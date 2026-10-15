Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi

·57·Foydali
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tongda o‘z o‘rnini yig‘ishtirish odati bo‘lgan erkaklarning millioner bo‘lish va moliyaviy erkinlikka erishish ehtimoli 206 foizga yuqori.
  • Ertalabki bu kichik harakat miyaga kunning birinchi vazifasi muvaffaqiyatli bajarilgani haqida signal berib, dofamin ajralishiga va keyingi ishlarni dadil boshlashga undaydi.
  • Bu odat kunning qolgan qismidagi intizomni osonlashtirib, moliyaviy qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Ko‘pchilik katta boylik va muvaffaqiyat sirini murakkab investitsiyalar yoki tunu-kun tinimsiz ishlashda deb biladi. Biroq sotsiologlar va ruhiyatshunoslar olib borgan kutilmagan tadqiqot natijalari insonning kunlik moliyaviy muvaffaqiyati uning tonggi oddiy xatti-harakatlariga bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatmoqda.

Mutaxassislarning aniqlashicha, har tongda uyqudan uyg‘onib, o‘z o‘rnini yig‘ishtirib qo‘yishni odat qilgan erkaklarning kelajakda millioner bo‘lish va moliyaviy erkinlikka erishish ehtimoli oddiy insonlarga nisbatan 206 foizga yuqori bo‘lar ekan.

Bu tasodif emas: Kunning dastlabki g‘alabasi

Ertalab to‘shakni yig‘ishtirish shunchaki maishiy tozalik emas, balki miya faoliyati uchun kuchli psixologik dastak hisoblanadi:

  • Ilk maqsad va ilk natija: Uyqudan turiboq joyni tartibga keltirish inson miyasiga kunning dastlabki vazifasi muvaffaqiyatli bajarilgani haqida signal yuboradi. Bu miyada dofamin gormoni ajralishiga va keyingi ishlarni ham dadil boshlashga turtki beradi;

  • «Zanjir reaksiyasi» samarasi: Muvaffaqiyatga erishgan insonlar hayotini o‘rgangan mutaxassislarning ta’kidlashicha, ertalabki tartib kunning qolgan qismidagi intizomni — vaqtga rioya qilish, ishlarni qoldirmaslik va moliyaviy xarajatlarni nazorat qilishni avtomatik ravishda osonlashtiradi;

  • Muvaffaqiyatli odatlar kuchi: Mashhur sotsiologik so‘rovnomalarda o‘zini baxtli va moliyaviy jihatdan mustaqil deb hisoblaydigan erkaklarning 70 foizdan ortig‘i tongni aynan o‘z to‘shagini yig‘ishtirishdan boshlashini ta’kidlagan.

Nima uchun aynan 206% farq? Psixologlar sharhi

Moliyaviy mutaxassislar va kouchlar mazkur ko‘rsatkich ortida intizom va mas’uliyat yotishini qayd etadi:

  • Xaos ustidan nazorat: Xonasi va yotog‘ida tartib bo‘lgan insonning fikrlari ham tiniq bo‘ladi. Tartibli muhit stressni kamaytiradi va kun davomida to‘g‘ri moliyaviy qarorlar qabul qilish ehtimolini oshiradi;

  • Shaxsiy mas’uliyat hissi: O‘z o‘rnini boshqalarga (onasi yoki turmush o‘rtog‘iga) qoldirmay, o‘zi yig‘ishtirgan erkakda «o‘z hayoti va ishlari uchun shaxsiy javobgarlik» odati shakllanadi. Bunday insonlar biznes va karyerada muammolarni birovga ag‘darmasdan, tez va mustaqil hal qila oladi.

Buyuk insonlar va ertalabki intizom

Dunyoning ko‘plab milliarderlari, harbiy sarkardalari va yirik rahbarlari ham bu odatning kuchini e’tirof etgan. Masalan, AQSH harbiy-dengiz kuchlari admirali Uilyam Makreyven o‘zining mashhur nutqida: «Agar dunyoni o‘zgartirmoqchi bo‘lsangiz, avvalo o‘rningizni yig‘ishtirishdan boshlang», deya bejiz ta’kidlamagan.

Ertalabki 2 daqiqalik bu oddiy harakat inson hayotini o‘zgartiruvchi ulkan moliyaviy intizomning poydevori bo‘lishi mumkin. Kelajakdagi katta yutuqlar aynan shunday kichik va ongli odatlardan boshlanadi.

Uilyam MakreyvenAQSH harbiy-dengiz kuchlarimoliyaviy intizomsog‘lom ruhiyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)Eronga hujum oldidan AQSH kemasida harbiylar o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lishgan (video)10 oktabr 18:36«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi15 avgust 10:17Puldan oldin tafakkur: boylar nimani boshqacha qiladi?Puldan oldin tafakkur: boylar nimani boshqacha qiladi?29 iyul 16:09Pul sizga qayerdan keladi? Tug‘ilgan kuningiz ishora beradi...Pul sizga qayerdan keladi? Tug‘ilgan kuningiz ishora beradi...30 iyul 22:21Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...Boylikka nima to‘sqinlik qiladi? Burjingiz javob berishi mumkin...8 avgust 17:38Pulga to‘g‘ri munosabat hayotingizni butunlay o‘zgartiradiPulga to‘g‘ri munosabat hayotingizni butunlay o‘zgartiradi9 may 11:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?
Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?
Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?
Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?