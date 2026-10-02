Klopp Germaniyadagi tarixiy ilk g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasidagi sirni ochdi!

·41·Sport
Klopp Germaniyadagi tarixiy ilk g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasidagi sirni ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 59 yoshli Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida ilk rasmiy g‘alabasini Serbiya ustidan 2:0 hisobida qo‘lga kiritdi.
  • Klopp tanaffusda futbolchilarga o‘yinning yuqori intensivligini va qarshi pressingni saqlab qolish muhimligini ta’kidlagan.
  • Murabbiy jamoaga muntazam barqarorlik va tinimsiz bosim o‘tkazish mentalitetini singdirishni maqsad qilgan.
  • Germaniya navbatdagi o‘yinini 4 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi o‘tkazadi.

Germaniya futbolida kutilgan «Klopp inqilobi» rasman boshlandi! 59 yoshli dunyoga mashhur mutaxassis Yurgen Klopp «Bundestim» boshqaruvidagi ilk rasmiy g‘alabasini Millatlar ligasining 3-turi doirasida Serbiya safarida (2:0) nishonladi. Uchrashuv davomida nemis mashinasi o‘zining eng dahshatli quroli — tinimsiz pressing va tezkor hujumkor futbolini namoyish etib, mezbonlarga nafas olishga ham imkon qoldirmadi. Bahs yakuniga yetgach, UYEFA rasmiy saytiga intervyu bergan Klopp tanaffus paytida kiyinish xonasida shogirdlariga nima degani va jamoaning kelajakdagi asl ambitsiyalarini ochiqladi. Xo‘sh, nemislarning yangi ustozi qanday talablarni qo‘ymoqda va oldinda ularni qaysi sinov kutyapti?

«Qarshi pressing va bo‘sh hududsiz futbol»: Klopp uslubi ish berdi

Yurgen Klopp o‘yin davomidagi yuqori sur’at va bosimdan to‘liq qanoatlanganini ta’kidladi:

  • Dahshatli temp: Germaniya bellashuvni juda yuqori intensivlik bilan boshlab, raqibning har bir harakatini bo‘g‘ib tashladi;

  • Mukammal kontr-pressing: Murabbiy shogirdlari yo‘qotilgan to‘pni qaytarib olishda maydonda hech qanday bo‘sh zona qoldirmaganini alohida e’tirof etdi;

  • Ko‘proq gol imkoniyati: Hisob 2:0 bo‘lgan bo‘lsa-da, «Bundestim» yana bir nechta golli vaziyatlarni yaratdi;

  • Tarixiy natija: Mazkur muvaffaqiyat 59 yoshli Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy g‘alabasi sifatida qayd etildi.

Tanaffusdagi ogohlantirish: «Asosiysi — shu darajani saqlash!»

«O‘yinni juda yuqori sur’atda boshladik. Qarshi pressing darajasi nihoyatda yuqori edi, raqibga bo‘sh hudud qoldirmadik. Yana ko‘proq gol urishimiz mumkin edi. Ammo tanaffusda yigitlarga: «Endi asosiysi — shu darajani saqlab qolish», — dedim. Agar kelajakda jiddiy maqsadlar uchun kurasha oladigan jamoaga aylanishni istasak, biz bu kayfiyatni saqlashimiz shart. Ular buning uddasidan chiqishdi. Intensivlikni ham yuqori darajada ushlab qolishdi. Yakunda ajoyib o‘yin bo‘ldi», — dedi Klopp.

Murabbiy jamoaga bir martalik porlash emas, balki har bir o‘yinda muntazam barqarorlik va tinimsiz bosim o‘tkazish mentalitetini singdirmoqda.

Klopp davrining boshlanishi va navbatdagi bahslar

Mezon / Hodisa

Ko‘rsatkich va tafsilotlar

Uchrashuv natijasi

Serbiya 0:2 Germaniya (Millatlar ligasi, 3-tur)

Murabbiyning yoshi

59 yoshda

G‘alaba ahamiyati

Yurgen Kloppning «Bundestim» boshqaruvidagi ilk rasmiy g‘alabasi

Asosiy taktik urg‘u

Kontr-pressing, yuqori intensivlik va raqibga bo‘sh hudud bermaslik

4 oktyabr: Keyingi tur

Germaniya — Gretsiya / Niderlandiya — Serbiya

Germaniya endi 4 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi navbatdagi imtihondan o‘tib, guruhdagi yetakchilikni mustahkamlashga harakat qiladi.

Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga avvalgi «nemis mashinasi» ruhini qaytara oldimi? Uning falsafasi jamoani bo‘lajak yirik musobaqalarda chempionlikka olib chiqa oladimi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu tahliliy maqolani Telegram orqali yuboring!

Yurgen KloppBundestimMillatlar ligasiSerbiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahliliYurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahlili24 sentabr 06:57Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!28 sentabr 08:27Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"Klopp tarixdagi eng yomon startdan so‘ng: “Futbolchilarni emas, meni tanqid qiling"28 sentabr 22:16Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Klopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerakKlopp Germaniya taktikasini ochiqladi: stadion uzra «vau» effekti kerak26 iyul 16:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi