Konditsioner qishda pechkadan nega 3 baravar kam tok yeydi? Foydali sirlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zamonaviy konditsionerlar elektr pechkalarga qaraganda 3–4 baravar kam elektr energiyasi sarflab, ancha samaraliroq isitish imkonini beradi.
- Elektr pechkalar energiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantirsa, konditsionerlar tashqi havodan issiqlik energiyasini yutib, uni xona ichiga «tashib» beruvchi nasos vazifasini bajaradi.
- Invertor konditsionerlarning samaradorlik koeffitsiyenti (COP)
- 3.0 dan 4.5 gacha yetishi mumkin, oddiy elektr pechkalarda esa bu ko‘rsatkich doim 1.
Qish mavsumi yaqinlashishi bilan xonadonlarni isitish masalasi har bir oila uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ko‘pchilik eng oddiy va arzon usul sifatida oddiy elektr pechkalardan foydalanishga odatlangan. Biroq zamonaviy konditsionerlar elektr pechkalarga nisbatan 3–4 baravar kam elektr energiyasi sarflashi va bir necha barobar samarali ekanini ko‘pchilik bilmaydi.
Xo‘sh, nima uchun konditsioner issiqlik berishda pechkalardan shunchalik sezilarli darajada tejamkor? Keling, buning fizikasi va asosiy sabablarini ko‘rib chiqamiz.
Ishlash prinsipidagi tub farq: Issiqlikni yaratish va «tashib» olib kirish
Elektr pechkalar (spiralli, konvektor yoki maslyaniy radiatorlar) va konditsionerlarning energiya iste’moli butunlay boshqacha tamoyillarga asoslangan:
Elektr pechkalar: Bunday qurilmalar elektr energiyasini to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantiradi. Masalan, ular 1 kVt elektr energiyasini sarflab, ko‘pi bilan 1 kVt issiqlik beradi. Uning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) hech qachon 100% dan oshmaydi.
Konditsioner (issiqlik nasosi): Konditsioner esa elektr energiyasini havoni bevosita qizdirishga emas, balki kompressor va ventilyatorni aylantirishga sarflaydi. Freon gazi tashqaridagi (hatto sovuq) havodan issiqlik energiyasini yutib oladi, kompressorda siqilganda qiziydi va bu issiqlikni xona ichiga chiqaradi. Natijada u 1 kVt elektr sarflab, xonaga 3–4 kVt issiqlik olib kiradi.
Isitish usullari
Sarflanadigan energiya
Beradigan issiqlik
Samaradorlik tamoyili
Elektr pechka
1 kVt tok
Maksimum 1 kVt issiqlik
Elektr quvvatini to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantirish
Invertor konditsioner
1 kVt tok
3–4 kVt issiqlik
Tashqaridan issiqlik energiyasini «tashib» kiritish (Teplovoy nasos)
Samaradorlik ko‘rsatkichi (COP) nima?
Mutaxassislar bunday qurilmalarning samaradorligini COP (Coefficient of Performance) — isitish koeffitsiyenti orqali o‘lchaydi:
Zamonaviy invertor konditsionerlarda bu ko‘rsatkich 3.0 dan 4.5 gacha yetadi.
Oddiy elektr pechkalarda esa bu ko‘rsatkich doim 1.0 ga teng bo‘lib qoladi.
Muhim cheklovlar va ob-havo sharoiti
Albatta, konditsionerdan qishda foydalanishda ayrim muhim jihatlarga e’tibor qaratish lozim:
Tashqi harorat ta’siri: Havo juda sovib ketganda (masalan, -10°C yoki -15°C dan pastda), tashqaridan issiqlik «tortib» olish jarayoni qiyinlashadi va konditsionerning samaradorligi pasayadi.
Invertor texnologiyasi: Oddiy (On/Off) konditsionerlar -5°C dan past haroratda ishlashga mo‘ljallanmagan. Qishda -15°C…-25°C gacha sovuqlarda ham tejamkor va ishonchli ishlashi uchun faqat maxsus invertor modellarni tanlash lozim.
Siz qish mavsumida uyingizni isitish uchun qanday qurilmalardan foydalanishni ma’qul ko‘rasiz — elektr pechkalarmi yoki zamonaviy invertor konditsionerlar? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…