Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi

·68·Sport
Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingida 58-o‘ringa ko‘tarildi.
  • Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabr kuni Suriya terma jamoasini 4:1 hisobida mag‘lub etib, +3,75 reyting ochkosini qo‘lga kiritdi.
  • Oldinda turgan Janubiy Koreyaga qarshi 6 oktyabrdagi safardagi o‘yin terma jamoaning reytingda yanada yuqorilashiga muhim ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydonda yorqin natijalar qayd etib, FIFA reytingida yuqorilashda davom etmoqda! Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabr kuni Suriya terma jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etib, muxlislarga navbatdagi gollar shousini taqdim qildi. Ushbu ishonchli g‘alaba «oq bo‘rilar» hisobiga muhim ochkolarni qo‘shib, terma jamoamizni onlayn reytingda yana bir pog‘ona yuqoriga olib chiqdi. Xo‘sh, O‘zbekiston endilikda nechanchi o‘rinni band etdi va oldinda turgan Janubiy Koreyaga qarshi bahs nega o‘ta hal qiluvchi ahamiyatga ega?

Suriyaga qarshi benefis va yangi ochkolar

Suriya bilan kechgan bahsda milliy jamoamiz hujumda mukammal o‘yin namoyish etdi:

  • Norchayevdan dubl: Hujumchi Husayn Norchayev uchrashuv qahramoniga aylanib, raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qildi;

  • Esanov va Mozgovoyning hissasi: Sherzod Esanov hamda Akmal Mozgovoylar ham bittadan to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabani mustahkamladi;

  • +3,75 reyting ochkosi: Ushbu g‘alaba evaziga vakillarimiz jahon reytingi uchun qo‘shimcha 3,75 ochkoni o‘z hisoblariga yozdirib qo‘ydi.

58-pog‘ona: ketma-ket tarixiy yuksalish

«Avvalroq Eron ustidan qozonilgan muhim g‘alaba tufayli 59-o‘ringa ko‘tarilgan O‘zbekiston milliy jamoasi Suriyani mag‘lub etgach, FIFA onlayn reytingida 58-pog‘onani egalladi».

Kannavaro boshqaruvidagi termamiz har bir uchrashuv sayin dunyoning eng kuchli 50 ta jamoasi safiga yaqinlashib bormoqda.

FIFA reytingi va bo‘lajak sinov

Ko‘rsatkich / O‘yin

Tafsilotlar

So‘nggi natija

O‘zbekiston 4:1 Suriya (1 oktyabr, 2026)

Qo‘shilgan ball

+3,75 ochko

Egallangan yangi o‘rin

FIFA onlayn reytingida 58-o‘rin

Avvalgi pog‘ona

Eron ustidan g‘alabadan so‘ng 59-o‘rin bo‘lgan edi

Navbatdagi markaziy bahs

6 oktyabr: Janubiy Koreya — O‘zbekiston (safarda)

6 oktyabr kuni safarda kechadigan Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvdagi ijobiy natija milliy jamoamizga reytingda yanada katta sakrashni taqdim etishi mumkin.

Sizningcha, «oq bo‘rilar» 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyani mag‘lub etib, FIFA reytingida TOP-50 talikka kirish sari yana bir katta qadam tashlay oladimi? Kannavaro jamoasining o‘yiniga qanday baho berasiz?

O‘z taxminlaringizni pastda izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu xushxabarini barcha futbol muxlislariga Telegram orqali yuboring!

O‘zbekiston milliy terma jamoasiFabio KannavaroSuriya terma jamoasiFIFA onlayn reytingi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiKannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiBugun 07:59Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahliliKannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili25 sentabr 06:25Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili24 sentabr 23:01Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)Shomurodovdan dubl, Norchayevdan gol: Farg‘onada Eron 3:1 hisobida tor-mor etildi (video)24 sentabr 21:07Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdiMilliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi24 sentabr 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi