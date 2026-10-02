Anthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqda

·24·Texno
Anthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anthropic kompaniyasi IPO orqali 2 trillion dollardan ortiq baholanishi mumkin, bu uning may oyidagi taxminiy 965 milliard dollarlik bahosidan ikki baravardan ziyod yuqori.
  • Kompaniya sun’iy intellekt jahon iqtisodiyotini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin degan qarash asosida katta investitsiyalarni rejalashtirmoqda, ammo 2025 yilda 42 milliard dollar sof zarar ko‘rgan.

Anthropic kompaniyasining IPO hujjatlari kompaniyaning sun’iy intellekt sohasidagi rejalari va xarajatlari ko‘lamini ochib berdi, deb xabar beradi Reuters.

Kompaniya sun’iy intellekt jahon iqtisodiyotini sanoatlashtirish, elektr energiyasi va internetdan ham kattaroq darajada o‘zgartirishi mumkin, degan qarash asosida katta investitsiyalarni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, Anthropic'ning xarajatlari ham keskin oshib bormoqda.

Hujjatlarga ko‘ra, kompaniya 2025 yilda 42 milliard dollar sof zarar ko‘rgan. Keyingi yillarda bulutli xizmatlar, hisoblash quvvatlari va infratuzilma bo‘yicha majburiyatlar uchun 518 milliard dollar sarflashi rejalashtirilgan.

Anthropic'ning 2025 yildagi tushumi qariyb 4,6 milliard dollarga yetgan. Bu 2024 yilga nisbatan 12 baravar o‘sishni anglatadi. Biroq kompaniyaning operatsion zarari 2025 yilda 8,06 milliard dollarga yetgan, 2024 yilda bu ko‘rsatkich 2,98 milliard dollar edi.

Kompaniya o‘tgan yili hisoblash quvvatlari va infratuzilmaga 7,33 milliard dollar sarflagan. Bu 2024 yildagi ko‘rsatkichdan uch baravar ko‘p bo‘lib, umumiy operatsion xarajatlarning yarmidan ortig‘ini tashkil qilgan.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Anthropic'ning birjaga chiqishi kompaniyani 2 trillion dollardan ortiq baholashi mumkin. Bu ko‘rsatkich kompaniyaning may oyidagi taxminiy 965 milliard dollarlik bahosidan ikki baravardan ziyod yuqori.

Anthropic'ning IPO hujjatlarida kompaniyaning yirik mijozlarga qaramligi ham qayd etilgan. O‘tgan yili tushumning qariyb chorak qismi ikki nafar mijoz hissasiga to‘g‘ri kelgan. Kompaniya ayrim yirik mijozlar uzoq muddatli shartnomalarga ega emasligi va xarajatlarni qisqartirishi yoki butunlay to‘xtatishi mumkinligidan xavotir bildirgan.

31 dekabr holatiga ko‘ra, Anthropic'ning naqd pullari, ularning ekvivalentlari va qisqa muddatli investitsiyalari 20,28 milliard dollarni tashkil qilgan.

Kompaniyaning IPO‘si sun’iy intellekt sohasidagi yirik kompaniyalarni bozor qanday baholashini belgilashda muhim ko‘rsatkichlardan biri bo‘lishi mumkin. Anthropic bu yo‘nalishda OpenAI, Google, Meta va xAI bilan raqobat qilmoqda.

Antropiksun’iy intellektbirjaga chiqishOpenAI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi14 sentabr 08:24Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...14 sentabr 14:00Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiOq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiKecha 15:15ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollar27 iyun 05:51Texnologiya olamida tarixiy burilish: OpenAI, Anthropic va SpaceX rekordlarni yangiladiTexnologiya olamida tarixiy burilish: OpenAI, Anthropic va SpaceX rekordlarni yangiladi10 iyul 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi