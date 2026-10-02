Klopp Germaniyadagi tarixiy ilk g‘alabasidan so‘ng kiyinish xonasidagi sirni ochdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 59 yoshli Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida ilk rasmiy g‘alabasini Serbiya ustidan 2:0 hisobida qo‘lga kiritdi.
- Klopp tanaffusda futbolchilarga o‘yinning yuqori intensivligini va qarshi pressingni saqlab qolish muhimligini ta’kidlagan.
- Murabbiy jamoaga muntazam barqarorlik va tinimsiz bosim o‘tkazish mentalitetini singdirishni maqsad qilgan.
- Germaniya navbatdagi o‘yinini 4 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi o‘tkazadi.
Germaniya futbolida kutilgan «Klopp inqilobi» rasman boshlandi! 59 yoshli dunyoga mashhur mutaxassis Yurgen Klopp «Bundestim» boshqaruvidagi ilk rasmiy g‘alabasini Millatlar ligasining 3-turi doirasida Serbiya safarida (2:0) nishonladi. Uchrashuv davomida nemis mashinasi o‘zining eng dahshatli quroli — tinimsiz pressing va tezkor hujumkor futbolini namoyish etib, mezbonlarga nafas olishga ham imkon qoldirmadi. Bahs yakuniga yetgach, UYEFA rasmiy saytiga intervyu bergan Klopp tanaffus paytida kiyinish xonasida shogirdlariga nima degani va jamoaning kelajakdagi asl ambitsiyalarini ochiqladi. Xo‘sh, nemislarning yangi ustozi qanday talablarni qo‘ymoqda va oldinda ularni qaysi sinov kutyapti?
«Qarshi pressing va bo‘sh hududsiz futbol»: Klopp uslubi ish berdi
Yurgen Klopp o‘yin davomidagi yuqori sur’at va bosimdan to‘liq qanoatlanganini ta’kidladi:
Dahshatli temp: Germaniya bellashuvni juda yuqori intensivlik bilan boshlab, raqibning har bir harakatini bo‘g‘ib tashladi;
Mukammal kontr-pressing: Murabbiy shogirdlari yo‘qotilgan to‘pni qaytarib olishda maydonda hech qanday bo‘sh zona qoldirmaganini alohida e’tirof etdi;
Ko‘proq gol imkoniyati: Hisob 2:0 bo‘lgan bo‘lsa-da, «Bundestim» yana bir nechta golli vaziyatlarni yaratdi;
Tarixiy natija: Mazkur muvaffaqiyat 59 yoshli Yurgen Kloppning Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy g‘alabasi sifatida qayd etildi.
Tanaffusdagi ogohlantirish: «Asosiysi — shu darajani saqlash!»
«O‘yinni juda yuqori sur’atda boshladik. Qarshi pressing darajasi nihoyatda yuqori edi, raqibga bo‘sh hudud qoldirmadik. Yana ko‘proq gol urishimiz mumkin edi. Ammo tanaffusda yigitlarga: «Endi asosiysi — shu darajani saqlab qolish», — dedim. Agar kelajakda jiddiy maqsadlar uchun kurasha oladigan jamoaga aylanishni istasak, biz bu kayfiyatni saqlashimiz shart. Ular buning uddasidan chiqishdi. Intensivlikni ham yuqori darajada ushlab qolishdi. Yakunda ajoyib o‘yin bo‘ldi», — dedi Klopp.
Murabbiy jamoaga bir martalik porlash emas, balki har bir o‘yinda muntazam barqarorlik va tinimsiz bosim o‘tkazish mentalitetini singdirmoqda.
Klopp davrining boshlanishi va navbatdagi bahslar
Mezon / Hodisa
Ko‘rsatkich va tafsilotlar
Uchrashuv natijasi
Serbiya 0:2 Germaniya (Millatlar ligasi, 3-tur)
Murabbiyning yoshi
59 yoshda
G‘alaba ahamiyati
Yurgen Kloppning «Bundestim» boshqaruvidagi ilk rasmiy g‘alabasi
Asosiy taktik urg‘u
Kontr-pressing, yuqori intensivlik va raqibga bo‘sh hudud bermaslik
4 oktyabr: Keyingi tur
Germaniya — Gretsiya / Niderlandiya — Serbiya
Germaniya endi 4 oktyabr kuni Gretsiyaga qarshi navbatdagi imtihondan o‘tib, guruhdagi yetakchilikni mustahkamlashga harakat qiladi.
Sizningcha, Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasiga avvalgi «nemis mashinasi» ruhini qaytara oldimi? Uning falsafasi jamoani bo‘lajak yirik musobaqalarda chempionlikka olib chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlari bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu tahliliy maqolani Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…