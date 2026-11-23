«Inter» 4:4 hisobida durang o‘ynadi: Kivu futbolchilarining qaysi xatosini tanqid qildi?
«Inter» Italiya chempionatining 12-turida «Atalanta» bilan 4:4 hisobida durang o‘ynadi. Milanliklar ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan bo‘lsa-da, g‘alabani saqlab qololmadi. Bosh murabbiy Kristian Kivu esa jamoasining himoyadagi xatolarini keskin tanqid qildi.
Italiya chempionatining 12-turida «Inter» va «Atalanta» o‘rtasidagi bahs tomoshabinlarga haqiqiy gollar bayramini taqdim etdi. Sakkizta gol urilib, 4:4 hisobi qayd etilgan uchrashuvda milanliklar g‘alabaga yaqin turgan bo‘lsa-da, yakunda ikki ochkodan ayrildi.
Bahsdan keyin «Inter» bosh murabbiyi Kristian Kivu jamoasining o‘yinidan qoniqmaganini yashirmadi. U ayniqsa, himoyadagi beparvolik va raqibga haddan tashqari ko‘p bo‘sh hudud qoldirilganini tanqid qildi.
Kivu: «O‘z beparvoligimiz tufayli sinovdan o‘ta olmadik»
Ruminalik mutaxassisning fikricha, «Inter» uchrashuv davomida vaziyatni nazorat qilish uchun ko‘proq harakat qilishi kerak edi. Jamoa ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqqaniga qaramay, ustunlikni saqlab qololmadi.
«O‘yinni nazorat qilish borasida ko‘proq ish qilishimiz mumkin edi. Hisobda ikkita to‘p farqi bilan oldinga chiqishga muvaffaq bo‘ldik, ammo o‘z beparvoligimiz tufayli sinovdan o‘ta olmadik.
«Atalanta»ni tabriklaymiz. Ular jarima maydonimizda ko‘p sonli futbolchilar bilan harakat qilib, bizga muammolar tug‘dirishdi. Ikki ochko yo‘qotdik va bundan to‘g‘ri xulosa chiqarishimiz kerak», — dedi Kivu DAZN nashriga bergan intervyusida.
«Himoyada bunday xatolarga yo‘l qo‘ymasligimiz kerak»
Kivu jamoasining himoyadagi harakatlariga alohida to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, har bir vaziyatni alohida tahlil qilish, futbolchilar esa epizodlarga nisbatan qat’iyat bilan yondashishi lozim.
Murabbiy qanotlardagi muammolarni ham yashirmadi. Uning fikricha, «Inter» raqibga haddan tashqari ko‘p bo‘sh hudud qoldirgan va buni bahs davomida to‘g‘rilashga harakat qilgan.
«Himoyadagi har bir epizodning o‘ziga xos jihatlarini tushunish lozim. Bunday vaziyatlarda munosabat va qat’iyat muhim ahamiyatga ega.
Qanotlarda qiyinchiliklarga duch kelayotganimizni his qildik. Raqibga haddan tashqari ko‘p bo‘sh hudud qoldirdik va buni to‘g‘rilashga harakat qildik. Bunday yuqori maqsadlarga ega jamoa uchun shuncha ko‘p gol o‘tkazib yuborish juda yomon», — dedi murabbiy.
«So‘nggi daqiqagacha bor kuchimizni sarflashimiz kerak»
Kivu o‘tkazib yuborilgan ochkolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish zarurligini ta’kidladi. U ortga qarab, sodir bo‘lgan voqealardan afsuslanish o‘rniga, keyingi bahslarda jamoaviy mas’uliyat va intizomni kuchaytirish tarafdori ekanini bildirdi.
«Men ortga qaramoqchi emasman, ammo barchamiz har bir uchrashuvda so‘nggi daqiqagacha bor kuchimizni sarflashimiz kerakligini anglab yetishimiz lozim», — deya xulosa qildi «Inter» ustozi.
Shunday qilib, 4:4 hisobidagi durang «Inter» uchun nafaqat yo‘qotilgan ikki ochko, balki himoyadagi muammolarni yana bir bor ko‘rsatgan jiddiy ogohlantirish bo‘ldi. Kivu esa chempionlik maqsadini ko‘zlayotgan jamoa bunday xatolarni takrorlamasligi kerakligini ochiq bildirdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…