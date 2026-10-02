Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Millatlar ligasida Daniyaga qarshi bo‘lib o‘tgan safar uchrashuvida Krishtianu Ronaldu atrofidagi mish-mishlarga nuqta qo‘yib, jamoa ichidagi birdamlikni ta’kidladi.
- Kopenhagada Daniyani 4:2 hisobida mag‘lub etgan portugallar o‘zining zamonaviy pressing uslubi va o‘sishini ko‘rsatdi.
Portugaliya terma jamoasi atrofidagi intriga va bosim cho‘qqisiga chiqqan bir pallada bosh murabbiy Jorje Jezush barcha savollarga ochiq va qat’iy javob qaytardi! Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi safar bahsi oldidan Krishtianu Ronalduning jamoa lagerini kutilmaganda tark etishi matbuotda turli mish-mishlarni urchitib yuborgan edi. Biroq portugallar Kopenhagenda daniyaliklar darvozasiga 4 ta gol urib, 4:2 hisobida ishonchli zafar quchdi. Uchrashuv yakunlangach, Portugaliyaning mashhur Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis kiyinish xonasidagi haqiqiy muhit va jamoa ichidagi birdamlik haqida keskin bayonot berdi. Xo‘sh, Jezush Ronaldu mojarosi va futbolchilarning ishonchi haqida nimalarni ochiqladi?
Daniyadagi 4:2 — tarixiy natija va yangicha pressing
Murabbiy Daniya ustidan qozonilgan g‘alabaning qiymatini alohida qayd etib, jamoasining o‘sishini e’tirof etdi:
Raqibning kuchi: Jezushning ta’kidlashicha, bugungi Daniya 15 yil avvalgi jamoa emas, ularning maydonida 4 ta gol urib yutish kamdan-kam jamoaning qo‘lidan keladi;
Mukammal pressing: Bosh murabbiy shogirdlarining maydondagi yuqori bosimi va tezkor o‘yinidan to‘liq qanoatlanganini bildirdi;
Xalqaro e’tirof: O‘yindan so‘ng mutaxassisni allaqachon ko‘plab hamkasblari tabriklab, Portugaliyaning namoyish etayotgan zamonaviy futboliga yuqori baho berishgan.
«Hammasini unuting — bu bizni bo‘lmaydi!»
«Ular men bilan emasligini ko‘rsatadigan hech narsa yo‘q. Muhimi, biz nima qilishimiz kerakligidir. Har xil vaziyatlar bo‘lishi mumkin, ammo bu jamoani bo‘lmaydi va bizni ajratmaydi. Asosiysi — g‘alaba qozonish! Bu murabbiyning hayoti. Hammasini unuting... Bu g‘alaba deb ataladi», — dedi Jorje Jezush.
Tajribali ustoz jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini, tashqi shov-shuvlarga qaramay, futbolchilar yagona maqsad yo‘lida jipslashganini ta’kidladi.
Jorje Jezush intervyusining asosiy urg‘ulari
Yo‘nalish / Mavzu
Murabbiyning bahosi
Bo‘lajak xulosa
Daniya ustidan g‘alaba (4:2)
Safarda 4 ta gol urish katta natija, o‘yinda o‘sish bor
Pressing va hujumkor sxema takomillashtiriladi
Futbolchilar ishonchi
Jamoa murabbiy atrofida to‘liq birlashgan
Hech qanday ichki nizo va bo‘linish mavjud emas
Ronaldu atrofidagi shov-shuv
«Har xil vaziyatlar bo‘ladi, lekin ular jamoani sindirolmaydi»
Barcha e’tibor natija va maydondagi o‘yinga qaratiladi
Murabbiylik falsafasi
«Asosiysi — g‘alaba qozonish, qolganini unuting»
Tanqidlarga faqat tablodagi hisob bilan javob beriladi
Sizningcha, Jorje Jezush Portugaliyani Ronaldusiz ham kuchli va birdam jamoaga aylantira oldimi yoki Krishtianu baribir muhim bahslarda termaga havodek zarurmi? Murabbiyning qat’iy pozitsiyasiga qanday baho berasiz?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha yaqinlaringizga ushbu muhim intervyuni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…