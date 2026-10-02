Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi

·18·Dunyo
Kamyob kasallik bilan kurashgan besh yoshli bloger vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliyalik besh yoshli Elis Lima Karneyro kamyob qarish sindromi, ya'ni Hutchinson-Gilford progeriya sindromi bilan kurashib vafot etdi.
  • U egizak singlisi Eloa bilan dunyodagi ushbu o'ta kamyob kasallikka chalingan yagona egizaklar bo'lishi mumkin edi.
  • Elisning hayoti va uning singlisi bilan birga kechirgan hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda 1 milliondan ortiq insonni ta'sir qildi va kamyob sindromlar haqida xabardorlikni oshirishga xizmat qildi.

Braziliyalik besh yoshli ijtimoiy tarmoqlar yulduzi Elis Lima Karneyro kamyob qarish sindromi bilan kurashib, vafot etdi. U egizak singlisi Eloa bilan birga Hutchinson-Gilford progeriya sindromi tashxisi bilan yashagan.

Elis 30 sentyabr, chorshanba kuni hayotdan ko‘z yumdi. Qizaloq va uning egizak singlisi mazkur o‘ta kamyob kasallikka chalingan dunyodagi yagona egizaklar bo‘lgani taxmin qilingan.

Elisning vafoti haqida oilasi Instagram orqali xabar berdi. Qizlar Braziliyaning Boa-Vista shahrida yashagan bo‘lib, ularning kundalik hayotini ijtimoiy tarmoqlarda 1 milliondan ortiq inson kuzatib borgan.

Egizaklarning akasi va qaramog‘idagi Gilerme Lago Elis xotirasiga ta’sirli video joylashtirdi.

«Elis juda kuchli edi. U juda qattiq kurashdi, bizni ko‘p marta hayratda qoldirdi va mehr-muhabbat ichida yashadi», — dedi u.

«Bu juda qiyin, chunki biz bunday bo‘lishini istamagan edik. Ammo biz xudbin ham bo‘la olmaymiz. Ishonamanki, Elisning hayoti va biz bilan birga kechirgan hikoyasi ko‘pchilikka ta’sir qildi. Bu esa oxiri emas. Bugun biz u bilan katta mehr bilan xayrlashyapmiz», — dedi u.

Elisning o‘limi sababi hozircha ma’lum qilinmagan.

Egizaklarning hikoyasi 2023 yilda Braziliya ommaviy axborot vositalari ularga kamyob kasallik tashxisi qo‘yilgani haqida xabar berganidan so‘ng keng jamoatchilikka tanilgan.

Progeriya kasalligiga chalingan ikki nafar kichik yoshdagi qizaloq.

Shundan keyin oila qizlarning kundalik hayotini ijtimoiy tarmoqlarda muntazam yoritib bordi. Ularda egizaklarning gapirish va yurishni o‘rganishi, raqs tushishi, o‘ynashi hamda suzish kabi turli mashg‘ulotlari aks etgan.

Ularning sahifasi nafaqat oilaviy hayotni ko‘rsatuvchi maydonga, balki kamyob sindromlar haqida xabardorlikni oshirish va shunday holatga duch kelgan boshqa oilalarni qo‘llab-quvvatlash vositasiga ham aylangan.

Egizaklar bu yil may oyida so‘nggi tug‘ilgan kunlarini nishonlaganida esa alohida joylarda bo‘lgan. Eloa shifoxonada davolanayotgan bir paytda, Elis uyda edi.

Hutchinson-Gilford progeriya sindromi — organizmning odatdagidan ancha tez qarishiga olib keladigan o‘ta kamyob genetik kasallik.

Egizaklarni davolagan bolalar nevrologi Sharlotta Brigliyaning aytishicha, ushbu sindrom qarish jarayonini odatiy sur’atga nisbatan taxminan yetti baravar tezlashtirishi mumkin.

Kasallik belgilari orasida o‘sishning sekinlashishi, soch to‘kilishi, tanadagi yog‘ va mushak massasining kamayishi, teri yupqalashishi, tomirlarning yaqqol ko‘rinishi, ovozning yuqori tembrda bo‘lishi va bo‘g‘imlarning qotishi kabi holatlar bor.

Shuningdek, sindrom yurak-qon tomir tizimiga ta’sir qilishi, suyaklarning noziklashishi va oziqlanish bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

«Organizm tizimlari bunday qarish jarayoni oqibatlarini his qiladi. Teri bu o‘zgarishdan jiddiy ta’sirlanadi va butun organizm yanada nozik holatga keladi», — dedi doktor Brigliya.

Elis Lima KarneyroHutchinson-Gilford progeriya sindromiBoa-VistaInstagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi24 yoshli mukbang blogeri so‘nggi videodan keyin vafot etdi10 sentabr 12:16Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:5970 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi11 iyul 01:53Yuzdagi husnbuzarni siqdi — bir zumda o‘lim xavfiga duch keldiYuzdagi husnbuzarni siqdi — bir zumda o‘lim xavfiga duch keldi5 avgust 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota