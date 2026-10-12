ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor

·2·Foydali
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor

ChatGPT dunyodagi eng boy va muvaffaqiyatli insonlarning odatlarini tahlil qilib, ularni boshqalardan ajratib turadigan muhim jihatga e’tibor qaratdi. Bu katta sarmoya kiritish, tanish-bilish orttirish yoki ertalab soat beshda uyg‘onish emas, balki muntazam kitob o‘qish va yangi bilimlarni o‘zlashtirish odatidir.

Xo‘sh, kerakli ma’lumotlar, turli strategiyalar va rivojlanish usullari hamma uchun ochiq bo‘lsa, nima uchun ulardan hamma ham o‘z hayotini yaxshilashda foydalana olmaydi?

Psixologiyada bunga bog‘liq hodisalardan biri Dunning-Kryuger effekti deb ataladi. Unga ko‘ra, muayyan soha bo‘yicha bilimi kam insonlar ba’zan o‘z bilim va tushunchalarini ortiqcha baholashadi. Doimiy o‘rganish esa insonga o‘z bilimlaridagi kamchiliklarni anglash va dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi.

Muvaffaqiyatli insonlar kitob o‘qishga shunchaki vaqt o‘tkazish sifatida emas, balki o‘zini rivojlantirish vositasi sifatida qaraydi. Ular turli mavzularni o‘rganish, yangi g‘oyalar bilan tanishish va olgan bilimlarini hayotda qo‘llashga harakat qiladi.

Biroq bu jarayonda eng katta to‘siqlardan biri — vaqt yetishmasligi. Kundalik ishlar ko‘pligi sababli ko‘pchilik kitob o‘qishni keyinga qoldiradi. Aslida esa bilim olish uchun har doim bir necha soat vaqt ajratish shart emas: muntazam ravishda qisqa vaqt davomida o‘qish ham foydali odatni shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, kitob o‘qishning o‘zi ham muvaffaqiyatni kafolatlamaydi. Muhimi — o‘qilgan ma’lumotni tushunish, uni tanqidiy baholash va kerakli paytda amalda qo‘llay bilishdir.

Demak, insonni boshqalardan ajratib turadigan jihat faqat qancha ma’lumot bilishida emas, balki o‘rganishni qanchalik muntazam davom ettirishi va bilimlaridan qanday foydalanishidadir.

ChatGPTDunning-Kruger effektikitob o‘qisho‘zini rivojlantirish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12 sentabr 10:47Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?Muvaffaqiyatni yo‘qqa chiqaradigan 29 odat: sizda qaysi biri bor?5 avgust 05:58Hayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadiHayotni o‘zgartiradigan 6 qonun: ko‘pchilik bittasini har kuni buzadi8 avgust 16:43Bilib qo‘ying: Tug‘ilgan sana munosabatlardagi qaysi xatoni ochib beradi?Bilib qo‘ying: Tug‘ilgan sana munosabatlardagi qaysi xatoni ochib beradi?4 avgust 16:04Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?16 may 06:40Energiyangiz qayerda yo‘qolyapti? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradiEnergiyangiz qayerda yo‘qolyapti? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi28 iyul 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?
Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?
Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?
Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri
Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri