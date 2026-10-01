Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi

·45·Madaniyat
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi

O‘zbekistonlik shaxmatchi Javohir Sindarov bilan o‘tkazilgan intervyuda undan mamlakat birinchiligini qo‘lga kiritgani va bu yutuqdan keyingi taassurotlari haqida so‘raldi.

Shaxmatchi Xitoy, Hindiston va AQSH kabi kuchli jamoalar ustidan g‘alaba qozonib, Olimpiada chempionligini qo‘lga kiritish katta hayajon berganini ta’kidladi. Biroq uning so‘zlariga ko‘ra, eng katta hayajon chempionlikdan keyin O‘zbekiston Prezidenti bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv vaqtida yuzaga kelgan.

"Xitoy, Hindiston va Amerika kabi juda kuchli jamoalardan g‘alaba qozonib, Olimpiada chempionligini qo‘lga kiritganimizda, albatta, hayajon bo‘ladi. Lekin eng katta hayajon baribir chempionlikdan so‘ng yurtboshimiz bilan bo‘lgan uchrashuvda bo‘ladi. Men juda xursandman, yurtimizda shaxmatga shunday e’tibor qaratilayotganidan", — dedi Javohir Sindarov.

Suhbat davomida shaxmatchiga shaxsiy hayotiga oid savol ham berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Javohir Sindarov va Bibisara Asaubaeva birga ko‘rinish berishi tez-tez muhokama qilinishi sababli undan «To‘y qachon?» deya so‘raldi.

Javohir Sindarov esa hozircha asosiy e’tibori sportdagi maqsadlariga qaratilganini bildirdi.

"Maqsadim hali jahon toji uchun kurashish. Hali u narsalarga e’tiborimni qarata olmayman. Keyinchalik e’tibor qaratamiz", — deya javob berdi shaxmatchi.

Javohir SindarovOlimpiada chempionligiShaxmat Olimpiada chempionligiO‘zbekiston shaxmatchigari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldiJavohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi15 iyul 18:23“Javohir eng mehribon insonlardan biri” — Bibisora Assubayeva fikri“Javohir eng mehribon insonlardan biri” — Bibisora Assubayeva fikri18 aprel 16:30“Javohir istasa, Assubayevani kelin qilamiz” — Sindorovning buvisi fikr bildirdi“Javohir istasa, Assubayevani kelin qilamiz” — Sindorovning buvisi fikr bildirdi17 aprel 21:30Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldi8 iyun 18:10Merdan Matveliyev dasturda to‘y savoliga javob berdiMerdan Matveliyev dasturda to‘y savoliga javob berdi16 may 09:00Javohir Sindorov 42,5 ming dollarga ega bo‘ldiJavohir Sindorov 42,5 ming dollarga ega bo‘ldi24 may 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi