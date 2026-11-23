Jurnalistlar suratda tanish yuzni ko‘rib qoldi: Shvetsiyada amaldorning yashirin siri ochildi
Shvetsiyaning 56 yoshli munitsipalitet rahbari Lars Eriksson kattalar uchun mo‘ljallangan filmlarda yashirincha ishtirok etgani ma’lum bo‘lgach, lavozimidan ayrildi. Eng qizig‘i, u filmlarda o‘z ismi bilan emas, balki «Xans» taxallusi ostida suratga tushgan. Ishdan bo‘shatilgan amaldorga esa qariyb 58 ming dollar miqdorida kompensatsiya to‘lanadi.
Shvetsiyada davlat xizmatchisining yashirin faoliyati katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Yokkmokk munitsipaliteti ma’muriyati rahbari bo‘lib ishlagan Lars Erikssonning kattalar uchun mo‘ljallangan filmlarda ishtirok etgani jurnalistlar tomonidan aniqlandi.
Ma’lum bo‘lishicha, 56 yoshli amaldor ekranda «Xans» taxallusidan foydalangan va o‘zini «Viking» deb tanishtirgan. Uning bu faoliyati oshkor bo‘lgach, munitsipalitet ma’muriyati bilan mehnat munosabatlari tugatilgan.
Amaldorning yashirin faoliyati qanday fosh bo‘ldi?
Erikssonning ikkiyoqlama hayoti jurnalistlar kattalar filmlari mukofotlarini topshirish marosimida olingan suratlarni ko‘rib chiqishganidan keyin oshkor bo‘lgan.
Jurnalistlar suratlarda tanish yuzni payqashgan va tekshiruvni davom ettirishgan. Natijada munitsipalitet ma’muriyati rahbari kattalar uchun mo‘ljallangan filmlarda boshqa ism ostida ishtirok etgani aniqlangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, 2018–2026 yillar oralig‘ida Eriksson qatnashgan jami sakkizta film namoyish etilgan.
Amaldorning o‘zi esa 2022 yilda bunday filmlarda suratga tushishni to‘xtatganini aytmoqda. Biroq uning avvalgi faoliyati haqidagi ma’lumotlar jamoatchilikka yetib borgach, bu holat lavozimidan ketishiga sabab bo‘lgan.
Ishdan bo‘shatilgan amaldorga qancha pul to‘lanadi?
Voqeaning yana bir e’tiborli jihati — Eriksson ishdan bo‘shatilganiga qaramay, katta miqdorda kompensatsiya oladi.
Ishdan bo‘shatish shartlariga muvofiq, unga yetti oylik maoshiga teng miqdorda — 594 ming shved kronasi to‘lab beriladi. Bu taxminan 58 ming AQSH dollariga to‘g‘ri keladi.
Shunday qilib, amaldorning yashirin faoliyati fosh bo‘lishi uning munitsipalitet rahbari lavozimidan ketishiga olib keldi. Biroq mehnat shartnomasini bekor qilish shartlari unga yetti oylik maosh miqdorida moliyaviy to‘lov olish imkonini berdi.
Bu voqea Shvetsiyada davlat xizmatchisining shaxsiy hayoti va uning egallab turgan lavozimiga doir jamoatchilik munosabatini ham kun tartibiga olib chiqdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…