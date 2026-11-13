Konditsioner qishda pechkadan nega 3 baravar kam tok yeydi? Foydali sirlar

2 daqiqa o'qish37
Konditsioner qishda pechkadan nega 3 baravar kam tok yeydi? Foydali sirlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zamonaviy konditsionerlar elektr pechkalarga qaraganda 3–4 baravar kam elektr energiyasi sarflab, ancha samaraliroq isitish imkonini beradi.
  • Elektr pechkalar energiyani to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantirsa, konditsionerlar tashqi havodan issiqlik energiyasini yutib, uni xona ichiga «tashib» beruvchi nasos vazifasini bajaradi.
  • Invertor konditsionerlarning samaradorlik koeffitsiyenti (COP)
  • 3.0 dan 4.5 gacha yetishi mumkin, oddiy elektr pechkalarda esa bu ko‘rsatkich doim 1.

Qish mavsumi yaqinlashishi bilan xonadonlarni isitish masalasi har bir oila uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ko‘pchilik eng oddiy va arzon usul sifatida oddiy elektr pechkalardan foydalanishga odatlangan. Biroq zamonaviy konditsionerlar elektr pechkalarga nisbatan 3–4 baravar kam elektr energiyasi sarflashi va bir necha barobar samarali ekanini ko‘pchilik bilmaydi.

Xo‘sh, nima uchun konditsioner issiqlik berishda pechkalardan shunchalik sezilarli darajada tejamkor? Keling, buning fizikasi va asosiy sabablarini ko‘rib chiqamiz.

Ishlash prinsipidagi tub farq: Issiqlikni yaratish va «tashib» olib kirish

Elektr pechkalar (spiralli, konvektor yoki maslyaniy radiatorlar) va konditsionerlarning energiya iste’moli butunlay boshqacha tamoyillarga asoslangan:

  • Elektr pechkalar: Bunday qurilmalar elektr energiyasini to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantiradi. Masalan, ular 1 kVt elektr energiyasini sarflab, ko‘pi bilan 1 kVt issiqlik beradi. Uning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) hech qachon 100% dan oshmaydi.

  • Konditsioner (issiqlik nasosi): Konditsioner esa elektr energiyasini havoni bevosita qizdirishga emas, balki kompressor va ventilyatorni aylantirishga sarflaydi. Freon gazi tashqaridagi (hatto sovuq) havodan issiqlik energiyasini yutib oladi, kompressorda siqilganda qiziydi va bu issiqlikni xona ichiga chiqaradi. Natijada u 1 kVt elektr sarflab, xonaga 3–4 kVt issiqlik olib kiradi.

Isitish usullari

Sarflanadigan energiya

Beradigan issiqlik

Samaradorlik tamoyili

Elektr pechka

1 kVt tok

Maksimum 1 kVt issiqlik

Elektr quvvatini to‘g‘ridan to‘g‘ri issiqlikka aylantirish

Invertor konditsioner

1 kVt tok

3–4 kVt issiqlik

Tashqaridan issiqlik energiyasini «tashib» kiritish (Teplovoy nasos)

Samaradorlik ko‘rsatkichi (COP) nima?

Mutaxassislar bunday qurilmalarning samaradorligini COP (Coefficient of Performance) — isitish koeffitsiyenti orqali o‘lchaydi:

  • Zamonaviy invertor konditsionerlarda bu ko‘rsatkich 3.0 dan 4.5 gacha yetadi.

  • Oddiy elektr pechkalarda esa bu ko‘rsatkich doim 1.0 ga teng bo‘lib qoladi.

Muhim cheklovlar va ob-havo sharoiti

Albatta, konditsionerdan qishda foydalanishda ayrim muhim jihatlarga e’tibor qaratish lozim:

  • Tashqi harorat ta’siri: Havo juda sovib ketganda (masalan, -10°C yoki -15°C dan pastda), tashqaridan issiqlik «tortib» olish jarayoni qiyinlashadi va konditsionerning samaradorligi pasayadi.

  • Invertor texnologiyasi: Oddiy (On/Off) konditsionerlar -5°C dan past haroratda ishlashga mo‘ljallanmagan. Qishda -15°C…-25°C gacha sovuqlarda ham tejamkor va ishonchli ishlashi uchun faqat maxsus invertor modellarni tanlash lozim.

Siz qish mavsumida uyingizni isitish uchun qanday qurilmalardan foydalanishni ma’qul ko‘rasiz — elektr pechkalarmi yoki zamonaviy invertor konditsionerlar? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari