ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT dunyodagi eng boy va muvaffaqiyatli insonlarning odatlarini tahlil qilib, ularni boshqalardan ajratib turadigan muhim jihatga e’tibor qaratdi. Bu katta sarmoya kiritish, tanish-bilish orttirish yoki ertalab soat beshda uyg‘onish emas, balki muntazam kitob o‘qish va yangi bilimlarni o‘zlashtirish odatidir.
Xo‘sh, kerakli ma’lumotlar, turli strategiyalar va rivojlanish usullari hamma uchun ochiq bo‘lsa, nima uchun ulardan hamma ham o‘z hayotini yaxshilashda foydalana olmaydi?
Psixologiyada bunga bog‘liq hodisalardan biri Dunning-Kryuger effekti deb ataladi. Unga ko‘ra, muayyan soha bo‘yicha bilimi kam insonlar ba’zan o‘z bilim va tushunchalarini ortiqcha baholashadi. Doimiy o‘rganish esa insonga o‘z bilimlaridagi kamchiliklarni anglash va dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi.
Muvaffaqiyatli insonlar kitob o‘qishga shunchaki vaqt o‘tkazish sifatida emas, balki o‘zini rivojlantirish vositasi sifatida qaraydi. Ular turli mavzularni o‘rganish, yangi g‘oyalar bilan tanishish va olgan bilimlarini hayotda qo‘llashga harakat qiladi.
Biroq bu jarayonda eng katta to‘siqlardan biri — vaqt yetishmasligi. Kundalik ishlar ko‘pligi sababli ko‘pchilik kitob o‘qishni keyinga qoldiradi. Aslida esa bilim olish uchun har doim bir necha soat vaqt ajratish shart emas: muntazam ravishda qisqa vaqt davomida o‘qish ham foydali odatni shakllantirishga yordam beradi.
Shuningdek, kitob o‘qishning o‘zi ham muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. Muhimi — o‘qilgan ma’lumotni tushunish, uni tanqidiy baholash va kerakli paytda amalda qo‘llay bilishdir.
Demak, insonni boshqalardan ajratib turadigan jihat faqat qancha ma’lumot bilishida emas, balki o‘rganishni qanchalik muntazam davom ettirishi va bilimlaridan qanday foydalanishidadir.
Izohlar 0
…