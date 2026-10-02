Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingida 58-o‘ringa ko‘tarildi.
- Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabr kuni Suriya terma jamoasini 4:1 hisobida mag‘lub etib, +3,75 reyting ochkosini qo‘lga kiritdi.
- Oldinda turgan Janubiy Koreyaga qarshi 6 oktyabrdagi safardagi o‘yin terma jamoaning reytingda yanada yuqorilashiga muhim ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydonda yorqin natijalar qayd etib, FIFA reytingida yuqorilashda davom etmoqda! Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabr kuni Suriya terma jamoasini 4:1 hisobida tor-mor etib, muxlislarga navbatdagi gollar shousini taqdim qildi. Ushbu ishonchli g‘alaba «oq bo‘rilar» hisobiga muhim ochkolarni qo‘shib, terma jamoamizni onlayn reytingda yana bir pog‘ona yuqoriga olib chiqdi. Xo‘sh, O‘zbekiston endilikda nechanchi o‘rinni band etdi va oldinda turgan Janubiy Koreyaga qarshi bahs nega o‘ta hal qiluvchi ahamiyatga ega?
Suriyaga qarshi benefis va yangi ochkolar
Suriya bilan kechgan bahsda milliy jamoamiz hujumda mukammal o‘yin namoyish etdi:
Norchayevdan dubl: Hujumchi Husayn Norchayev uchrashuv qahramoniga aylanib, raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qildi;
Esanov va Mozgovoyning hissasi: Sherzod Esanov hamda Akmal Mozgovoylar ham bittadan to‘p kiritib, yirik hisobdagi g‘alabani mustahkamladi;
+3,75 reyting ochkosi: Ushbu g‘alaba evaziga vakillarimiz jahon reytingi uchun qo‘shimcha 3,75 ochkoni o‘z hisoblariga yozdirib qo‘ydi.
58-pog‘ona: ketma-ket tarixiy yuksalish
«Avvalroq Eron ustidan qozonilgan muhim g‘alaba tufayli 59-o‘ringa ko‘tarilgan O‘zbekiston milliy jamoasi Suriyani mag‘lub etgach, FIFA onlayn reytingida 58-pog‘onani egalladi».
Kannavaro boshqaruvidagi termamiz har bir uchrashuv sayin dunyoning eng kuchli 50 ta jamoasi safiga yaqinlashib bormoqda.
FIFA reytingi va bo‘lajak sinov
Ko‘rsatkich / O‘yin
Tafsilotlar
So‘nggi natija
O‘zbekiston 4:1 Suriya (1 oktyabr, 2026)
Qo‘shilgan ball
+3,75 ochko
Egallangan yangi o‘rin
FIFA onlayn reytingida 58-o‘rin
Avvalgi pog‘ona
Eron ustidan g‘alabadan so‘ng 59-o‘rin bo‘lgan edi
Navbatdagi markaziy bahs
6 oktyabr: Janubiy Koreya — O‘zbekiston (safarda)
6 oktyabr kuni safarda kechadigan Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvdagi ijobiy natija milliy jamoamizga reytingda yanada katta sakrashni taqdim etishi mumkin.
Sizningcha, «oq bo‘rilar» 6 oktyabr kuni safarda Janubiy Koreyani mag‘lub etib, FIFA reytingida TOP-50 talikka kirish sari yana bir katta qadam tashlay oladimi? Kannavaro jamoasining o‘yiniga qanday baho berasiz?
O‘z taxminlaringizni pastda izohlarda qoldiring va terma jamoamizning ushbu xushxabarini barcha futbol muxlislariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…