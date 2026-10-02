Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdi

·57·Sport
Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Millatlar ligasida Daniyaga qarshi bo‘lib o‘tgan safar uchrashuvida Krishtianu Ronaldu atrofidagi mish-mishlarga nuqta qo‘yib, jamoa ichidagi birdamlikni ta’kidladi.
  • Kopenhagada Daniyani 4:2 hisobida mag‘lub etgan portugallar o‘zining zamonaviy pressing uslubi va o‘sishini ko‘rsatdi.

Portugaliya terma jamoasi atrofidagi intriga va bosim cho‘qqisiga chiqqan bir pallada bosh murabbiy Jorje Jezush barcha savollarga ochiq va qat’iy javob qaytardi! Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi safar bahsi oldidan Krishtianu Ronalduning jamoa lagerini kutilmaganda tark etishi matbuotda turli mish-mishlarni urchitib yuborgan edi. Biroq portugallar Kopenhagenda daniyaliklar darvozasiga 4 ta gol urib, 4:2 hisobida ishonchli zafar quchdi. Uchrashuv yakunlangach, Portugaliyaning mashhur Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis kiyinish xonasidagi haqiqiy muhit va jamoa ichidagi birdamlik haqida keskin bayonot berdi. Xo‘sh, Jezush Ronaldu mojarosi va futbolchilarning ishonchi haqida nimalarni ochiqladi?

Daniyadagi 4:2 — tarixiy natija va yangicha pressing

Murabbiy Daniya ustidan qozonilgan g‘alabaning qiymatini alohida qayd etib, jamoasining o‘sishini e’tirof etdi:

  • Raqibning kuchi: Jezushning ta’kidlashicha, bugungi Daniya 15 yil avvalgi jamoa emas, ularning maydonida 4 ta gol urib yutish kamdan-kam jamoaning qo‘lidan keladi;

  • Mukammal pressing: Bosh murabbiy shogirdlarining maydondagi yuqori bosimi va tezkor o‘yinidan to‘liq qanoatlanganini bildirdi;

  • Xalqaro e’tirof: O‘yindan so‘ng mutaxassisni allaqachon ko‘plab hamkasblari tabriklab, Portugaliyaning namoyish etayotgan zamonaviy futboliga yuqori baho berishgan.

«Hammasini unuting — bu bizni bo‘lmaydi!»

«Ular men bilan emasligini ko‘rsatadigan hech narsa yo‘q. Muhimi, biz nima qilishimiz kerakligidir. Har xil vaziyatlar bo‘lishi mumkin, ammo bu jamoani bo‘lmaydi va bizni ajratmaydi. Asosiysi — g‘alaba qozonish! Bu murabbiyning hayoti. Hammasini unuting... Bu g‘alaba deb ataladi», — dedi Jorje Jezush.

Tajribali ustoz jamoa ichida hech qanday bo‘linish yo‘qligini, tashqi shov-shuvlarga qaramay, futbolchilar yagona maqsad yo‘lida jipslashganini ta’kidladi.

Jorje Jezush intervyusining asosiy urg‘ulari

Yo‘nalish / Mavzu

Murabbiyning bahosi

Bo‘lajak xulosa

Daniya ustidan g‘alaba (4:2)

Safarda 4 ta gol urish katta natija, o‘yinda o‘sish bor

Pressing va hujumkor sxema takomillashtiriladi

Futbolchilar ishonchi

Jamoa murabbiy atrofida to‘liq birlashgan

Hech qanday ichki nizo va bo‘linish mavjud emas

Ronaldu atrofidagi shov-shuv

«Har xil vaziyatlar bo‘ladi, lekin ular jamoani sindirolmaydi»

Barcha e’tibor natija va maydondagi o‘yinga qaratiladi

Murabbiylik falsafasi

«Asosiysi — g‘alaba qozonish, qolganini unuting»

Tanqidlarga faqat tablodagi hisob bilan javob beriladi

Sizningcha, Jorje Jezush Portugaliyani Ronaldusiz ham kuchli va birdam jamoaga aylantira oldimi yoki Krishtianu baribir muhim bahslarda termaga havodek zarurmi? Murabbiyning qat’iy pozitsiyasiga qanday baho berasiz?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha yaqinlaringizga ushbu muhim intervyuni Telegram orqali yuboring!

Jorje JezushKrishtianu RonalduPortugaliyaDaniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiKrishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiBugun 02:16Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi30 sentabr 17:19Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiKecha 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi