻuladi. «Toʻrtta gol urilgan yuqori sifatli gʻalaba, eng yuqori darajadagi oʻyin. Buni eʼtiborsiz qoldirib boʻlmaydi. Bu boʻlib oʻtgan hamma narsadan koʻra muhimroqdir. Men hozir faqat shunga eʼtibor qaratmoqchiman», — deya qoʻshimcha qildi u.
Ronaldu oʻrniga asosiy tarkibda maydonga tushgan Milan hujumchisi Gonsalu Ramush murabbiy bildirgan ishonchni toʻla oqladi. U Joao Kanseloning kiritgan birinchi goliga assistentlik qilish barobarida, soʻnggi ikki uchrashuvdagi ikkinchi golini ham oʻz nomiga yozdirib qoʻydi.
«Yangi murabbiy bizga juda katta yordam bermoqda», — dedi Ramush oʻyindan keyin. — «Bizda aniqroq gʻoyalar bor, himoyada ham, hujumda ham har bir jamoadoshimiz qayerda turishini aniq bilamiz. Buni bugungi hamda oxirgi oʻyinlarimizdagi harakatlarimizdan ham yaqqol koʻrish mumkin».
Futbolchi kun sayin yaxshilanib borayotganini va bu uzoq jarayonning bir qismi ekanini aytib, kuchli raqib ustidan qozonilgan gʻalaba jamoaga katta quvonch bagʻishlaganini bildirdi. Portugaliya terma jamoasi oʻz uyiga qaytib, Dragao stadionida muxlislar qarshisida navbatdagi jangovar oʻyinlarga tayyorgarlik koʻradi.
Izohlar 0
…